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Зампред правительства прошлась по социалке Приморского края
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ в прошедшие выходные в рамках рабочего визита в Приморье посетила кампус ДВФУ и пообщалась со студентами. В поездке по социально важным объектам Ольгу Голодец сопровождает глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, сообщила пресс-служба администрации края.
Они осмотрели жилые комнаты гостиниц кампуса. Сейчас большинство студентов разъехались домой на летние каникулы. Заместитель Председателя Правительства РФ отметила, что условия для проживания в кампусе замечательные.
«Это уникальный кампус. Необходимо рассмотреть возможность организации на его базе летних образовательных лагерей для молодежи», - подчеркнула Ольга Голодец.
Владимир Миклушевский отметил, что в планах администрации Приморья и руководства вуза - развивать спортивную жизнь кампуса, строить на его территории новые спортивные объекты.
Владимир Миклушевский и Ольга Голодец за чаем пообщались со студентами ДВФУ в местном кафе. На встрече были подняты вопросы увеличения количества иностранных студентов в университете.
Глава региона подчеркнул, что в Приморье – одна из самых сильных в России Восточных школ. Он отметил, что руководству вуза нужно развивать программы стажировок, направлять студентов различных специальностей на практику в страны АТР. Это позволит увеличить направление студенческих обменов.
«Мы также объявили программу по стажировке студентов в администрации Приморья. За счет молодежи будет происходить обновление кадров», - подчеркнул глава региона.
Отметим, в ДВФУ сейчас идет приемная кампания. За три недели документы на поступление в вуз подали более 10 тыс. человек из 68 субъектов Российской Федерации, включая Крым и Севастополь.
После кампуса ДВФУ Владимир Миклушевский и Ольга Голодец посетили Медицинский центр ДВФУ, открытый в прошлом году. Здесь им продемонстрировали новое подразделение – реабилитационный центр. Он открылся три недели назад и уже принимает пациентов. Он оснащен ванной подводного вытяжения позвоночника, душем Шарко, бассейном, хамамом, сауной и залом ЛФК.
Также Владимир Миклушевский и Ольга Голодец посетили Приморский перинатальный центр. Главный врач учреждения Татьяна КУРЛЕЕВА доложила, что центр уже практически оснащен оборудованием и будет, как и планировалось, открыт в августе. Ольга Голодец отметила, что перинатальный центр оснащен по-настоящему современным и качественным оборудованием.
Ранее Ольга Голодец вместе Владимиром Миклушевским также посетила строящийся в Артеме детсад и Всероссийский детский центр «Океан».
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