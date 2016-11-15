"Наша задача - создать комфортную инвестиционную среду в Приморье"

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает первый вице-губернатор администрации Приморского края Василий Усольцев

Приморский край с его уникальным месторасположением и крепкой экономической базой, заложенной еще в советские времена, с легкой руки президента России стал форпостом России по внедрению новых инструментов развития. С запуском режимов Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР) регион получил возможность для ускоренного развития экономики, что уже успели оценить инвесторы. Инструменты поддержки также определены в госпрограмме Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2020 годы».

О том, как Приморский край выстраивает отношения с инвесторами, находит «точки роста» и поддерживает бизнес, деловой газете «Золотой Рог» рассказал первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.

- Василий Иванович, необходимым условием развития любого региона является гарантия лояльности властей к бизнесу и реализуемым им проектам. Приморье в этом плане выглядит позитивно, занимая высокие места в федеральных рейтингах. В чем секрет успеха?

- Позиция администрации Приморья неизменна: развитие региона невозможно без прямого диалога власти и бизнеса. И это действительно самый действенный на сегодня инструмент - когда бизнесмен в ходе реализации того или иного проекта может напрямую общаться с властью разного уровня, без преувеличения - от мелкого чиновника до губернатора. Без притока частных денег в экономику, без создания новых эффективных производств, без стимулирования малого и среднего бизнеса поступательного движения вперед не будет. При этом нужно понимать: мы не раздаем бюджетные деньги, наша задача - создать комфортную инвестиционную среду с максимально либеральными нормами регулирования, с адекватными налогами и высоким качеством работы госаппарата. И не менее важно, что мы не стремимся вести жесткий контроль бизнес-процессов, мы стараемся облегчить их прохождение. А предприниматель лучше нас знает, как обеспечить рентабельность и возврат инвестиций.

Для инновационной экономики, а мы к этому в любом случае будем стремиться, очень важна атмосфера прозрачности и открытости. Мой кабинет, например, всегда открыт для предпринимателей. Как правило, бизнесмену не нужны советы, как ему развивать свой проект, он это и так прекрасно знает. И осознает свою ответственность, чем и как он рискует. Например, на заседаниях Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток мы рассматриваем массу самых разных проектов, и зачастую уже на этапе презентации видно, что риск достаточно высокий. Но это уже выбор инвестора. К нам же он приходит прежде всего за поддержкой, и мы уже по факту работаем с теми проблемами, которые у него возникают. Чаще всего это вопросы предоставления земли, развития инфраструктуры, получение разрешительных документов и так далее. И вот здесь начинается тот самый диалог - в каком-то случае напрямую, через кабинет, что, на мой взгляд, уже выглядит архаично. В других случаях - через общественные экспертные советы. Еще одно направление - Национальный рейтинг инвестпривлекательности регионов, это федеральный тренд. Мы крайне мотивированы понять претензии и запросы бизнеса, потому что рейтинг составляется исключительно по голосованию предпринимательского сообщества. Это, на мой взгляд, мощнейший инструмент, который реально помогает оценить запросы бизнеса.

Особая роль в плане поддержки предпринимательства сегодня отводится институтам развития бизнеса. Мы в этом плане стараемся следовать всем федеральным трендам. Так, поддержку и развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса, налаживание деловых контактов с зарубежными партнерами, а также проведение мероприятий, способствующих развитию сотрудничества между российскими и международными компаниями, осуществляет Центр развития экспорта Приморского края, в составе которого действуют два структурных подразделения: Региональный интегрированный центр и Центр поддержки предпринимательства. Последний также обеспечивает контроль за размещением заказов крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Только в 2015 году услугами Центра развития экспорта Приморского края воспользовались более 1,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, консультации получили более 4,5 тыс. предпринимателей. Совсем свежий пример: в начале ноября Центр при поддержке Генерального консульства РФ в Шэньяне организовал очередную Бизнес-миссию малого и среднего бизнеса Приморья в Китае.

