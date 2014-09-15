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Глава Приморья сделал свой выбор
14 сентября Владимир Миклушевский принял участие в голосовании на выборах губернатора Приморского края. Вместе с супругой Ириной глава региона посетил избирательный участок № 817 во Владивостоке, пишет «Приморская газета».
Чета Миклушевских оставила отметки в бюллетенях. На данном участке урны оснащены автоматической системой подсчета бюллетеней – КОИБ.
Владимир Миклушевский отметил, что этот день - особый для жизни края.
«Впервые за 13 лет наш регион самостоятельно выбирает губернатора. Это большая ответственность и для жителей региона, и для всех тех, кто выдвинул свои кандидатуры. Победивший на этих выборах будет наделен народным доверием. Отдать свой голос - значит определить дальнейшее развитие края. Именно поэтому необходимо идти на избирательные участки и проголосовать», – поделился с журналистами Владимир Миклушевский.
Напомним, 14 сентября в Приморском крае прошли 22 избирательные кампании: это выборы губернатора, выборы в Законодательное Собрание и выборы глав некоторых поселений.
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Впервые за 13 лет наш регион самостоятельно выбирает губернатора. Это большая ответственность и для жителей региона ---------------------------- явка менее 30% --А БЫДЛО НА ВЫБОРЫ ОПЯТЬ НЕ ПОШЛО