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Выборы в Приморье получили "пятерку"
Все пять человек, выдвинувшиеся на досрочные выборы губернатора Приморья, были зарегистрированы крайизбиркомом в качестве кандидатов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Первым 7 августа удостоверение зарегистрированного кандидата в губернаторы получил представитель ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, который сдал необходимые для регистрации документы, включая подписи муниципальных глав и депутатов, на день раньше остальных. 8 августа список зарегистрированных кандидатов пополнили четверо остальных выдвиженцев – врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО («Единая Россия»), а также краевые депутаты Андрей ИЩЕНКО (КПРФ), Алексей КОЗИЦКИЙ («Справедливая Россия») и Юлия ТОЛМАЧЕВА («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
С субботы, 13 августа, кандидатам разрешено проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. Агиткампания в СМИ должна завершиться к 00.00 часов 8 сентября.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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