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Зарплаты учителей в Приморском крае увеличатся в 2013 году
На основе доклада о задачах федеральной программы, который сделала представитель Центра профессиональной подготовки Федерального Института Развития Образования Наталья Немова, обсуждался вопрос балансировки расходов.
Основные аспекты государственной программы «Развитие образования в Приморском крае» - работа с детьми из удалённых территорий, доступность образования для детей-инвалидов, непрерывное повышение квалификации кадров, увеличение заработных плат и в целом развитие всей системы образования.
По словам заместителя директора департамента образования и науки Романа Сигиды, сейчас программа анализируется вместе со специалистами, и особое внимание уделяется повышению зарплат педагогическим работникам.
Согласно указу Президента РФ, в 2013 году зарплаты учителей должны соответствовать средним показателям по экономике. На совещании было предложено несколько путей увеличения заработной платы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Подводя итоги обсуждения, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил директору департамента финансов Татьяне Казанцевой совместно с департаментом образования и науки расставить приоритеты и просчитать, какие средства необходимы для реализации программы.
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