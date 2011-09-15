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Проект краевого бюджета на 2012 год представлен в приморский парламент
Депутаты Законодательного Собрания планируют рассмотреть главный финансовый документ будущего года в первом чтении уже на сентябрьском заседании.
Один из основных вопросов состоявшегося комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам - соответствие проекта закона Приморского края "О краевом бюджете на 2012 год" и представленных к нему документов и материалов требованиям частей 1-3 статьи 66 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае".
Согласно заключениям правового управления и Контрольно-счетной палаты, представленный законопроект соответствует требованиям законодательства. Депутаты профильного комитета приняли решения рекомендовать Совету Законодательного Собрания принять проект краевого бюджета на 2012 год к рассмотрению краевым парламентом. Планируется, что уже в ближайшее время основные параметры главного финансового документа будут рассмотрены депутатами в рамках заседания профильного комитета и представлены на утверждение на очередной сессии 30 сентября.
Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что на сегодняшний день, согласно проекту бюджета-2012, расходы и доходы краевой казны составляют 58 млрд рублей. "Но мы должны понимать, что эти параметры представлены без учета федеральных средств. Уверен, что в процессе работы краевой бюджет будет еще наполнен инвестиционной составляющей. Кроме того уже сейчас могу сказать, что все социальные обязательства учтены в законопроекте в полном объеме", - прокомментировал депутат.
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