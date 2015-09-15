Власти Приморья гордятся гарантиями бизнесу

Первый вице-губернатор края Василий Усольцев ответил на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог»

Вот уже год Россия и ее восточный форпост - Приморский край - живут в экономических условиях, которые сложно назвать благоприятными. Однако в нашем регионе они не привели к росту напряжения в обществе и не помешали реализации ранее намеченных проектов.

В интервью деловой газете «Золотой Рог» первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ рассказал, как власти региона намерены и дальше обеспечивать социальную стабильность в крае. Еще одной темой нашего разговора стало развитие транспортного комплекса края, позволившее улучшить доступность отдаленных районов Приморья.

Бюджет станет эффективнее

- Василий Иванович, начата ли уже работа над проектом бюджета Приморья на 2016 год? Как отразится на его основных параметрах нестабильная ситуация в экономике страны? Планируется ли корректировка действующих госпрограмм?

- В соответствии с распоряжением администрации Приморского края работа над бюджетом на очередной финансовый период началась еще в мае - это подготовка нормативной базы, составление реестра расходных обязательств края. В настоящее время бюджетная комиссия, которую возглавляет губернатор, подводит итоги этой работы, согласовывает объемы средств, необходимых для исполнения принятых обязательств, и возможности для реализации новых значимых проектов.

Наша твердая позиция состоит в том, что все действующие расходные обязательства должны быть обеспечены источниками финансирования. Что касается принятия новых расходных обязательств, то по ним будет сначала проводиться оценка эффективности. Только после этого будем рассматривать вопрос о необходимости этих обязательств. Вместе с тем подчеркну, что все действующие социальные обязательства - зарплаты, организация отдыха детей, социальные выплаты, строительство ФАПов и другие - защищены и не подлежат сокращению, несмотря на сокращение расходной части краевого бюджета. Оптимизация расходов будет проводиться за счет снижения

неэффективных затрат.

- Будут ли сохранены действующие меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье?

- Да, в 2016 году в Приморье будет продолжена реализация краевой госпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня предприятия малого и среднего бизнеса получают прямую финансовую поддержку из краевого и муниципальных бюджетов - это гранты и субсидии на организацию собственного дела, приобретение оборудования, развитие или модернизацию производства товаров и услуг по договорам лизинга.

Кроме того, в крае продолжает действовать специализированная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Мы гордимся, что практику работы Гарантийного фонда Приморского края признали одной из лучших в России. За время работы фонда поддержку получили 744 предпринимателя - предоставлено поручительств на сумму 2,2 млрд руб., а объем банковских кредитов, выданных с участием фонда, составил 4,5 млрд руб.

Содействие экспортно-ориентированным предприятиям оказывает и Региональный центр развития экспорта Приморского края. При его поддержке предпринимателями Приморья заключено 16 экспортных контрактов общей стоимость около $3 млн, помощь получили свыше 1,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, чья деятельность ориентирована на экспорт.

Более того, с прошлого года в крае реализуется новое направление поддержки МСП - предоставление субсидий на создание дошкольных образовательных центров. За 2014-2015 годы проведены три региональных конкурса на получение таких субсидий, победителями которых стали 11 предпринимателей из Владивостока, Уссурийска, Находки и Дальнереченска. Мы рассчитываем, что благодаря этой программе в дошкольных образовательных центрах появятся более 300 мест.

Рука на пульсе моногородов

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию в приморских моногородах и на градообразующих предприятиях этих населенных пунктов?

- Мы внимательно отслеживаем социально-экономическую ситуацию в моногородах - в целом она остается стабильной. По итогам первого полугодия в Лучегорске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Новошахтинском, Востоке, Липовцах не отмечено значительного, то есть превышающего 20 процентов, снижения объемов доходов бюджета, формируемых за счет налогов. Более того, по состоянию на 1 августа зафиксирован рост среднемесячной заработной платы в среднем на 10 процентов - как у работников градообразующих предприятий, так и у работников других организаций.

