Введение авиарейса из Владивостока в Арсеньев запланировано на 2019 год

Развитие спортивной инфраструктуры, ремонт домов и придомовых территорий, открытие новых авиарейсов и Дальневосточный музей авиации – эти и другие вопросы затронули на встрече Андрея Тарасенко с жителями Арсеньева во время рабочей поездки руководителя края в муниципалитет в среду, 15 августа.

Портовая инфраструктура, судостроение и судоремонт, сельское хозяйство, горнорудная промышленность, развитие туризма, совершенствование медицины – эти сферы Андрей Тарасенко обозначил как приоритетные для Приморья. Глава региона отметил, что в ходе рабочей поездки до встречи с жителями успел посетить Арсеньевский молокозавод и похвалил работу предприятия, на котором сегодня трудятся 130 жителей города.

«Чтобы у региона было развитие, люди должны получать достойную зарплату, чтобы их дети ходили в комфортные детские сады и школы, могли получить достойное образование и найти работу по специальности. Места для отдыха, удобные дороги – также необходимый минимум для жизни людей», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Среди новых социальных проектов руководитель края обозначил возможность получения льготной ипотеки под 5,5%, которую жителям края начнут предоставлять осенью, а также создание социальной карты «Приморец», позволяющей получать льготы на проезд в транспорте, покупку продуктов, товаров и услуг.

Учитель одной из школ Арсеньева Марина Новак спросила главу региона, планируется ли реконструировать местный стадион «Авангард». Андрей Тарасенко отметил, что средства на проектные работы по реконструкции уже заложены в бюджет.

«У вас здесь хорошая футбольная команда. Сейчас мы возрождаем футбольные клубы по всему краю – в Уссурийске, Находке и других городах. И у вас будет реконструирован стадион, чтобы на нем могли ребята тренироваться и проводить соревнования», – обозначил руководитель края.

Ряд вопросов от жителей касался бытовой сферы – ремонта многоквартирных домов, приведения в порядок придомовых территорий в Арсеньеве. Андрей Тарасенко отметил, что по работе с Фондом капитального ремонта Приморского края сейчас принимаются новые направления. Работа фонда, по поручению главы региона, будет прозрачной и понятной жителям, за счет которых и ведется капремонт домов. Благоустройство придомовых территорий – муниципальные полномочия, и руководитель края поручил городским властям уделить особое внимание этому направлению.

Также вопрос жителей коснулся возможности организации рейса внутрикраевой авиации из Владивостока в Арсеньев, тем более, что на заводе «Прогресс» недавно была открыта взлетно-посадочная полоса, способная принимать летающие по краю самолеты DHC-6.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что у Администрации края есть договоренность с «Прогрессом» о возможности использования полосы для краевых пассажирских рейсов. Сейчас завод готовится к получению сертификата летной годности полосы, в соответствии с правилами гражданской авиации. При этом введение рейса из Владивостока в Арсеньев планируется на следующий год, а в перспективе – возможность организации межрегионального рейса из Арсеньева в Хабаровск и обратно, который также обещает быть востребованным у арсеньевцев и гостей города.

Газета "Золотой Рог", Владивосток