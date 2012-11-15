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Зарплаты учителей в Приморском крае увеличатся в 2013 году

15 Ноября 2012, 15:51 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS. В администрации Приморского края состоялось совещание по защите государственной программы «Развитие образования в Приморском крае». Заседание с участием губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, вице-губернаторов, представителей департаментов и депутатов Законодательного собрания Приморского края прошло в формате видеоконференции.

На основе доклада о задачах федеральной программы, который сделала представитель Центра профессиональной подготовки Федерального Института Развития Образования Наталья Немова, обсуждался вопрос балансировки расходов.

Основные аспекты государственной программы «Развитие образования в Приморском крае» - работа с детьми из удалённых территорий, доступность образования для детей-инвалидов, непрерывное повышение квалификации кадров, увеличение заработных плат и в целом развитие всей системы образования.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Романа Сигиды, сейчас программа анализируется вместе со специалистами, и особое внимание уделяется повышению зарплат педагогическим работникам.

Согласно указу Президента РФ, в 2013 году зарплаты учителей должны соответствовать средним показателям по экономике. На совещании было предложено несколько путей увеличения заработной платы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил директору департамента финансов Татьяне Казанцевой совместно с департаментом образования и науки расставить приоритеты и просчитать, какие средства необходимы для реализации программы.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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