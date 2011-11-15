Вернуть электросчетчики в Приморье в режим экономии сегодня очень накладно

С просьбой к правительству РФ взять на себя решение вопроса с финансированием перепрограммирования электрических счетчиков обратились на своей внеочередной сессии депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК). Кроме того, краевые законодатели приняли во втором чтении проект краевого бюджета на 2012 год, завершили объединение сельских поселений в Кавалеровском районе, внесли изменения в ряд краевых законов.

Поясним, в свое время многие потребители для экономии поставили так называемые двухтарифные электросчетчики. Они не просто «наматывали» киловатт/часы, а учитывали, в какое время суток происходит потребление. Ночью тариф ниже, соответственно, люди могли платить меньше. Но после правительственного решения об отмене перехода на летнее время с наступлением зимнего периода ночные часы электросчетчиков перестали соответствовать времени, по которому работают энергоснабжающие организации. Возникла необходимость перепрограммировать электросчетчики. Но дело оказалось весьма хлопотным и недешевым.

- Ко мне постоянно обращаются избиратели с просьбой решить эту проблему. Людям приходится платить за перепрограммирование двухтарифных счетчиков от 800 до 1,5 тыс. рублей. Для многих это существенные деньги, - пояснил «ЗР» депутат Александр ПЕРЕДНЯ.

Депутат предложил обратиться к правительству с предложением компенсировать расходы по перепрограммированию электросчетчиков.

- Решение об отмене летнего времени принимало правительство, а платить должны граждане. Это несправедливо, - пояснил свою позицию Александр Передня.

Коллеги - депутаты поддержали его депутатский запрос и приняли обращение к Правительству РФ.

Здравоохранение получит на 3,2 млрд рублей больше

Депутаты ЗС ПК приняли во втором чтении проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2012 год».

Приморское отделение Фонда медицинского обязательного страхования (ТФОМС) в 2012 году получит на свои цели 11,46 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей, или 39%, выше показателей 2011 года.

Львиная доля средств, 2,8 млрд рублей, предназначена для реализации программы «Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы». Из этих денег более одного миллиарда рублей должно быть потрачено на укрепление материально-технической базы. Еще 1,77 млрд рублей будет направлено на внедрение единых государственных стандартов оказания медицинской помощи и улучшение доступности амбулаторной помощи.

Более 8 млрд рублей ТФОМС направит на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования. На финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой терапевтами, участковыми педиатрами, врачами общей практики, медицинскими сестрами, будет выделено 340 млн рублей.

Кроме того, комитет по социальной политике и защите прав граждан при подготовке законопроекта ко второму чтению предложил увеличить доходную часть бюджета фонда на 143 млн 883 тыс. рублей за счет роста объема страховых взносов краевого бюджета за неработающее население.

- Речь идет не о механическом увеличении. Эти деньги нужны для улучшения финансирования питания и лекарственного обеспечения, – подчеркнул вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Владимир МАСЛОВСКИЙ.

Однако губернатор края отклонил поправку. Ожидается, что уже в ближайшее время бюджет фонда получит более 600 миллионов рублей, которые будут направлены на увеличение тарифов.

- Нужно учесть, что здравоохранение со следующего года переходит из муниципального управления в ведение региональных властей. Так что еще будет возможность увеличить финансирование, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН.

В итоге за принятие проекта закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2012 год» во втором чтении проголосовали 26 депутатов из 30 присутствующих.

Села объединились

Депутаты краевого парламента завершили объединение двух сельских поселений Кавалеровского муниципального района Приморья. Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтениях.

Напомним, в прошлом году в Приморском крае уже состоялось укрупнение нескольких сельских поселений в Спасском и Чугуевском районах. С инициативой объединить Устиновское и Зеркальненское сельские поселения Кавалеровского муниципального района к депутатам обратился губернатор Приморского края.

- По замыслу, преобразование сельских поселений позволит упростить процесс управления, сэкономить бюджетные средства и улучшить качество жизни в этих населенных пунктах, - говорит депутат ЗС ПК Валерий КАН.

В каждом из поселений проживают около 700 человек. Между населенными пунктами примерно 25 километров. После объединения административным центром станет село Устиновка с общим названием «Устиновское». В целом в состав поселения войдут пять сел: Устиновка, Синегорье, Суворово, Зеркальное, Богополь. Общая численность составит 1459 человек.

