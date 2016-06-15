Большой Камень идет по стопам Находки

Переход на новую схему местного самоуправления застопорился еще в одном приморском городе. На этот раз назначение главы администрации, который бы устроил все заинтересованные стороны, отложено в Большом Камне, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Еще месяц назад, 6 мая, конкурсная комиссия, которую возглавляет вице-губернатор Приморского края Александр ЛОСЬ, приняла решение о допуске ко второму этапу всех восьми кандидатов, подавших заявления на участие в конкурсе на должность сити-менеджера. По итогам второго этапа конкурса на рассмотрение думы Большого Камня были представлены кандидатуры депутатов гордумы Сергея НИКИТИНА и Алексея КУЗНЕЦОВА. Вячеслав МОСКАЕВ, являющийся и.о. сити-менеджера с сентября 2013 года, в конкурсе не участвовал. В этой ситуации наиболее вероятным претендентом на пост главы администрации считался Сергей Никитин, который является депутатом городской думы с самого первого созыва, избранного еще в 1996 году. С февраля 2001 года занимал пост председателя думы ЗАТО Большой Камень, а с 2003 по 2007 годы являлся еще и главой городского округа. В два последующих созыва избирался по округу.

Окончательно главный кадровый вопрос Большого Камня должны были решить депутаты местной думы 26 мая, однако этот пункт был исключен из повестки дня. Не рассматривали его и на внеочередном заседании 9 июня. По слухам, одной из причин того, что кадровый вопрос «завис» на неопределенное время, стала позиция федеральных кураторов строительства судоверфи «Звезда», которые за последние три года привыкли работать с нынешней властной командой Большого Камня. Продолжают работать с нынешними руководителями города и краевые власти: в совещании по вопросу строительства «Звезды», которое состоялось на минувшей неделе под руководством первого вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА, приняли участие глава городского округа Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ и и.о. сити-менеджера Вячеслав Москаев.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.