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Голосование во Владивостоке пройдет с "Достоинством"

15 Августа 2017, 18:00 | Приморье

Бороться за мандаты в новой Думе Владивостока будут представители восьми политических партий

Семь из них включат в бюллетень по единому округу - 8 и 9 августа горизбирком Владивостока принял решения о регистрации партийных списков двух политических сил - «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС) и Народной партии «За женщин России!». Кроме того, впервые участвующая в выборах партия «Достоинство» сумела зарегистрировать своего кандидата в одном из одномандатных округов.

КПСС и «Женщины» стали единственными непарламентскими партиями, чьи списки были зарегистрированы ВГМИК. При этом ряд моментов указывает на управление партиями из единого центра и использование их как технологического инструмента для распыления протестных голосов.

В частности, обе политические силы провели собрания по выдвижению кандидатов 18 июля, то есть на сбор 2230 необходимых для регистрации списка подписей избирателей у них было чуть больше недели. Подход к формированию списков у КПСС и «Женщин» также был одинаковым: в каждом из них оказалось по 20 кандидатов - три в общей части списка и по одному в каждой из 17 территориальных групп. Среди кандидатов от обеих партий не было профессиональных политиков: список КПСС возглавляет студентка первого курса ДВФУ, а все три позиции в общей части списка «Женщин России» занимают домохозяйки.

Кстати, подавляющему большинству выдвиженцев КПСС по одномандатным округам избиркомы в регистрации отказали. Партия «За женщин России» одномандатников в округах не выставляла.

Досье "Золотого Рога": «Коммунистическая партия социальной справедливости» в 2012 году уже участвовала в выборах депутатов Думы Владивостока. Список партии по единому округу получил поддержку 1,6% избирателей. А в 2014 году выдвинутый КПСС пенсионер Владимир ЛЕБЕДЕВ стал одним из четырех кандидатов на выборах губернатора Приморского края. Его результат составил 2,8%, или 17 тысяч голосов приморцев, пришедших на избирательные участки.

Восьмой партией, которая не будет упомянута в бюллетене по единому округу, но все же примет участие в выборах, станет «Достоинство». Единственный представитель этой партии, Алексей КУРМИН, зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу №10. Выдвинувшемуся в округе №8 от «Достоинства» Илье КУСЬКАЛО в регистрации кандидатом было отказано. Добавим, что ни одному из 10 кандидатов по одномандатным округам, решивших идти на выборы в порядке самовыдвижения без поддержки какой-либо партии, не удалось зарегистрироваться. Да и в целом количество самовыдвиженцев на выборах-2017 оказалось в несколько раз меньше, чем пятью годами ранее.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кпсс  выборы  партии 



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