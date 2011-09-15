35 приморских семей – в числе претендентов на получение жилья в сельской местности

С начала года в число участников краевой целевой программы «Социальное развитие села» включено 35 приморских семей. Заявки будут профинансированы в 2011 г.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, наиболее активно участие в программе принимают молодые семьи и специалисты из Надеждинского, Хорольского, Красноармейского, Черниговского, Яковлевского, Ольгинского, Михайловского, Пожарского районов, а также Артема.

Среди участников – работники агропромышленного комплекса (механизаторы, доярки), социальной сферы (врачи, учителя).

Благодаря краевой целевой программе «Социальное развитие села» приморцы, желающие жить и работать на селе, могут решить квартирный вопрос. В 2011 году выплаты участникам составят 50 млн руб. из краевого бюджета и 69,9 млн руб. - из федерального, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.