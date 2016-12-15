Приморский край вошел в тройку лидеров по реализации "майских указов"

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Лидерами медиарейтинга стали Татарстан, Дагестан и Приморский край.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Татарстан 34,23 2 Дагестан 29,17 3 Приморский край 28,38 4 Сахалинская область 27,98 5 Новгородская область 27,54 6 Оренбургская область 22,42 7 Псковская область 17,74 8 Саха 17,29 9 Амурская область 16,31 10 Калининградская область 15,28

Самые заметные события по реализации «майского указа» о системе государственного управления:

Министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов провел пресс-конференцию, посвященную обновлению приложения "Услуги РТ". Он сообщил, что приложение уже скачали 100 тыс. раз, а всего ведомство по итогам года ожидает, что приложением и порталом госуслуг РТ жители республики воспользуются более 80 млн раз - тогда Татарстан станет первым регионом, выполнившим "майские указы" по информатизации услуг для населения. Всего к концу года минсвязи РТ рассчитывает на более 80 млн актов об оказании услуг на портале и в приложении, а сейчас Татарстан является лидером среди регионов России по количеству услуг, потребляемых населением. На портале госуслуг РТ более 1,5 млн личных кабинетов, это около 70% экономически активного населения республики.

Под руководством первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазана Алиева состоялось совещание по подведению итогов реализации приоритетного проекта развития РД "Эффективное государственное управление" за октябрь 2016 года. "Продолжается работа по выходу на качественно новый уровень предоставления населению государственных и муниципальных услуг. В рамках исполнений 601 "майского" указа Президента РФ В. В. Путина доля охвата населения возможностью получения услуг в МФЦ по месту жительства обеспечена на уровне более 92%. Услугами МФЦ уже воспользовались более 40% населения республики", - отметил заместитель руководителя ведомства.

У Приморского края вскоре появится свой раздел на федеральных Госуслугах. Кроме того, для удобства приморцев сейчас разрабатывается сайт-помощник, на котором будет представлена вся необходимая информация по получению госуслуг в электронном виде. Также сообщалось, что в Приморье набирает популярность мобильное приложение Госуслуги. Интерактивный сервис на свои смартфоны уже скачали более 300 тысяч жителей края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.