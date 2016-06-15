www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Приморские единороссы готовятся к выдвижению кандидатов

15 Июня 2016, 14:34 | Приморье

Делегация Приморского края примет участие в работе Всероссийского  XV Съезда партии, который состоится в конце июня в Москве, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В составе делегации секретари первичных парторганизаций, победители предварительного голосования и секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева. На июньском съезде выдвинут кандидатов в депутаты федерального парламента, а также примут программу партии, с которой «Единая Россия» пойдет на осенние выборы в Государственную Думу.

Программа партии – ключевой документ, который одновременно является стратегическим планом работы на пять лет и списком обязательств, которые партия готова на себя взять, если избиратель окажет ей доверие. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на съезде в феврале, сделал особый акцент на том, что к подготовке программы необходимо привлечь максимальное количество экспертов «с земли».

«Предложение председателя партии было реализовано в полной мере, - отмечает секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева. - В этом году по всей стране прошли крупные тематические форумы, в их резолюциях содержатся детальные конкретные предложения, которые, без сомнений, станут частью программы. Еще одним серьезным ресурсом при ее подготовке стали дебаты, прошедшие в апреле и мае в рамках предварительного голосования партии по отбору кандидатов в Государственную Думу. И должна отметить, что приморские кандидаты внесли свой серьезный вклад в подготовку федеральной программы партии. Многие предложения кандидатов войдут и в региональную программу, с которой мы пойдем на выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края».

В свою очередь, список кандидатов в краевое Законодательное Собрание будет выдвинут на региональной партийной конференции в июле. Тогда же будет принята Программа приморского отделения «Единой России».

Работа над региональной программой «Единой России» близится к завершению. В составе рабочей группы – эксперты в самых разных сферах. Предложения по экономике и производству прорабатывают председатель Совета директоров Артемовского гормолокозавода Ольга Бутковская и гендиректор предприятия «Приморская соя» Юрий Попов, эксперт программы по социальным вопросам - ректор Тихоокеанского Государственного медицинского университета, координатор партийного проекта «Качество жизни. Здоровье» Валентин Шуматов. Кроме того, к подготовке программы привлечены кандидаты предварительного голосования «Единой России».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: партия  медведев  единая россия  выборы  съезд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Zabby1215:23, 17.06.2016#

    Trading the Emini S&P market is an easy to make money. Especially when you apply the Emini S&P Trading Secret method. Want to learn more? Just Google Emini S&P Trading Secret and you’ll see what I mean.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru