Глава Приморья сделал свой выбор

14 сентября Владимир Миклушевский принял участие в голосовании на выборах губернатора Приморского края. Вместе с супругой Ириной глава региона посетил избирательный участок № 817 во Владивостоке, пишет «Приморская газета».



Чета Миклушевских оставила отметки в бюллетенях. На данном участке урны оснащены автоматической системой подсчета бюллетеней – КОИБ.



Владимир Миклушевский отметил, что этот день - особый для жизни края.



«Впервые за 13 лет наш регион самостоятельно выбирает губернатора. Это большая ответственность и для жителей региона, и для всех тех, кто выдвинул свои кандидатуры. Победивший на этих выборах будет наделен народным доверием. Отдать свой голос - значит определить дальнейшее развитие края. Именно поэтому необходимо идти на избирательные участки и проголосовать», – поделился с журналистами Владимир Миклушевский.



Напомним, 14 сентября в Приморском крае прошли 22 избирательные кампании: это выборы губернатора, выборы в Законодательное Собрание и выборы глав некоторых поселений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.