Депутаты Уссурийска начертили округа для собственных перевыборов

Намеченные на сентябрь выборы Думы Уссурийского городского округа пройдут без выдвижения партийных списков

7 мая городские депутаты на внеочередном заседании утвердили обновленную схему округов для проведения выборов в местный парламент. Как и ожидалось, вместо смешанной системы, где половина депутатов избирается по партспискам, в сентябре 2019 года применят мажоритарную – все 26 депутатов Думы УГО 6-го созыва будут избраны по одномандатным округам.

Напомним, что принятая 23 апреля краевым парламентом новая редакция Избирательного кодекса Приморского края предполагает возможность сохранения смешанной системы формирования дум в муниципалитетах с количеством избирателей более 100 тысяч человек – Владивостоке, Находке и Уссурийске. Но при условии, что в Уставе муниципального образования прописано, что не менее 15 депутатов избирается по партийным спискам. Владивосток (35 депутатов, в том числе – 18 списочников) и Находка (30 депутатов, в том числе – 15 списочников) этому требованию соответствуют. Поэтому менять принцип формирования своих представительных органов в связи с изменениями на краевом уровне эти города не обязаны.

Однако гордума Уссурийска состоит из 26 депутатов – 13 одномандатников и 13 списочников, и для нее вариант с сохранением смешанной системы формирования депутатского корпуса исключен. В сентябре все муниципальные депутаты будут избраны по одномандатным округам, схему которых утвердили на спешно созванном внеочередном заседании Думы УГО в минувший вторник, 7 мая. Добавим, что избранной в сентябре 2019 года гордуме Уссурийска предстоит избрать нового главу города. В настоящее время номинальным главой УГО является председатель Думы Николай РУДЬ, а местную администрацию возглавляет Евгений КОРЖ, полномочия которого истекают в конце 2019 года. Предположительно, после перевыборов местных депутатов оба руководящих поста будут совмещены.

Таким образом, партсписки на выборах в представительные органы местного самоуправления пока останутся только во Владивостоке и в Находке. Однако очередные выборы местных депутатов в этих городах запланированы только на 2022 год. Это означает, что перечень партий, обладающих правом участия в выборах депутатов ЗС ПК 2021 года, останется неизменным.