Положительный тренд демонстрируют предприятия «Приморский ГОК» и ГРК «АИР» в поселке Восток Красноармейского района. Работа идет в штатном режиме, размер средней заработной платы там вырос на 3 процента по сравнению с прошлым годом и достиг 32,3 тыс. руб. «Лермонтовский ГОК» в поселке Светлогорье также работает в штатном режиме, здесь средняя зарплата в 2015 году выросла на 14 процентов и составила 25,9 тыс. руб. Задолженностей по налогам и зарплате перечисленные мной предприятия не имеют.

- Принимает ли сегодня администрация Приморья дополнительные меры поддержки моногородов края?

- Несомненно. В первом полугодии 2015 года в рамках софинансирования краевых госпрограмм приморские моногорода получили более 28,5 млн руб. субсидий. На каждом градообразующем предприятии в таких муниципальных образованиях разработаны программы по модернизации и техническому перевооружению, обновлению технологий переработки полезных ископаемых. В общей сложности градообразующие предприятия Приморья к 1 августа 2015 года направили на собственные инвестпрограммы развития более 2,8 млрд руб.

В пяти приморских моногородах действуют комплексные инвестиционные планы (КИПы), которыми предусмотрены модернизация инженерной инфраструктуры, диверсификация экономики, поддержка малого предпринимательства и содействие занятости населения. Эти планы ежегодно актуализируются. В результате реализации КИПов к 1 августа было освоено 6,648 млрд руб. инвестиций, в том числе 1,4 млрд руб. из федерального бюджета, 1,07 млрд руб. - из краевого, 242 млн руб. - из муниципальных бюджетов. Расходы из внебюджетных источников составили свыше 3,9 млрд руб. Благодаря реализации комплексных инвестиционных планов в моногородах уже создано 1967 постоянных и 3345 временных рабочих мест.

Кроме того, населенные пункты с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, такие как Дальнегорск, Ярославский, Светлогорье, могут претендовать на финансовую поддержку за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» для строительства или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестпроектов в моногородах.

Связи с «северами» стали крепче

- В 2014 году в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы были приобретены два новых самолета DHC-6. Каковы показатели работы внутрикраевых авиамаршрутов в первом полугодии 2015 года? Продолжится ли субсидирование перевозок в будущем? Какие маршруты наиболее популярны у приморцев? Планируется ли открытие новых?

- За полгода мы охватили авиаперевозками северные районы края. Изначально на субсидирование открытых маршрутов было предусмотрено 150 млн руб., однако авиарейсы оказались настолько популярными, что из бюджета потребуется выделить еще 60 млн руб. - необходимые корректировки будут приняты на ближайшем заседании Законодательного собрания Приморского края. Учитывая социальную значимость внутрикраевых авиаперевозок в отдаленные районы Приморья, субсидии на эти цели сохранятся и в последующие годы.

Очень популярным стал маршрут Владивосток - Кавалерово, который обеспечивает связь краевого центра с узловым аэропортом, откуда люди могут разъехаться по соседним районам. Вторая линия - из Владивостока в Терней, Светлое, Единку и Амгу - тоже загружена. Сейчас путь туда-обратно можно проделать в течение одного дня, и заполняемость воздушных судов значительно возросла. Достаточно популярным стал и открытый в июле 2015 года маршрут Кавалерово - Хабаровск, субсидируемый за счет федеральных средств. Причем пользуются им не только жители Кавалерово, но и пассажиры из соседних районов и даже регионов. Важно, что в настоящее время реализована технология продажи электронных билетов, в том числе с возможностью оформления перевозки с продолжением маршрута.

По состоянию на 1 августа с момента начала перевозок, 22 декабря 2014 года, самолетами DHC-6 выполнено 548 рейсов в Кавалеровский и Тернейский районы, перевезено 7,45 тыс. пассажиров. Всего по итогам 2015 года планируется перевезти 20,4 тыс. человек. К этому стоит добавить перевозки пассажиров самолетами Ан-2 по маршруту Дальнереченск - Олон - Охотничий - Единка - Самарга - Единка - Охотничий - Олон - Дальнереченск, где за семь месяцев 2015 года выполнено 50 рейсов и перевезено 486 пассажиров - по итогам года планируется перевезти более тысячи человек. Наконец, воздушные перевозки в Тернейском районе осуществляются вертолетами Ми-8 по маршрутам: Терней - Амгу - Светлая и Максимовка - Усть-Соболевка - Единка - Самарга - Агзу один раз в неделю. За 8 месяцев 2015 года здесь перевезено 2,96 тыс. пассажиров и выполнено 128 рейсов, по итогам 2015 года планируется перевезти более 6 тыс. человек.

