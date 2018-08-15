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Хасанский район был и остается лакомым куском
Одна из наиболее перспективных территорий края, куда то и дело сватают различные мегапроекты, готовится к выборам районных депутатов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как и пять лет назад, выборы в Хасанском районе значат больше, чем просто распределение мандатов. Итоги голосования повлияют на судьбу кресла главы района, а кроме того, от исхода голосования в Хасанском районе во многом зависит, кто станет новым депутатом ЗС ПК по округу №4.
Среди всех 12 территорий, жители которых 9 сентября будут избирать местных депутатов, Хасанский район стал рекордсменом по количеству выдвинувшихся кандидатов. На 25 мест в думе претендовали 146 человек, и практически все они были зарегистрированы территориальной избирательной комиссией. Особенность хасанских выборов – пятимандатные избирательные округа. Всего их пять, в каждом зарегистрировано около 5 тыс. избирателей. То есть для избрания в думу кандидату не обязательно быть самым популярным политиком на территории, а для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцам достаточно было собрать всего 10 подписей.
Среди кандидатов от разных партий, а также среди самовыдвиженцев, немало людей, представляющих крупнейшие предприятия района – ЗАО «Востокбункер», «Славянский судоремонтный завод», транспортные и торговые компании. Но куда важнее, что в выборах участвует сразу несколько политиков, игравших первые роли в управлении районом в прошлые годы. Например, от «Единой России» претендует на попадание в муниципальный парламент Сергей ОВЧИННИКОВ, оставивший пост главы Хасанского района в конце 2017 года по настоянию врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО. А после того, как Овчинников проиграл праймериз «ЕР» по выдвижению в депутаты Заскобрания по округу №4 (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район), возвращение в структуры муниципальной власти станет для него своеобразной «компенсацией».
Небезоблачно политическое будущее у нынешнего и.о. главы Хасанского района Валерия АЛПАТОВА, который баллотируется в думу в порядке самовыдвижения. Достаточно сказать, что у теризбиркома возникли серьезные претензии к оформлению документов, поданных Алпатовым для регистрации: кандидат не указал место работы, а кроме того, отчество «Федорович» в документах и подписных листах в поддержку кандидата было написано по-разному – через «ё» и через «е» соответственно. Тем не менее, ТИК Хасанского района зарегистрировал Алпатова в качестве кандидата.
Напомним, что предыдущие выборы в представительный орган района в 2013 году стали одной из наиболее скандальных кампаний муниципального уровня. Кроме того, схватка за места в районной думе пошла еще жестче после того, как суд «выбил» из предвыборной гонки возглавлявшего район Александра НАРЫЖНОГО, расчистив путь к власти для «нужного» тогдашним властям края Сергея ОВЧИННИКОВА. Интересно, что сняли Нарыжного тогда по жалобе еще одного участника выборов-2018 – Игоря КРУТЫХ. Кстати, в нынешних выборах участвует супруга Нарыжного Елена.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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