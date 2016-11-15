В условиях, когда федеральный центр регулярно твердит об эффективном использовании бюджетных средств, в Приморье усиливается внимание властей к контрольным органам. Содержание последних законодательных инициатив, которые сейчас находятся на рассмотрении в краевом парламенте, свидетельствует о желании руководства края повысить лояльность структур, призванных критически оценивать работу органов власти, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На неделе профильный комитет краевого парламента оперативно подготовил к принятию поправки в закон «О Контрольно-счетной палате Приморского края». Их суть заключается в изменении требований к образованию и опыту работы главного аудитора края - председателя КСП. Поправки могут быть утверждены сразу в трех чтениях на ближайшей сессии ЗС ПК.

Дело в том, что федеральное законодательство дает регионам право устанавливать дополнительные требования к квалификации и образованию кандидатов на пост главы КСП, и в 2011 году приморский парламент таким правом воспользовался. С тех пор претендовать на эту должность мог только человек, «имеющий высшее финансовое, экономическое, юридическое образование или образование по специальности «государственное и муниципальное управление» и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет». Теперь же требования к главному аудитору серьезно смягчаются: ему достаточно просто иметь высшее образование по любой специальности. Требования к опыту работы при этом сохраняются.

Нынешнюю КСП Приморья во главе с Дмитрием ВИНОГРАДОВЫМ сложно назвать «удобным» контролером для краевой и муниципальных администраций. За последние годы аудиторы проводили проверочные мероприятия в ключевых краевых государственных предприятиях, а также оценивали эффективность расходования средств на стройки саммита АТЭС. Однако наибольший резонанс получили проверки, касающиеся строительства отелей «Хаятт» во Владивостоке: по их итогам контролеры вскрыли целый ряд нарушений. А недавно председатель КСП публично усомнился в возможности ввода отеля на Корабельной набережной в 2017 году.

Добавим, что помимо Контрольно-счетной палаты контроль за краевыми финансами осуществляет созданный в 2014 году департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края. С момента создания структурой руководит бывший проректор ДВФУ и руководитель ОАО «Наш дом - Приморье» Игорь ВАТУЛИН, считающийся человеком из «ближнего круга» губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Кстати, Игорь Ватулин имеет высшее образование технического профиля, а в 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Топ-менеджер» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Не исключено, что именно он может рассматриваться как один из наиболее реальных претендентов на должность главы КСП.

Досье "Золотого Рога": Контрольно-счетная палата была создана в Приморье в феврале 1995 года как структурное подразделение краевой думы. В ее функции вошло осуществление контроля за рациональностью и эффективностью использования средств краевого бюджета, а также бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. В 2011 году, после изменений в федеральном и краевом законодательстве, КСП получила статус самостоятельного юридического лица. Председатель палаты, заместитель председателя и аудиторы назначаются Законодательным Собранием Приморского края сроком на 5 лет. КСП в обязательном порядке дает свое заключение на проект краевого бюджета и отчеты о его исполнении за определенный период, а также проверяет расходование бюджетных средств органами власти и государственными предприятиями.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.