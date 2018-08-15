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Власти Приморья свели к нулю протест населения против пенсионных планов правительства
Принятие законопроекта о пенсионной реформе в первом чтении не вывело на улицы приморских городов сколь-нибудь значительного количества граждан. Второе чтение «пенсионного» закона запланировано на конец сентября, но вялый протест против реформы, точнее, его почти полное отсутствие, не создает интриги по поводу того, насколько итоговая редакция документа будет отличаться от первоначальной. В то же время преобразования, связанные с повышением возраста выхода на пенсию, вполне могут стать раздражителем для бизнеса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В конце июля Владивосток стал одним из аутсайдеров всероссийской акции против повышения пенсионного возраста, организованной КПРФ. Немногочисленный митинг на Привокзальной площади с запинающимися ораторами даже отдаленно не напоминал легендарные протесты против повышения пошлин на импортные авто. В городах поменьше протестовать вышло лишь несколько десятков коммунистов. Комментируя свой провал, организаторы протестной активности сетовали на жару в день митинга, которая якобы и вызвала пассивность электората...
Новых уличных акций в городах Приморья не проводили и профсоюзы. В этих условиях главным каналом диалога с лидерами общественного мнения на местах стали дискуссионные площадки, организованные «Единой Россией». Практически с момента внесения в парламент законопроекта о пенсионной реформе необходимость преобразований в этой сфере жителям края доказывают приморские депутаты Госдумы, руководство краевого отделения «ЕР», а также представители органов местного самоуправления и Пенсионного фонда. В ходе многочисленных общественных обсуждений проекта реформы акцент смещается на темы сохранения права досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий работников (врачи, учителя), а также защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста. Свою роль в формировании лояльного отношения к реформе наверняка играет и активная информационная кампания на федеральных каналах, в рамках которой россиянам рассказывают о возможностях активного долголетия.
- Концепция обсуждения пенсионных преобразований на федеральном уровне выбрана абсолютно правильно. Хотя на местном уровне обсуждения нередко проходят формально - с привлечением достаточно узкого круга лиц, у которых реформа не вызывает принципиальных возражений. То есть речь не идет о переубеждении несогласных, - рассуждает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Кроме того, две самые активные протестные группы - молодежь до 30 лет и те, кто уже вышел на пенсию - не воспринимают тему пенсионных преобразований так же, как люди предпенсионного возраста. Но можно констатировать, что выразителем недовольства последних ни одна системная политическая сила так и не стала. Немаловажно и то, что реформа стартовала в летний период, когда уровень «социального оптимизма» россиян традиционно высок.
Однако отсутствие явного возмущения реформой со стороны наемных работников, обусловленное обещаниями государства ужесточить требования к соблюдению трудовых прав работодателями, чревато недовольством последних. Так, в начале августа представители коммерческих компаний Приморья выступили против предложений ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны работодателей Александр КАЛИНКИН считает инициативу Минтруда непродуманной и недальновидной.
- Бизнес - это высококонкурентная среда. И конкуренция между бизнес-субъектами нам вменяется на законодательном уровне. Но почему тогда нас лишают права на конкурсной основе выбирать работника на рынке труда? Почему бизнес не защищают от недобросовестных сотрудников? Есть опасения, что подобные меры наоборот приведут к более раннему избавлению от неконкурентноспособных, возрастных сотрудников до достижения ими предпенсионного возраста, - выразил мнение предпринимателей член краевого отделения «Деловой России» Калинкин.
- В данном случае надо использовать не «кнут», а «пряник». Сегодня взносы в Пенсионный фонд составляют более 20% от фонда оплаты труда. Если для работников предпенсионного возраста снизить ставку взноса, работодатели будут за них конкурировать, - убежден председатель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото VL.ru.
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