Доступность кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей обеспечивает Гарантийный фонд Приморского края, который работает в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013- 2020 годы» и предоставляет поручительства по кредитным и лизинговым договорам, а также договорам банковской гарантии. Кстати, с октября текущего года введена новая программа предоставления поручительств Гарантийного фонда, предполагающая оказание поддержки предприятиям - участникам госзаказа.

Сотрудничество Гарантийного фонда с Корпорацией МСП позволяет предоставлять бизнесу фактически неограниченные по сумме поручительства по кредитам и реализацию инвестпроектов. С начала года Фонд уже предоставил 843 поручительства малому и среднему бизнесу на общую сумму более 2,7 млрд рублей, а сумма привлеченных кредитов по этой программе превысила 5,6 млрд.

На мой взгляд, одно из ключевых направлений - работу с инвесторами и продвижение положительного инвестиционного имиджа региона - успешно проводит АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края».

Агентство выполняет комплексные сервисные функции по индивидуальной работе с инвесторами: от оказания консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования и подбора инвестиционных площадок до организации и проведения роуд-шоу по продвижению инвестпроектов на зарубежных рынках.

Для реализации проекта по развитию Интегрированного развлекательного курорта «Приморье» было создано АО «Корпорация развития Приморского края». На практике это оказался очень действенный инструмент: проект ИРК развивается успешно, и мы рассчитываем, что он станет настоящим окном в АТР. Потенциал в туристическом бизнесе у Приморья просто огромный.

- Приморье занимает очень выгодное месторасположение между АТР и Европой, при этом сдерживающим фактором до последнего времени являлось состояние инфраструктуры, начиная с погранпереходов и заканчивая автодорогами и узкими местами на железной дороге. Что сегодня предпринимается для того, чтобы перехватить перспективный грузопоток из Китая?

- Я бы переформулировал вопрос: нам предстоит не перехватить грузопоток, а дозагрузить действующие и будущие перевалочные мощности. Сегодня транспортный комплекс Приморья работает достаточно успешно, и это, кстати, признают наши азиатские партнеры. По сути, его вклад является одним из основных в формировании ВРП региона.

Тем не менее мы понимаем, что сегодня транзитные возможности Приморья задействованы не в полном объеме. Прежде всего это касается участия региона в амбициозном проекте Китая «Шелковый путь».

На сегодняшний день грузовая база приграничных китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, возможная к перевалке через порты Приморья, по разным экспертным оценкам составляет от 100 до 150 млн тонн ежегодно. Это громадный потенциал, и мы не можем оставить его без внимания. Уже принято решение в рамках краевой программы «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» на 2013-2020 годы в приоритетном порядке проводить работу по запуску международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». И сегодня мы переходим к системной деятельности в решении этих задач (см. досье. – «ЗР»).

Целью создания МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» является повышение эффективности транспортировки: сокращение денежных транспортных расходов и сроков доставки, повышение предсказуемости сроков доставки, а также сохранности груза. Повышение эффективности транспортировки достигается прежде всего за счет эффективного использования инфраструктуры, оптимизации цепочек поставок, снижения административных барьеров и предоставления дополнительных логистических сервисов.

В настоящее время Минтрансом России разрабатывается проект сетевого плана-графика, которым определяется перечень объектов транспортной инфраструктуры для проведения реконструкции или строительства. Также устанавливаются объемы и источники финансирования. Администрация Приморья уже сформировала свои предложения по этим проектам.

Не секрет, что сегодня одно из узких мест - невысокая пропускная способность на автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт Восточный. Администрацией края было принято решение о строительстве новой скоростной автодороги категории 1Б с четырьмя полосами движения. К настоящему моменту из 147 километров введены 18 километров, что позволило завершить обход г. Артема. Реализация следующего этапа, предусматривающего строительство около 25 километров автодороги, запланирована на 2016-2018 гг. Новая автострада проходит с обходом населенных пунктов Шкотово и Смоляниново и обеспечит комфортный проезд до Большого Камня. Последний этап подразумевает строительство около 105 километров дорог, в том числе альтернативное направление скоростной дороги в обход населенных пунктов Петровка, Большой Камень, Фокино, Волчанец, Находка, Врангель с выходом на порт Восточный. Здесь также предусмотрен ввод мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей.

