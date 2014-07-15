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Зампред правительства прошлась по социалке Приморского края

15 Июля 2014, 09:30 | Приморье

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ в прошедшие выходные в рамках рабочего визита в Приморье посетила кампус ДВФУ и пообщалась со студентами. В поездке по социально важным объектам Ольгу Голодец сопровождает глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, сообщила пресс-служба администрации края.

Они осмотрели жилые комнаты гостиниц кампуса. Сейчас большинство студентов разъехались домой на летние каникулы. Заместитель Председателя Правительства РФ отметила, что условия для проживания в кампусе замечательные.

«Это уникальный кампус. Необходимо рассмотреть возможность организации на его базе летних образовательных лагерей для молодежи», - подчеркнула Ольга Голодец.

Владимир Миклушевский отметил, что в планах администрации Приморья и руководства вуза - развивать спортивную жизнь кампуса, строить на его территории новые спортивные объекты.

Владимир Миклушевский и Ольга Голодец за чаем пообщались со студентами ДВФУ в местном кафе. На встрече были подняты вопросы увеличения количества иностранных студентов в университете.

Глава региона подчеркнул, что в Приморье – одна из самых сильных в России Восточных школ. Он отметил, что руководству вуза нужно развивать программы стажировок, направлять студентов различных специальностей на практику в страны АТР. Это позволит увеличить направление студенческих обменов.

 «Мы также объявили программу по стажировке студентов в администрации Приморья. За счет молодежи будет происходить обновление кадров», - подчеркнул глава региона.

Отметим, в ДВФУ сейчас идет приемная кампания. За три недели документы на поступление в вуз подали более 10 тыс. человек из 68 субъектов Российской Федерации, включая Крым и Севастополь.

После кампуса ДВФУ Владимир Миклушевский и Ольга Голодец посетили Медицинский центр ДВФУ, открытый в прошлом году. Здесь им продемонстрировали новое подразделение – реабилитационный центр. Он открылся три недели назад и уже принимает пациентов. Он оснащен ванной подводного вытяжения позвоночника, душем Шарко, бассейном, хамамом, сауной и залом ЛФК.

Также Владимир Миклушевский и Ольга Голодец посетили Приморский перинатальный центр. Главный врач учреждения Татьяна КУРЛЕЕВА доложила, что центр уже практически оснащен оборудованием и будет, как и планировалось, открыт в августе. Ольга Голодец отметила, что перинатальный центр оснащен по-настоящему современным и качественным оборудованием.

Ранее Ольга Голодец вместе Владимиром Миклушевским также посетила строящийся в Артеме детсад и Всероссийский детский центр «Океан».

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: миклушевский  ДВФУ  студенты 



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