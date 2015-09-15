Оппозиция Приморья не в восторге от новой схемы округов на выборах в Госдуму

Партийные структуры Приморья получили основу для работы по отбору кандидатов в парламент страны - карта одномандатных округов представлена и теперь должна пройти формальное согласование в Госдуме, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Представители оппозиционных партий полагают, что схема округов в крае с разделением Владивостока на две части существенно ослабляет позиции их кандидатов, не имеющих ресурса для полноценной агитации в сельской местности. В свою очередь, эксперты призывают не мыслить стереотипами, вспоминая протестное голосование в ряде районов в последние годы.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», согласно схеме, представленной Центризбиркомом, Приморский край на выборах-2016 поделят на три одномандатных округа. При этом разные районы Владивостока окажутся в составе разных округов. Ленинский, Первомайский и Фрунзенский районы Владивостока войдут в состав округа №62 вместе с Уссурийском, Надеждинским, Хасанским, Октябрьским, Пограничным и Ханкайским районами. Первореченский и Советский районы «прирежут» к Артемовскому округу №63, куда также войдут города Большой Камень, Спасск, Фокино и Михайловский, Спасский, Хорольский, Черниговский и Шкотовский районы. Остальная территория края - север, центр и юго-восток - будет включена в состав округа №64 с центром в Арсеньеве.

Нарезка округов в представленном ЦИК виде повышает шансы кандидатов от «партии власти», уверен депутат краевого парламента, экс-мэр Арсеньева Владимир БЕСПАЛОВ.

- Разделение столицы края на два округа - это проработанный политтехнологами ход, который должен разбавить протестные настроения во Владивостоке за счет территорий, где явка и результат на выборах давно зарегулированы, - считает коммунист. - К тому же в составе округа должны быть расположенные по соседству территории. У нас же получится, что три южных района Владивостока будут объединены с муниципалитетами по ту сторону Амурского залива, с которыми они не связаны политически и экономически.

Добавим, что включенный в округ №62 Надеждинский район уже «отметился» на муниципальных выборах-2015 как раз благодаря высокому уровню досрочного голосования и подозрениям в подкупе избирателей: в ситуацию даже был вынужден вмешаться председатель Центризбиркома Владимир ЧУРОВ. Что касается Уссурийска, то на предыдущих выборах в Госдуму городской округ дал самый высокий результат в пользу «Единой России» среди всех муниципалитетов края. С другой стороны, все муниципалитеты с наиболее сильными позициями той же КПРФ - Партизанск, Дальнегорск, Кавалеровский и Яковлевский районы - теперь окажутся в одном избирательном округе.

- Ничего хорошего в разделении Владивостока и присоединении к нему сельских территорий я не вижу. Избранные по таким «разношерстным» округам депутаты, какую бы партию они ни представляли, будут вынуждены заниматься и проблемами жителей больших городов, и проблемами жителей глубинки. А поскольку проблемы там и там очень разные, депутату будет сложно сконцентрироваться. С этой точки зрения нарезка округов в 2003 году мне видится более эффективной, - прокомментировал лидер «Справедливой России» в Приморье Константин МЕЖОНОВ. - Думаю, что при обсуждении представленной ЦИК схемы в Государственной Думе мы услышим немало нареканий со стороны депутатов.

- Подобная нарезка округов однозначно ухудшит шансы кандидатов от оппозиционных партий, у которых нет серьезного финансового ресурса, - уверен координатор ЛДПР во Владивостоке Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. - Допустим, политик хорошо известен во Владивостоке, но ему нужно поднять узнаваемость в Ханкайском районе. Это требует больших временных и финансовых затрат, а на личные встречи, как показывает опыт, людей выходит не так много. И если в городе такая тактика еще может быть эффективной в силу компактности населения, то быстро повысить узнаваемость в сельских районах, да к тому же в летний период, под силу только кандидату, на которого работает административный ресурс.

И действительно, если у территорий «приграничного» округа есть общая специфика, то в округ с центром в Артеме попали муниципалитеты с очень разным бэкграундом. К тому же входящие в состав округа Михайловский и Шкотовский районы хоть и граничат друг с другом, транспортного сообщения не имеют.

Следует также учесть, что победителем в одномандатном округе будет признан кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими число голосов, а не 50% плюс один голос. Таким образом, даже при преобладании в округе «протестных» голосов их, скорее всего, «растащат» оппозиционные партии: по состоянию на сентябрь 2015 года уже 14 партий имеют право выдвигать кандидатов по списку и по округам в Госдуму без сбора подписей, и это число может еще вырасти после подведения итогов региональных выборов в Единый день голосования 13 сентября. Впрочем, эксперты предлагают на торопиться с выводами о «предпочтительности» новой схемы округов для одной из партий.

- Чтобы определенно утверждать, что нарезка округов снижает или повышает шансы той или иной партии, нужно иметь статистику голосования за несколько избирательных циклов. Но на последних выборах с одномандатниками, в 2003 году, схема была принципиально другой, - напоминает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.