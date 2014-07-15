Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье полпреды Миклушевского ответят за районы
За социальное самочувствие городов и районов ответят не только главы, но и кураторы территорий
Города и районы Приморья получили кураторов из числа ТОП-менеджеров администрации края.
Как следует из слов врио губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, главными задачами кураторов являются улучшение коммуникации между муниципальным уровнем и администрацией Приморья, а также комплексное развитие подшефных им территорий. Однако предстоящие выборы, по мнению многих, делают кураторов ответственными скорее за результат фаворита кампании-2014 на местах, чем за социально-экономическую динамику.
Пока в назначениях «на кураторство» действует принцип специализации того или иного чиновника: строитель Олег ЕЖОВ займется проблемами цементной столицы ДФО Спасска-Дальнего, «аграрий» Сергей СИДОРЕНКО будет курировать сельскохозяйственные Ханкайский и Михайловский районы, а «силовик» Александр ЛОСЬ - «милитаризованный» Пограничный район и Лазовский район, который возглавляет выходец из МЧС Анатолий КУБАРЕВ. Особняком пока стоит «аппаратный» вице-губернатор Алексей СУХОВ, которому доверили перспективный, но достаточно сложный Шкотовский район.
Стоит отметить, что сама практика кураторства территорий, особенно в предвыборный период, для Приморья не нова. Правда, в былые годы это носило более прикладной характер: например, накануне выборов в Госдуму 2007 года приморские единороссы проверили готовность объектов энергетики края к отопительному сезону. Сегодня, когда вопрос выживания в зимний период не стоит на повестке дня, на первый план вышло развитие экономики и улучшение качества жизни. Но эксперты не сомневаются, что кураторы будут играть не только хозяйственную, но и политическую роль.
- Появление кураторов территорий на практике означает создание альтернативной вертикали власти в Приморье, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Не секрет, что многие главы территорий достались Владимиру Миклушевскому в наследство и не всегда вписываются в его команду. Теперь же на каждой территории у главы региона появится свой человек, обладающий определенным политическим весом. А с кураторов, которые напрямую подчиняются Миклушевскому, можно будет спросить не только за социально-экономические показатели, но и за электоральные, что актуально в связи с выборами.
- В Приморье не так много территорий, чтобы губернатор не мог контролировать их лично. Назначение кураторов доказывает, что жесткой вертикали «под Миклушевского» на муниципальном уровне нет, и сейчас идет попытка создать на местах лояльную прослойку при помощи вице-губернаторов, - согласен депутат ЗСПК, в прошлом глава ЗАТО Фокино Евгений БОЧАРОВ. – Не исключаю, что после выборов идею с кураторами забудут, а пока важно, чтобы профильные вице-губернаторы помогали не только тем территориям, которые они теперь курируют.
Добавим, что закрепление «ответственного за территорию» - обычная практика и для фракций Законодательного Собрания Приморья. Депутаты-одномандатники работают на своих округах, а избранные по списку парламентарии также прикреплены к определенной территории: партийные списки на выборах 2011 года были разделены на территориальные группы кандидатов. Как правило, такое кураторство имеет вполне практические формы: на территориях открыты приемные депутатов, через которые осуществляется обратная связь с гражданами.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
- "Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
- Находка: чужие здесь не ходят
- Плох тот коммунист, который не мечтает стать губернатором
- В ближайшие месяцы Путин может посетить Приморский край
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов