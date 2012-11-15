Зарплаты учителей в Приморском крае увеличатся в 2013 году

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS.

На основе доклада о задачах федеральной программы, который сделала представитель Центра профессиональной подготовки Федерального Института Развития Образования Наталья Немова, обсуждался вопрос балансировки расходов.

Основные аспекты государственной программы «Развитие образования в Приморском крае» - работа с детьми из удалённых территорий, доступность образования для детей-инвалидов, непрерывное повышение квалификации кадров, увеличение заработных плат и в целом развитие всей системы образования.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Романа Сигиды, сейчас программа анализируется вместе со специалистами, и особое внимание уделяется повышению зарплат педагогическим работникам.

Согласно указу Президента РФ, в 2013 году зарплаты учителей должны соответствовать средним показателям по экономике. На совещании было предложено несколько путей увеличения заработной платы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил директору департамента финансов Татьяне Казанцевой совместно с департаментом образования и науки расставить приоритеты и просчитать, какие средства необходимы для реализации программы.