В борьбе с коррупцией

Депутаты утвердили поправки в Закон Приморского края «О муниципальной службе в Приморском крае», чтобы он соответствовал Федеральному законодательству.

Депутаты Госдумы дополнили Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». В статье, устанавливающей ограничения, связанные с муниципальной службой, появилось новое требование. Оно гласит, что «гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства не только с муниципальным служащим, но и с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подконтрольностью этому должностному лицу». Кроме того, Федеральным законом установлено, что гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства с главой муниципального образования. Проще говоря, руководителям запрещается принимать на работу близких родственников.

Приморские депутаты поддержали изменения, тем более что в крае уже были подобные случаи приема на работу близких родственник, причем оставившие после себя негативное впечатление.

- Можно вспомнить Красноармейский район, где район возглавлял Владимир ШАГОЙКО, а контракт на должность главы администрации был заключен с его близким родственником Алексеем ОСИЮКОМ, - напомнил коллегам председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ.

Напомним, во время руководства родственниками Красноармейский район оказался не готов к отопительному сезону. В результате должность вынужден был оставить вначале Алексей Осиюк, а затем написал заявление об отставке и Владимир Шагойко. «Примтеплоэнерго» было вынуждено в пожарном порядке готовить район к зиме.

Теперь принять на ответственную работу в муниципальных органах власти родственника будет невозможно. Закон поможет бороться с коррупцией.

О приватизации можно будет узнать в Интернете

Депутаты одобрили предложение об изменении порядка определения стоимости объекта. Так, если ранее цена определялась как «нормативная», то теперь – «начальная».

Кроме того, решено публиковать программу приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, не только в официальных печатных изданиях, но и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края.

- С вступлением изменений данного закона в силу расширяется информационное обеспечение приватизации имущества Приморского края. Соответствующая статья закона сделает информацию о принимаемых в этой сфере решениях власти более открытой и доступной для жителей края, - прокомментировал решение заместитель председателя профильного комитета Юрий ДЕНИСЕНКО.

Краевой онкодиспансер получит средства на реконструкцию

Депутаты одобрили проект краевого бюджета на 2012 год во втором чтении. Для этого им пришлось вначале вернуть его в процедуру первого чтения и изменить его основные параметры. Доходы и расходы краевой казны после уточнения федеральной составляющей увеличились на 2,8 млрд рублей и теперь составляют 60,87 млрд рублей. Проект краевого бюджета на 2012 год остался бездефицитным.

Профильные комитеты краевого парламента подготовили ко второму чтению ряд поправок на краевые целевые программы. Так, комитет по продовольственной политике и природопользованию предлагал увеличить расходы на финансирование краевой целевой программы «О развитии сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 годы».

Комитет по социальной политике и защите прав граждан настаивал на увеличении расходов на питание школьников младших классов, на строительство сельских школ по программе «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы» и на росте платежей в бюджет ТФОМС за неработающее население. Более 166 млн рублей, по мнению депутатов комитета, необходимо было предусмотреть в краевом бюджете на строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек в рамках краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае» на 2009-2012 годы.

На реконструкцию государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройки на 40 коек к радиологическому корпусу на 2 каньона в рамках краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае» депутаты предложили включить в проект краевого бюджета расходы в сумме 100 млн рублей. Тем более что при корректировке краевого бюджета на 2011 год расходы на эти объекты были сокращены, что вызвало обеспокоенность депутатского корпуса.

Однако на заседании профильного комитета было озвучено, что губернатор Приморского края дал отрицательное заключение на включение в бюджет дополнительных расходов, увеличивающих дефицит краевого бюджета.

Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков выступил с инициативой вновь направить на заключение губернатору поправку, касающуюся расходов на строительство краевой психиатрической больницы и реконструкцию онкодиспансера. В результате было получено положительное заключение. И за счет перераспределения средств внутри разделов краевого бюджета расходы в сумме 226,9 млн рублей на эти цели были включены в законопроект в ходе его рассмотрения во втором чтении.

За принятие проекта закона «О краевом бюджете на 2012 год» во втором чтении проголосовали 26 депутатов. Законопроекту осталось пройти третье окончательное чтение, которое состоится сегодня, 15 ноября в ходе очередной и последней для депутатов нынешнего созыва сессии Законодательного собрания Приморского края.