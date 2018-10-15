Казаки Приморья хотят защищать границу на коммерческой основе

В Приморском крае разработают закон, предусматривающий меры поддержки казачьих войсковых объединений. Об этом заявил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во время заседания Большого круга Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества в воскресенье, 14 октября.

Большой круг состоялся в селе Михайловка Михайловского района. Олег Кожемяко поздравил казаков с праздником Пресвятой Богородицы. По его словам, казаки во все времена были опорой государственной политики в вопросах защиты приграничных территорий. Казачьи традиции, сложившиеся веками, нужны сегодня Дальнему Востоку, потому что он осваивался именно казаками, многие поселки до сих пор носят имена известных атаманов.

«Очень важно, чтобы преемственность, дух любви к родной земле, возможность отдать жизнь за эту землю тогда, когда потребуется, быть ее защитником передавались от наших дедов нам и нашим детям, внукам», – сказал он.

Казаки задали Олегу Кожемяко вопросы, связанные с их участием в трудовой жизни края. В частности, речь шла о возможности привлечения на коммерческой основе казаков к защите границ Приморья, а также к охране рек от браконьеров, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья

По мнению Олега Кожемяко, в крае следует принять закон в поддержку казачества. Такой документ будет разработан в ближайшее время с учетом предложений, выработанных казаками.

«Давайте его наполним тем, что на сегодняшний день нужно: и по охране леса, и по охране на период нереста наших речек, и по наведению порядка. Продумаем механизмы стимулирования тех, кто несет эту службу. Все это нам важно и нужно», – заявил он.

Досье "Золотого Рога": Уссурийское войсковое казачье общество образовано в 1889 году. В начале ХХ века войско располагалось на территории современных субъектов Российской Федерации: Приморского и Хабаровского краев. В 1920 году Уссурийское казачье войско было ликвидировано, его возрождение началось в 1990 году. Сегодня войско состоит из восьми окружных казачьих обществ и осуществляет свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. Общая численность составляет около 5500 человек. В состав непосредственно Приморского отдельского казачьего общества входят 18 станиц, общая численность членов Приморского казачьего отдела – 781 человек.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края