Таким образом, спрос на авиаперевозки в крае растет и требует развития аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, покупки новых современных воздушных судов и расширения маршрутной сети. Сейчас мы активно готовим посадочные площадки в Дальнегорске и поселке Восток, чтобы запустить авиамаршруты и в эти населенные пункты. В ближайших планах - открытие рейсов самолетов DHC-6 в Дальнегорск, Максимовку, Усть-Соболевку, Самаргу, Агзу. В перспективных - запуск авиарейсов в Дальнереченск, Восток, Преображение и Лазо. Подчеркну, что самолеты начнут летать в перечисленные населенные пункты по мере готовности посадочных площадок.

- Какова текущая ситуация в сфере пригородного железнодорожного сообщения? Удалось ли руководству края прийти к взаимопониманию с руководством ОАО «Экспресс Приморья» относительно стратегии развития компании?

- «Экспресс Приморья» - акционерное общество ОАО «РЖД» и Администрации Приморского края, поэтому нужно говорить скорее об исполнении поручений и том, насколько компания справляется с поставленными задачами. На сегодня в крае сложилась оптимальная сеть пригородных маршрутов, выверенных жизнью и привычных для людей. На 2015 год администрацией Приморского края заключен договор с ОАО «Экспресс Приморья», предусматривающий движение 61 поезда по 35 маршрутам. Бюджет края направляет на поддержку этой сети довольно серьезные средства - около 320 млн руб. по итогам текущего года, как мы ожидаем. Поэтому в начале этого года наш край стал одним из немногих регионов России, где не были сокращены рейсы электропоездов.

Кроме того, власти Приморья в рамках исполнения поручения президента России Владимира ПУТИНА от 6 марта 2015 года, поддержали ОАО «РЖД» в обращении к правительству РФ с просьбой установить льготный тариф на инфраструктуру в размере 0,01 процента для железнодорожных пригородных пассажирских компаний и установлении ставки НДС в 0 процентов на услуги по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

В настоящее время советом директоров компании, в число которых входят и представители краевой администрации, руководству ОАО «Экспресс Приморья» было поручено разработать стратегию развития на период до 2020 года. Целью стратегии должно стать сохранение социально значимых пригородных железнодорожных перевозок. Также мы вышли с предложением к ОАО «РЖД» в целях оптимизации расходов краевого бюджета создать отдельную пригородную железнодорожную компанию, работающую только на территории Приморского края. О сумме дотаций ОАО «Экспресс Приморья» в 2016 году говорить пока рано - суммы могут меняться в зависимости от установленного тарифа, инфляции и других факторов. Однако мы намерены сохранить существующую сеть маршрутов, привычную для людей.

- Не изменятся ли ранее озвученные сроки ввода в эксплуатацию отеля на Корабельной набережной? Есть ли претенденты на покупку гостиницы на мысе Бурном?

- Сегодня мы готовим публичные торги, проводим оценку стоимости комплекса на мысе Бурном. Когда мы перейдем к публичной процедуре, увидим и претендентов - или их отсутствие. Что касается отеля на Корабельной набережной, то там ведутся крайне активные работы - к сожалению, пришлось исправлять немало старых огрехов из-за того, что здание определенное время простаивало. Полпред в ДФО Юрий Петрович ТРУТНЕВ поставил нам срок сдачи объекта - второе полугодие 2015 года, который учитывает необходимость внести ряд доработок.

- Железнодорожники озвучивают планы пустить поезда по центру Владивостока в связи с ремонтом тоннеля между станциями «Луговая» и «3-я Рабочая». Это каким-либо образом повлияет на сроки открытия и функционирование комплекса на Корабельной набережной?

- Губернатор свою позицию высказал - мы против движения поездов в центре города. Железная дорога преподносит определенные аргументы - что параллельный тоннель не успеют запроектировать, что он будет расположен слишком близко к существующему… Но мы свою позицию не меняем и считаем, что железнодорожники должны найти иной способ решения проблемы.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.