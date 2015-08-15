Вопрос об одномандатниках в Приморье остается открытым

Близкий к Кремлю Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) и Центр содействия законотворчеству подготовили список депутатов нынешней Госдумы, готовых к участию в выборах 2016 года по одномандатным округам. В подготовленный экспертами перечень вошел только один парламентарий от Приморского края, однако не исключено, что парламентские партии могут прибегнуть к коалиционным соглашениям, попросту разделив одномандатные округа между собой. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Напомним, что на ближайших выборах в нижнюю палату Федерального Собрания впервые с 2003 года депутаты будут избираться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. По оценкам экспертов ИСЭПИ и Центра содействия законотворчеству, на текущий момент 148 действующих депутатов Госдумы из 450 (т.е. около трети) ориентированы на переизбрание по одномандатному округу и располагают серьезными шансами на успех. Всего одномандатных округов будет 225, а их схема должна быть подготовлена Центризбиркомом к концу 2015 года.

Больше всего депутатов, имеющих высокие шансы на успех по округу, в составе фракции «Единой России» - 76. Во фракции КПРФ таковых насчитывается 26, в «Справедливой России» - 25, в ЛДПР - 12. «Так как часть действующих депутатов готовятся баллотироваться в одном регионе и округе, по предварительным оценкам, около 40-45% одномандатных округов пока свободны от выдвижения нынешних депутатов Госдумы в ранге фаворитов. Таким образом, в Госдуме седьмого созыва может появиться около 100 «новых одномандатников», - полагают эксперты ИСЭПИ. Причем именно в правящей партии количество новых лиц среди будущих депутатов-одномандатников может оказаться наибольшим. Во-первых, «Единая Россия», судя по нынешним рейтингам, имеет все шансы приумножить число своих депутатов в Госдуме седьмого созыва, в том числе и одномандатников. Во‑вторых, широко используемая «Единой Россией» модель открытых праймериз уже показала, что они приводят к заметному кадровому обновлению, как минимум, на уровне региональных выборов.

Интересно, что из нескольких приморских депутатов на Охотном ряду эксперты высоко оценили только шансы единоросса Виктора ПИНСКОГО, который с 2014 года является куратором партийных структур в Крыму и Севастополе. Что касается оппозиционных партий, то в условиях дефицита политических тяжеловесов в их рядах, эксперты ИСЭПИ не исключают, что в 2016 году по округам могут пойти ряд депутатов Госдумы шестого созыва, которые недавно перешли в Совет Федерации в рамках коалиционных стратегий. В качестве примеров эксперты приводят сенатора от Приморского края Светлану ГОРЯЧЕВУ, чей переход в Совфед стал возможным благодаря неучастию «СР» в выборах губернатора Приморья.

«Возможны межпартийные договоренности по разведению своих кандидатов-тяжеловесов по разным округам в пределах одного региона (или даже по группе регионов, «пакетным соглашением»). В этом случае снизится вероятность сценария растаскивания голосов друг у друга двумя сильными кандидатами, при котором округ с небольшим преимуществом может выиграть темная лошадка или третья сила, - отмечают авторы доклада.

Добавим, что в списках политиков, способных конкурировать на округах, присутствуют депутаты, не привязанные к какому-либо региону - эксперты ИСЭПИ классифицировали их как «фаворитов по округу для разных территорий». Таковыми, к примеру, могут стать известные спортсмены вроде Владислава ТРЕТЬЯКА или Ирины РОДНИНОЙ (последняя, к слову, регулярно бывает в Приморье и имеет хорошее взаимопонимание с ключевыми политиками региона - прим. автора). Нечто подобное приморцы уже видели на выборах в Госдуму 2011 года, когда региональную группу «ЕР» в крае усилил куратор строек АТЭС первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ.

В свою очередь, у депутатов ГД от Приморья, которых в 2016 году не переизберут в новый созыв федерального парламента, будет утешительный приз в виде «золотого парашюта» - согласно закону о переносе выборов с декабря на сентябрь 2016, все депутаты текущего созыва получат зарплату за эти три месяца.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Согласно последним изменениям в выборном законодательстве, в 2016 году выдвигать своих депутатов по округам и партийным спискам без сбора подписей допуск смогут три категории партий: имеющие фракции в нынешней Госдуме, получившие на последних думских выборах не менее 3% («Яблоко») голосов и те, у которых есть фракция хотя бы в одном региональном парламенте. По состоянию на середину 2015 года, таких партий в России насчитывается 14, однако список может расшириться по итогам Единого дня голосования.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.