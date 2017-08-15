Приморский арбитраж склоняется на сторону УФАС в процессах, связанных с Игорем Пушкаревым

Арбитражные процессы, в которых фигурируют глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и его родственники, на минувшей неделе получили дальнейшее развитие - как обычно, по схожему сценарию.

После отвода судьи, который вел «щебеночное» и «автобусное» дела ранее, тональность судебных актов стала заметно жестче по отношению к администрации Владивостока и ее союзникам в этих судебных процессах.

ФАС усомнилась в беспристрастности

В среду, 9 августа, в суде первой инстанции началось повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции при закупках инертных стройматериалов для нужд МУПВ «Дороги Владивостока», сторонами которого также выступают администрация Владивостока и группа компаний «Востокцемент», подконтрольная родственникам Игоря Пушкарева. Однако незадолго до этого управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, предписание которого от июля 2015 года как раз и является предметом дискуссии в арбитражном процессе, ходатайствовало об отводе судьи Антона КАЛЯГИНА, который ведет данное дело. По мнению антимонопольщиков, судья нарушил нормы процессуального права, в мае 2017 года приостановив производство по делу в связи с подачей мэрией, «Востокцементом» и «Дорогами Владивостока» кассаций в Верховный суд. Доводы УФАС поддержала прокуратура Приморского края.

«Кодекс судейской этики предписывает воздерживаться от комментариев по существу дел, по которым не принято окончательное решение, проявлять сдержанность и корректность при комментировании решений своих коллег. В нарушение указанных норм судья Калягин А.К. в определении от 12.05.2017 сделал вывод о противоположности позиций, изложенных в судебных актах Арбитражным судом Приморского края, Пятым арбитражным апелляционным судом с одной стороны и Арбитражным судом Дальневосточного округа с другой стороны», - отмечается в определении об отводе судьи. Очередное заседание по «щебеночному» делу - уже в новом составе суда - назначено на 31 августа.

Интересно, что в конце июля по аналогичному сценарию и с похожими аргументами был осуществлен отвод судьи Антона Калягина и по «автобусному» делу, которое также направлено на повторное рассмотрение в АС Приморского края. Как следует из документов Единой картотеки арбитражных дел РФ, в июне упомянутый служитель Фемиды отложил начало повторного рассмотрения дела о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок почти на месяц «в связи с существенным объемом доказательств и пояснений». Кроме того, в обоснование своего ходатайства представитель управления ФАС указал, что судья Калягин ранее участвовал в рассмотрении «автобусного» дела и давал оценку по существу его рассмотрения, признавая незаконным решение и предписание антимонопольного органа. «По мнению антимонопольного органа, судья затягивает рассмотрение спора по существу, что вызывает у заявителя сомнения в беспристрастности судьи», - говорится в определении об отводе судьи.

В свою очередь, Верховный суд РФ 14 июля вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) мэрии Владивостока и МУП «ВПОПАТ №1» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам. Подача жалоб на решение АС Дальневосточного округа в июне стала одним из аргументов, которыми судья Калягин обосновал свое решение об отложении повторного рассмотрения «автобусного» дела.

Транспортная контрреформа

Поскольку замена судьи по «автобусному» делу состоялась почти на месяц раньше, 10 августа АС Приморского края уже успел вынести по нему новое решение. Если год назад судьи удовлетворили требования администрации Владивостока, МУПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-авто» в полном объеме, то в минувший четверг суд постановил отменить лишь один из пунктов предписания УФАС по Приморью от 10 июля 2015 года. Этот пункт обязывал мэрию не допускать случаев передачи маршрутов от одних перевозчиков другим. В то же время ключевые требования антимонопольщиков - отменить постановление администрации Владивостока, которое регулирует порядок предоставления субсидий организациям, перевозящим пассажиров по городским автобусным маршрутам, - суд поддержал.

Не секрет, что именно поддержка из городского бюджета позволила фактически воссоздать муниципальный автопарк, а позднее приобретенные «ВПОПАТ №1» и «ВПАТП №3» автобусы приступили к обслуживанию важнейших городских маршрутов, в том числе на остров Русский. Теперь же «транспортная реформа Пушкарева» может быть отыграна назад, хотя решение АС Приморского края от 10 августа еще не ставит точку в «автобусном» деле и может быть вновь обжаловано в установленные законом сроки.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев уже успел прокомментировать решение краевого арбитража в своих социальных сетях. «Не хочется верить в то, что причиной подобного решения стало обновление судейского состава, хочу лишь сказать, что это расследование еще с момента моего ареста было политизировано. К сожалению, зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел», - написал опальный мэр, отметив важность работы муниципального транспорта.

В июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считает ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем Пушкаревым вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент». Практически сразу решение и предписание ФАС было обжаловано. В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными. Однако 29 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж.

Евгений СИДОРОВ.