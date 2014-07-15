Марину Шемилину утвердят бизнес-омбудсменом Приморья 30 июля

«Полноправный» бизнес-омбудсмен может появиться в Приморье уже через полмесяца. Кандидатура Марины ШЕМИЛИНОЙ рекомендована для утверждения на этот пост комитетом по экономической политике и собственности Законодательного Собрания, и 30 июля голосование по ней пройдет на очередной сессии ЗС ПК.

Директор департамента экономики Приморского края Николай ДУБИНИН сообщил, что объявление о начале процедуры назначения бизнес-уполномоченного было размещено на сайте администрации края 20 мая. В срок до 5 июня в администрацию поступило 16 предложений по кандидатурам на пост омбудсмена, причем 15 из 16 предпринимательских объединений выдвинули кандидатуру Марины Шемилиной. 23 июня врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ внес именно эту кандидатуру для согласования Законодательным Собранием.

- Прошу депутатов поддержать мою кандидатуру. За полтора года работы я убедилась, что бизнес-омбудсмен Приморью необходим. Я уверена, что смогу работать в этой должности уже на основании закона об Уполномоченном по защите прав предпринимателей, - высказалась сама Марина Шемилина.

Члены комитета были единодушны во мнении, что институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае очень необходим. Вопросов по кандидатуре Марины Шемилиной не возникло – депутаты пожелали ей удачи в работе. Однако бизнес-уполномоченному еще предстоит пройти главный «экзамен» перед назначением на должность: 30 июля на очередной сессии ЗС ПК кандидатуру Марины Шемилиной должно поддержать большинство депутатов. Как ожидается, проблем с утверждением не возникнет, поскольку депутатский корпус в последнее время достаточно лоялен администрации региона.

Напомним, что де-факто Марина Шемилина работает бизнес-омбудсменом Приморья с декабря 2012 года, когда эта должность появилась в аппарате губернатора края. Однако принятие краевого закона, который регулирует деятельность Уполномоченного, затянулось из-за разногласий с депутатским корпусом относительно процедуры назначения бизнес-омбудсмена. В окончательном чтении закон был принят лишь в апреле 2014 года.

Добавим, что на федеральном уровне рассматривается закон о расширении полномочий региональных бизнес-омбудсменов.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.