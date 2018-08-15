Выборы в Приморье получили "пятерку"

Все пять человек, выдвинувшиеся на досрочные выборы губернатора Приморья, были зарегистрированы крайизбиркомом в качестве кандидатов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Первым 7 августа удостоверение зарегистрированного кандидата в губернаторы получил представитель ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, который сдал необходимые для регистрации документы, включая подписи муниципальных глав и депутатов, на день раньше остальных. 8 августа список зарегистрированных кандидатов пополнили четверо остальных выдвиженцев – врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО («Единая Россия»), а также краевые депутаты Андрей ИЩЕНКО (КПРФ), Алексей КОЗИЦКИЙ («Справедливая Россия») и Юлия ТОЛМАЧЕВА («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

С субботы, 13 августа, кандидатам разрешено проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. Агиткампания в СМИ должна завершиться к 00.00 часов 8 сентября.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.