Все эти стройки очень ожидаемы и очень масштабны. Поэтому мы ведем переговоры с китайскими инвесторами в расчете на их возможное подключение к этому процессу.

Что касается МТК «Приморье-2», то этот проект на данном этапе рассматривается к реализации только на принципах государственно-частного партнерства. Вероятнее всего, речь будет идти о заключении концессионного соглашения. Что-то подобное, кстати, уже опробуют в Хабаровске. Для увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог в рамках «Приморье-2» необходима реконструкция автодорог Раздольное - Хасан - Зарубино; Раздольное - Хасан на участке 140 км - 162 км; Краскино - госграница. Также рассматривается возможность автомобильной дороги в обход п. Краскино.

На недавнем совещании в Минвостокразвития было принято решение о том, что будет создана совместная с китайскими партнерами управляющая компания по транспортным коридорам. Будем заниматься непосредственной реализацией проекта - от концессии до собственной эксплуатации. При этом для обеспечения грузовой базы мы с властями китайских провинций подписываем обязующие соглашения о гарантированных объемах перевозки грузов. То есть речь идет уже о конкретной загрузке коридоров.

- Недропользование всегда занимало особое место в бюджете региона, обеспечивая рабочие места и стабильную зарплату. Однако сегодня говорят о серьезном истощении уже разведанной сырьевой базы. На ваш взгляд, каковы перспективы добывающих предприятий и какие инструменты для их развития можно задействовать?

- Минерально-сырьевой потенциал Приморья несмотря на десятилетия интенсивной эксплуатации, реализован далеко не полностью. И он не исчерпывается только традиционными полезными ископаемыми. В последние годы получены новые данные о перспективности территории края на обнаружение месторождений остродефицитных видов полезных ископаемых: барита, сурьмы, титана, марганца, каолиновых глин и графита.

Главной стратегической задачей горнопромышленного комплекса региона на период до 2050 года является освоение месторождений и строительство новых горнодобывающих предприятий в Центрально-Приморском территориально-производственном комплексе, расположенном в восточной части Дальнереченского и на юге Красноармейского муниципальных районов. Здесь имеются разведанные месторождения и перспективные объекты высоколиквидных полезных ископаемых, что позволяет в обозримой перспективе планировать создание в этой части Приморья нового территориально-промышленного кластера, стержневой основой которого будут добыча и углубленная переработка минерального сырья. Горнорудный район охватывает шесть рудных узлов, включающих 11 месторождений и 4 перспективных рудопроявления.

- АО «Горно-химическая компания «Бор» («ГХК «Бор»), эксплуатирующее единственное действующее борное месторождение в России, переживает очередную реинкарнацию: на его базе в начале этого года было создано ООО «Дальнегорский ГОК». Насколько этот проект экономически целесообразен?

- У нового собственника серьезные планы по развитию предприятия. Слухи о том, что актив будет продан или законсервирован, не имеют под собой никакой почвы. Проблема в том, что последние несколько лет на фоне нестабильной конъюнктуры на мировом рынке отрицательный баланс «Бора» приходилось закрывать вливаниями со стороны собственных оборотных средств акционера. И он, надо признать, это делал.

Сейчас самые сложные времена, хочется верить, позади. Конъюнктура уже более благоприятная. В настоящее время «Дальнегорский ГОК» работает по полному производственному циклу. Но для того, чтобы предприятию жить дальше, необходимо реализовывать планы развития. Такие планы у собственника есть, и они обсуждаются с трудовым коллективом и властями.

