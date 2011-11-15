Руслана Кондратова признали кандидатом в судебном порядке

Депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ решением Приморского краевого суда признан зарегистрированным кандидатом на выборах в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу №4, сообщает PrimaMedia.

Суд признал неправомерным решение территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района Владивостока об отказе ему в регистрации в качестве кандидата. Избирком отказал кандидату на том основании, что ему, якобы, не хватило четырех действительных подписей в поддержку.

Представители истца доказали действительность даже более, чем четырех подписей. Это означает, что Руслан Кондратов сможет принять участие в выборах в ЗС ПК по одномандатному округу №4.