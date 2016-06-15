Приморские единороссы готовятся к выдвижению кандидатов

Делегация Приморского края примет участие в работе Всероссийского XV Съезда партии, который состоится в конце июня в Москве, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В составе делегации секретари первичных парторганизаций, победители предварительного голосования и секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева. На июньском съезде выдвинут кандидатов в депутаты федерального парламента, а также примут программу партии, с которой «Единая Россия» пойдет на осенние выборы в Государственную Думу.

Программа партии – ключевой документ, который одновременно является стратегическим планом работы на пять лет и списком обязательств, которые партия готова на себя взять, если избиратель окажет ей доверие. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на съезде в феврале, сделал особый акцент на том, что к подготовке программы необходимо привлечь максимальное количество экспертов «с земли».

«Предложение председателя партии было реализовано в полной мере, - отмечает секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева. - В этом году по всей стране прошли крупные тематические форумы, в их резолюциях содержатся детальные конкретные предложения, которые, без сомнений, станут частью программы. Еще одним серьезным ресурсом при ее подготовке стали дебаты, прошедшие в апреле и мае в рамках предварительного голосования партии по отбору кандидатов в Государственную Думу. И должна отметить, что приморские кандидаты внесли свой серьезный вклад в подготовку федеральной программы партии. Многие предложения кандидатов войдут и в региональную программу, с которой мы пойдем на выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края».

В свою очередь, список кандидатов в краевое Законодательное Собрание будет выдвинут на региональной партийной конференции в июле. Тогда же будет принята Программа приморского отделения «Единой России».

Работа над региональной программой «Единой России» близится к завершению. В составе рабочей группы – эксперты в самых разных сферах. Предложения по экономике и производству прорабатывают председатель Совета директоров Артемовского гормолокозавода Ольга Бутковская и гендиректор предприятия «Приморская соя» Юрий Попов, эксперт программы по социальным вопросам - ректор Тихоокеанского Государственного медицинского университета, координатор партийного проекта «Качество жизни. Здоровье» Валентин Шуматов. Кроме того, к подготовке программы привлечены кандидаты предварительного голосования «Единой России».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.