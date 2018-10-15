Олег Кожемяко в Михайловском районе Приморья будет решать "все вопросы кардинально"

Дорогу Михайловка – Дальнее, пролегающую через село Первомайское в Михайловском районе, отремонтируют за счет средств краевого бюджета до конца года

Дорогу Михайловка – Дальнее, пролегающую через село Первомайское в Михайловском районе, отремонтируют за счет средств краевого бюджета. Работы завершат до конца текущего года. Об этом стало известно во время встречи врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями муниципалитета в воскресенье, 14 октября, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Состояние дорог – один из самых наболевших вопросов в районе. По словам жителей, сегодня дорожное покрытие разрушено на многих участках муниципальных трасс. В частности, на пути в село Васильевка расположено три моста, два из которых находятся в аварийном состоянии. Во время паводков объездные участки размывает, и село остается отрезанным от районного центра. Нелегче ситуация и в селе Первомайское. Сейчас здесь ведется ремонт дороги, но с этим тоже связаны большие неудобства.

«Все, что севернее этой дороги, – ни окна открыть нельзя, ни белье сушить, ничего нельзя делать», – пожаловался житель Первомайского Роман Приставкин.

Представитель Примавтодора пояснил, что ремонт на дороге в село Первомайское ведется в соответствии с заключенным ранее контрактом. Для того, чтобы техника не пылила, дополнительно осуществляется обеспыливание. До конца года работы на всем участке дороги Михайловка–Дальнее протяженностью семь километров будут завершены.

Олег Кожемяко назвал ситуацию с дорогами в муниципалитете одной из самых проблемных. По его словам, отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры и сложности с проездом людей в районный центр, Уссурийск или Владивосток создают неудобства и, как следствие, вызывают недовольство жителей.

«Здесь нужно решать вопрос кардинально: наполнять тот филиал, который здесь есть, средствами и создавать, может быть, дополнительный участок, который будет обслуживать узел дорог в Михайловском районе», – сказал он, поручив дорожникам взять ситуацию на особый контроль.

Также на встрече поднят вопрос о строительстве очистных сооружений. Олег Кожемяко подчеркнул, что проблема уже решается. Сейчас проектно-сметная документация на создание объекта проходит экспертизу. Средства будут предоставлены муниципалитету на условиях льготного софинансирования.

Кроме того, были затронуты темы, связанные с работой учреждений образования и здравоохранения в районе, подготовкой к зиме, капитальным ремонтом домов и другие.

По итогам встречи Олег Кожемяко отметил, что проблем в муниципалитете много, но сама территория удачная и по климатическим условиям, и по географическому расположению, и «здесь совместными усилиями можно навести порядок».

«Главное, что есть желание у вас жить, работать на этой земле, видеть какие-то перспективы. Будем делать так, чтобы она шаг за шагом улучшалась, становилось комфортной и людям старшего поколения, кто долгие годы работал на ней и создал здесь фундамент, и молодежи, чтобы видели перспективу. Вот это наша задача, и мы ее будем выполнять и будем работать здесь, на своей родной земле», – резюмировал он.

Отметим, перед встречей с жителями Олег Кожемяко побывал на реке Михайловка и проверил исполнение данного им во время предыдущего визита поручения по расчистке русла водоема и асфальтированию пешеходной дорожки через него.

В данный момент работы по расчистке реки уже завершены, ремонт будущего тротуара ведется по плану: в настоящий момент идет отсыпка дорожного полотна.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)