Досье "Золотого Рога": ГХК «Бор» является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Предприятие занимает третье место в мире по производству боропродуктов.

Одно из перспективных направлений «Дальнегорского ГОКа» - создание производства по выпуску синтетического диоксида кремния, так называемая «белая сажа». Ее используют в химической промышленности для производства стекла и стали, в цветной металлургии и нефтяной промышленности для производства эмалей и красок, а также автомобильных шин. На ГОКе уже больше года ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этому направлению. Создан опытно-промышленный участок, сырьем для которого являются отходы («хвосты») от производства борной кислоты. С образцами продукта уже ознакомились потребители и эксперты Научно-исследовательского института шинной промышленности (НИИШП) Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Москве.

Среди прочих вариантов развития «Дальнегорского ГОКа» руководство рассматривает возможность диверсификации и создания на базе предприятия производства по обогащению различных видов полиметаллических руд, добываемых в Приморье. На первом этапе проекта планируется сделать акцент на руды, содержащие золото и серебро. В настоящее время проект находится в стадии обсуждения и оценки.

- ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК), один из двух российских производителей вольфрамового концентрата, приостановил работу до весны 2017 года. В этом случае речь идет только о временной приостановке производства?

- Предприятие базируется на Лермонтовском месторождении вольфрама и имеет в своем составе горно-обогатительное производство. В настоящее время утвержденные запасы сырья подошли к концу, в эксплуатации осталась лишь одна залежь Норушка, прогнозные запасы руды в которой не подтверждаются. На этом фоне комбинат временно остановил работу.

В настоящее время готовится документация по созданию на базе комбината, находящегося в пос. Светлогорье, индустриального парка. Финансирование проекта планируется осуществить из Фонда развития моногородов, учрежденного Внешэкономбанком.

Руководством ЛГОКа разработано несколько возможных вариантов для продолжения работы и обеспечения занятости персонала. Комбинат готов наладить в ближайшей перспективе производство щебня: на имеющейся дробильно-сортировочной линии возможно производить более 700 тонн продукции в день, обеспечив занятостью некоторое число выведенных в простой работников фабрики. Разработана и апробирована технология рудосортировки, которая позволит вовлечь во вторичную переработку отвалы месторождения и загрузить комбинат работой.

Кроме того, есть предварительная договоренность о совместной работе по геологоразведке с собственником близлежащего месторождения Рубежного в 18 км от Светлогорья. Сейчас активно обсуждается вопрос, каким образом состыковать паузу между закрытием старого месторождения и разработкой нового. В том числе есть вариант временного трудостройства части рабочих комбината на лесоперерабатывающее предприятие. Администрация края держит эти вопросы под контролем.

- В последнее время сразу несколько инвесторов заявили о перспективах разработки угольных месторождений Приморья. Насколько будет востребован этот уголь, при том что тот же ЛуТЭК сегодня планово снижает добычу, а шахтоуправление «Восточное» и вовсе законсервировано?

- Уголь всегда являлся основным видом топлива для электростанций Приморья и на практике это означало приоритетное положение отрасли. В то же время в связи с реализацией государственной программы по газификации, в том числе на территории Приморья, и частичным переводом Владивостокской ТЭЦ-2 на «голубое топливо» за последние пять лет объемы добычи угля в Приморье постепенно сократились на 20%. Программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года в Приморье предусмотрена реализация сразу нескольких проектов. Прежде всего речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 670 МВт, энергия которой потребуется для новых проектов на юге Приморья. Так вот топливом для этой станции будет бурый уголь с Павловского месторождения. Суммарная потребность ТЭЦ составит около 4,6 млн тонн твердого топлива в год, и запасов месторождения для этого предостаточно.

Освоению новых угольных месторождений также будут способствовать проекты по модернизации существующей и строительству новой портовой и транспортной инфраструктуры. К примеру, сооружение морского терминала и перегрузочного комплекса мощностью до 20 млн тонн угля в год в районе мыса Открытого, техническое перевооружение порта Посьет, развитие транспортного узла Восточный - Находка, включая завершение строительства третьей очереди угольного комплекса в Восточном порту.

