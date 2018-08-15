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В Приморье появится канатная дорога
Глава Приморского края Андрей Тарасенко встретился с предпринимателями депутатами Думы Арсеньевского городского округа во время рабочей поездки в муниципалитет в среду, 15 августа.
По словам руководителя края, сейчас в городе успешно работают два предприятия – заводы «Аскольд» и «Прогресс», которые необходимо развивать, в том числе, повышая их производительность и привлекая молодые кадры.
«Есть договоренность с Правительством России по увеличению заказов на ваших предприятиях. Нам сейчас нужно развивать промышленность, чтобы город жил, а у людей были рабочие места», – отметил глава региона.Андрей Тарасенко подчеркнул, Арсеньев – кузница технических кадров Приморья, и эту тенденцию необходимо поддерживать.
«С этого года мы ввели бесплатное горячее питание в профессиональных техникумах и колледжах», – отметил глава края.
Еще одно перспективное направление, привлекающее туристов со всего Дальнего Востока в Арсеньев, – горнолыжный спорт. По поручению Андрея Тарасенко в городском округе будет построена новая канатная дорога по европейским стандартам.
«В следующем году начнем строить. К новому горнолыжному сезону уже планируем ее запустить. Соответственно, после этого начнет развиваться и туристический кластер», – подчеркнул глава руководитель региона, добавив, что также будет отремонтирована дорога к горнолыжной базе.
Депутаты поинтересовались строительством еще одного спортивного объекта – крытой ледовой арены.
По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в 2019 году на возведение объекта в краевом бюджете уже предусмотрено 250 миллионов рублей.
Парламентарии обратили внимание главы региона и на нехватку в Арсеньеве медицинских кадров.
«Мы бы могли привлекать к себе специалистов по программе “Земский доктор”, но получить “подъемный” миллион могут только доктора, которые едут работать в сельскую местность или города с населением до 50 тысяч человек. А в Арсеньеве живут 52 тысячи. Можно ли пересмотреть эти показатели на уровне Правительства?» – спросили они.
Глава региона отметил, что этот вопрос будет проработан.
Депутат Законодательного Собрания от Арсеньева, представитель партии «КПРФ» Владимир Беспалов поблагодарил Андрея Тарасенко за внимание к городу, отметив, что многие проблемы уже удалось решить совместно.
«Недавно мы с вами проговаривали проблемные темы по Арсеньеву: это и дороги, и спортивная арена, и горнолыжная база. Отрадно видеть, что все они в работе», – отметил он.
Напомним, 15 августа глава Приморского края Андрей Тарасенко проведет в Арсеньеве и Анучинском районе. В графике его проезда – осмотр производственных мощностей, социальных объектов, встреча с жителями, местными депутатами, сельхозпроизводителями и предпринимателями муниципалитетов.
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