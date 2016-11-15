В Находке не могут найти стабильность

Крупные города Приморья продолжают испытывать на себе издержки реформы местного самоуправления

Конец срока полномочий Находкинской городской думы проходит под знаком противостояния с недавно избранным главой города Андреем ГОРЕЛОВЫМ, а также острых противоречий внутри самого депутатского корпуса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Готовя себе «плацдарм» для успешного старта на предстоящих в 2017 году выборах в гордуму, местные политики увлеклись решением кадровых вопросов - зачастую во вред рассмотрению других вопросов повестки дня.

Борьба за голоса

Напомним, что в конце минувшего - начале нынешнего года в Находке несколько месяцев не могли избрать главу города. Дело в том, что с 2014 года руководящие функции были разделены между председателем думы, который одновременно являлся главой НГО (оба поста совмещал Михаил ПИЛИПЕНКО), и главой администрации, которым стал возглавлявший Находку с 2004 года Олег КОЛЯДИН. Довольно скоро отношения двух руководителей стали конфликтными, и после того, как реформа МСК дала «задний ход» (должность главы администрации была упразднена, а «полновесный» глава города избирается по конкурсу. - Прим. автора), оба политика попытались сосредоточить всю власть в своих руках. В феврале 2016 года конфликт закончился тем, что Олега Колядина «прокатили» в ходе рейтингового голосования в думе, а Михаил Пилипенко стал фигурантом уголовного дела и был водворен в СИЗО. Взбрыкнувший депутатский корпус поставил во главе Находки бывшего транспортного прокурора города Андрея ГОРЕЛОВА, и властям края пришлось волей-неволей искать с ним общий язык.

Ответным шагом стало усиление «партийного контроля» над представительным органом власти, благодаря чему в депутатском корпусе в прошедшие месяцы состоялась своя кадровая революция. В июне выпущенный из следственного изолятора Михаил Пилипенко написал заявление об отставке с поста спикера, и вскоре этот пост занял Евгений ВОРОНИН. Однако напряжение внутри депутатского корпуса сохраняется, о чем свидетельствует длящаяся несколько месяцев борьба за кресло первого вице-спикера думы НГО. Еще летом на этот пост избрали руководителя находкинских единороссов Василия ЛОБОДУ. Однако в начале октября в этой должности по решению суда восстановился депутат Михаил ВАСЕВ, ранее выполнявший обязанности спикера думы в период нахождения в СИЗО Михаила Пилипенко. Но на заседании 21 октября Васев вновь уступил должность первого заместителя председателя Лободе - по официальной версии, по собственному желанию. Важная деталь: работа зампредседателя думы предполагает получение заработной платы, и не исключено, что таким образом глава НГО пытается заручиться поддержкой со стороны лидера местных единороссов. По слухам, поощрения коснулись и главного коммуниста Находки Леонида ЗЕЛЕНОВА, якобы получившего должность в одном из городских МУПов.

Поправки для отставки

Очередной виток конфликта между главой города и депутатами начался после того, как в конце октября находкинские депутаты в первом чтении приняли изменения в устав НГО. Теперь народные избранники требуют от главы согласовывать с ними кандидатуры своих заместителей, а также руководителей муниципальных унитарных предприятий. Но есть и еще один пункт, важный конкретно для Андрея Горелова: согласно новой версии устава, главе предписывается в обязательном порядке получить доступ к государственной тайне. Если учесть, что такого допуска у избранного еще в феврале мэра нет, перспективы перед ним вырисовываются отнюдь не радужные. В начале декабря поправки в устав обсудят на публичных слушаниях, после чего их можно будет принимать в окончательном виде. Изменив городской устав, депутаты ближе к Новому году могут поставить вопрос об отставке Горелова и решить главный кадровый вопрос города не дожидаясь предстоящих осенью 2017-го выборов.

Надо сказать, что в шаткую коалицию против Горелова объединилось чуть более половины депутатского корпуса. Однако облегчить достижение цели по отставке главы могут изменения в регламент думы, разработанные в октябре: теперь для принятия решений представительным органом требуется согласие не двух третей (как раньше), а простого большинства депутатов.

- Проблема Находки носит системный характер, связанный с новым порядком наделения глав полномочиями. Не исключено, что нынешняя ситуация будет повторяться. Кроме того, претендент на должность градоначальника должен не только иметь авторитет у депутатов, но и устраивать администрацию края. Решить это «уравнение с тремя неизвестными» сложно, - отмечает директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС.

Кстати, в 2017 году должны состояться очередные выборы в муниципальную думу, причем Находка является одним из трех городов, где применяется смешанный принцип формирования депутатского корпуса: по партийным спискам и по одномандатным округам. Количество депутатов в думе нового созыва может увеличиться с 28 до 30 - таково еще одно изменение в городском уставе, принятое в первом чтении.

Города на перепутье

Стоит напомнить, что Находка не единственный город края, где назначение руководителя по конкурсу либо не произошло, либо состоялось, но не привело к стабилизации политической обстановки. Так, на неопределенный срок отложены кадровые решения в Большом Камне. Весной 2016 года здесь пытались провести конкурс без участия «нежелательного» для края сити-менеджера Вячеслава МОСКАЕВА. Однако в ситуацию вмешались федеральные игроки, которые, по информации газеты «Золотой Рог», не хотели бы резких перемен в городе, где строится суперверфь.

Судя по всему, мэра без приставки «и.о.» в городе не будет как минимум до перевыборов думы Большого Камня в 2017 году. Однако местные элиты сдавать свои позиции не намерены: в устав города внесены поправки, согласно которым депутатский мандат получит не только победитель, но и кандидат, занявший второе место. Это, по мнению наблюдателей, делает практически невозможным безусловное доминирование в думе какой-либо из групп влияния, и нынешнее руководство города имеет шанс выторговать себе место под солнцем.

Ранее в Приморье «буксовали» конкурсы в некоторых сельских районах, где «Единая Россия» не имела квалифицированного большинства. Относительно успешно прошел конкурс в Спасске-Дальнем, который в августе возглавил экс-председатель думы Артемовского городского округа Вячеслав КВОН. В самом Артеме конкурсные процедуры должны завершиться на днях.

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.