- Программа развития региональной авиации в Приморье уже сегодня ставится в пример другим субъектам Дальнего Востока. Есть ли планы по расширению этого направления?

- Мы действительно являемся, с моей точки зрения, лидером среди регионов, которые восстанавливают «малую авиацию», что предусмотренно в краевой программе «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Минтранс представляет Приморье в качестве примера и наработанный нами опыт рекомендует в дальнейшем использовать на других территориях. Кстати, мы сознательно пошли на то, чтобы не брать плату «за посадку», как это было на практике ранее. Перешли напрямую на расчет «полет-часа», стоимости запчастей и их эксплуатации. При этом для других участников рынка мы предоставляем взлетно-посадочные полосы бесплатно. Надеемся, что это будет побудительным мотивом для развития частной легкомоторной авиации в Приморье.

Что касается планов, то они связаны в первую очередь с расширением летного парка за счет приобретения третьего воздушного судна DHC-6-400. Кстати, канадские самолеты зарекомендовали себя только с лучшей стороны, и мы довольны, что сделали выбор в пользу этого производителя.

В настоящее время прорабатываются вопросы восстановления взлетно-посадочных полос к приему самолетов DHC-6 и строительства служебно-пассажирских зданий в населенных пунктах Серафимовка (Ольга), Арсеньев, Восток, Лазо, Охотничий, а также строительства стационарных топливозаправочных комплексов в населенных пунктах Светлая и Пластун для заправки воздушных судов. На 2017 год, после приобретения третьего самолета, в планах начать полеты из Владивостока в Арсеньев, Восток, Лазо, Камень-Рыболов, Спасск-Дальний, Находку, Пограничный и Краскино; из Тернея в Агзу, Самаргу, Максимовку и Усть-Соболевку; из Дальнереченска в Олон (Красный Яр и Восток). В общем, делаем все, чтобы на карте Приморья не было «белых пятен».

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что делается для того, чтобы максимально облегчить инвесторам вхождение в регион и ускорить реализацию проектов?

- Самая главная преференция - в Приморье уже сегодня действует бизнес-ориентированная налоговая политика, в рамках которой инвесторам, работающим на территории края, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в региональный бюджет, а также по налогу на имущество организаций: на пять лет они освобождаются от уплаты налогов, в последующие пять лет налоговые ставки максимально снижены.

Патентная система налогообложения (специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей. - «ЗР») в крае с 2016 года расширена сразу на 16 видов предпринимательской деятельности. Введен режим «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения.

Очень важный момент - краевым законодательством о регулировании земельных отношений предусмотрена возможность получения земельных участков для реализации инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов.

На мой взгляд, нам не хватает своеобразной третейской комиссии для работы с бизнес-сообществом в части проверяющих органов. На практике у нас достаточно много судебных процессов с предпринимателями, при том что зачастую все можно решить уже на первоначальном этапе. Но мы вынуждены проходить все до конца, потому что над нами стоит достаточно много надзирающих органов. Специальная комиссия в случае правоты предпринимателя могла бы вырабатывать коллективное решение, позволяющее обходиться без прохождения рутинных судебных процедур. Ряд субъектов Федерации эту практику уже успешно внедрил, мы тоже будем стремиться взять этот опыт на вооружение.

Досье "Золотого Рога": Транспортный коридор «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск - Пограничный - госграница, Владивосток - Находка - порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны АТР через российские порты на востоке Приморья. «Приморье-2» свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянку - с провинциями Китая, что позволит доставлять быстро грузы из северо-восточных территорий КНР в юго-восточные провинции Китая, а также в страны АТР и в обратном направлении.

На фото: Первый вице-губернатор Василий Усольцев: «Позиция администрации Приморья неизменна: развитие региона невозможно без прямого диалога власти и бизнеса».

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.