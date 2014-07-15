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В Приморье полпреды Миклушевского ответят за районы

15 Июля 2014, 09:00 | Приморье

За социальное самочувствие городов и районов ответят не только главы, но и кураторы территорий

Города и районы Приморья получили кураторов из числа ТОП-менеджеров администрации края.

Как следует из слов врио губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, главными задачами кураторов являются улучшение коммуникации между муниципальным уровнем и администрацией Приморья, а также комплексное развитие подшефных им территорий. Однако предстоящие выборы, по мнению многих, делают кураторов ответственными скорее за результат фаворита кампании-2014 на местах, чем за социально-экономическую динамику.

Пока в назначениях «на кураторство» действует принцип специализации того или иного чиновника: строитель Олег ЕЖОВ займется проблемами цементной столицы ДФО Спасска-Дальнего, «аграрий» Сергей СИДОРЕНКО будет курировать сельскохозяйственные Ханкайский и Михайловский районы, а «силовик» Александр ЛОСЬ - «милитаризованный» Пограничный район и Лазовский район, который возглавляет выходец из МЧС Анатолий КУБАРЕВ. Особняком пока стоит «аппаратный» вице-губернатор Алексей СУХОВ, которому доверили перспективный, но достаточно сложный Шкотовский район.

Стоит отметить, что сама практика кураторства территорий, особенно в предвыборный период, для Приморья не нова. Правда, в былые годы это носило более прикладной характер: например, накануне выборов в Госдуму 2007 года приморские единороссы проверили готовность объектов энергетики края к отопительному сезону. Сегодня, когда вопрос выживания в зимний период не стоит на повестке дня, на первый план вышло развитие экономики и улучшение качества жизни. Но эксперты не сомневаются, что кураторы будут играть не только хозяйственную, но и политическую роль.

- Появление кураторов территорий на практике означает создание альтернативной вертикали власти в Приморье, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Не секрет, что многие главы территорий достались Владимиру Миклушевскому в наследство и не всегда вписываются в его команду. Теперь же на каждой территории у главы региона появится свой человек, обладающий определенным политическим весом. А с кураторов, которые напрямую подчиняются Миклушевскому, можно будет спросить не только за социально-экономические показатели, но и за электоральные, что актуально в связи с выборами.

- В Приморье не так много территорий, чтобы губернатор не мог контролировать их лично. Назначение кураторов доказывает, что жесткой вертикали «под Миклушевского» на муниципальном уровне нет, и сейчас идет попытка создать на местах лояльную прослойку при помощи вице-губернаторов, - согласен депутат ЗСПК, в прошлом глава ЗАТО Фокино Евгений БОЧАРОВ. – Не исключаю, что после выборов идею с кураторами забудут, а пока важно, чтобы профильные вице-губернаторы помогали не только тем территориям, которые они теперь курируют.

Добавим, что закрепление «ответственного за территорию» - обычная практика и для фракций Законодательного Собрания Приморья. Депутаты-одномандатники работают на своих округах, а избранные по списку парламентарии также прикреплены к определенной территории: партийные списки на выборах 2011 года были разделены на территориальные группы кандидатов. Как правило, такое кураторство имеет вполне практические формы: на территориях открыты приемные депутатов, через которые осуществляется обратная связь с гражданами.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

 

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Теги: выборы  миклушевский 



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