МИД уполномочен защитить

Владивосток был и остается настоящей дипломатической столицей Дальнего Востока России

Саммит лидеров КНДР и России КИМ Чен Ына и Владимира ПУТИНА стал по-настоящему событием мирового уровня. Внимание ведущих СМИ было приковано к Владивостоку, и столица региона стала площадкой в большой дипломатической игре.

Профессия дипломата окутана тайной, а сложившиеся стереотипы лишь подчеркивают представления об особой загадочности и избранности ее представителей. В то же время та реальная работа, которую ежедневно выполняют сотрудники дипломатического учреждения, зачастую остается малопонятной и в большинстве своем неизвестной.

Газета «Золотой Рог» попросила приморских дипломатов приоткрыть завесу тайны. О своей работе рассказали сотрудники территориального органа МИД России Игорь ГОРЯЧЕВ, Виктория ГРОМОВА и Денис ЗАРУДНЫЙ.

Присутствие представителей российского внешнеполитического ведомства на Дальнем Востоке берет начало в конце XIX века - вскоре после основания Владивостока по приказу императора в генерал-губернаторство был назначен чиновник от Министерства иностранных дел с местом дислокации во Владивостоке. Во Владивостоке же работает одно из старейших в стране территориальных подразделений МИДа, в феврале 2019 года ему исполнилось 96 лет.

В постреволюционные 1920-е годы руководство СССР активизировало усилия по выводу страны из политической изоляции. В этой связи в 1923 году во Владивостоке было организовано Управление уполномоченного Народного комиссариата иностранных дел СССР (НКИД), которое работало с местными консульствами иностранных государств, контролировало проведение международной политики. После многолетней работы в Приморской столице с 1952 года, вслед за закрытием города для посещения иностранцев. Управление, до этого сначала переименованное в дипломатическое агентство, а затем и в Представительство МИД, было переведено в город Находка, где находилось до 1993 года.

- Какова миссия дипломатических отделений в регионах?

Игорь Горячев: «Основная наша миссия – осуществление внешнеполитической линии Российской Федерации. Мы координируем мероприятия внешней политики, проходящие здесь, и оказываем содействие органам региональной власти в проведении внешнеполитического курса, осуществлении контактов с зарубежными партнерами. Еще одна, не менее важная, задача – защита интересов граждан, пребывающих за рубежом, защита их прав. Хотя это больше относится к нашим российским консульским учреждениям, расположенным в других государствах. Но мы, как структурное подразделение МИДа, также ведем эту работу. Общими словами – мы занимаемся координацией здесь, на месте, внешнеполитического курса, проводимого нашей страной. Плюс, защита интересов граждан РФ».

- Контакты дипломатов между собой, их взаимодействие, в основном, не попадает в публичное пространство, о них мало что известно. Не могли бы вы что-то рассказать о том, как вы взаимодействуете с таким количеством консульских и иных представительств на нашей территории?

Виктория Громова: Мы ведем большую работу с представителями консульских учреждений, дипломатами, начиная от их аккредитации здесь, получения соответствующих документов, и заканчивая теми вопросами, которые они здесь решают, обращаясь к нам за консультацией либо содействием. У иностранных консульств могут возникнуть любые вопросы – от проблем с регистрацией автомобилей до каких-то тяжелых случаев. Спектр вопросов широкий, наверное, тяжело расписать их по пунктам. Это все, что касается их функционирования и работы, в том числе при взаимодействии с органами власти. При необходимости мы участвуем в процессе урегулирования вопросов в трехстороннем формате.

У нас здесь есть неформальный консульский клуб. Во Владивостоке присутствуют очень разные категории учреждений: генеральные консульства, отделения консульские, почетные консулы, наш территориальный орган. Мы встречаемся, в рамках каких-то общих мероприятий проходят встречи, в небольших закрытых форматах для общения, знакомства, обмена мнениями по тем или иным вопросам, решения каких-то вопросов текущих. Проходят такие мероприятия и с консульствами по отдельности.

- Традиционно с дипломатическим корпусом в крае не связаны какие-либо скандальные новости. Кроме почетных консулов. Что с ними не так?

Виктория Громова: Я бы не была так категорична. У нас много почетных консулов, назначенных в последние годы. Сейчас у нас в крае работают 12 почетных консулов из разных стран. Практически все они зарекомендовали себя как люди порядочные, выполняющие свою работу. Никто из них в скандальных историях не замечен. Просто обращается внимание на негатив. Если один случай промелькнул раз в 10 лет, сразу складывается впечатление, что они нарушают какие-то законы. Но это далеко не так. Они порой выполняют больше работы, чем видно стороннему глазу, могут помогать компаниям, бизнесменам из других стран здесь работать.

Кроме того, Почетный консул несет, как правило, только представительские функции своего государства. Если по каким-то причинам трудно здесь консульскую точку организовать, а консульское содействие необходимо, то назначают почетного консула. При этом выбирают людей, которые с точки зрения знания языка, культуры, политической ситуации подходят для этой должности. Такие функции, как защита интересов граждан, на него, как правило, не возлагаются. Тем не менее, некоторые страны склонны прибегать к их помощи при необходимости. Не предусмотрено также, что он будет визы здесь выдавать, хотя некоторые страны могут наделять их этими функциями.

- Страна наша заинтересована в развитии экономических связей со странами АТР. Вы участвуете в решении этих вопросов?

Игорь Горячев: Мы оказываем информационно-консультационные услуги, причем делаем это совершенно бесплатно. Они касаются, в том числе, возможности проверки своего контрагента за границей. Не всегда, конечно, это происходит, учитывая специфику мировой экономики и различные зоны, которые предоставляют сведения, но этим пользуются предприниматели, и ответы мы получаем регулярно из наших консульских точек за границей. Кто-то ищет определенных партнеров, и мы также можем оказать помощь.

Кроме того, мы содействуем в организации мероприятий. Содействие может быть разным, начиная от рассылки приглашений по нашим консульствам, заканчивая уже дачей каких-то рекомендаций для бесед, переговоров. Взаимодействуем не только с нашим дипломатическим корпусом, но и с нашими консульскими учреждениями за рубежом для того, чтобы тем или иным образом осветить мероприятия, которые проходят здесь. Например, если какой-то орган хочет во Владивостоке провести конференцию или мероприятие, то они обращаются к нам, а мы уже направляем эту информацию дальше по каналам, приглашаем принять участие, потом стараемся свести контакты с заинтересованными сторонами.

- Посол России в Китае в интервью сказал, что этот год, как и прошлый, являются годами регионального сотрудничества между нашими странами. Это ощущается здесь?

- Если посмотреть статистику, проследить новости, сколько делегаций посетило Приморский край, то увидим, что львиная доля приходится на Китай. В виду того, что мы географически находимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у нас есть традиционные партнеры. Это Китай, Япония и Корея. И одна из задач - способствовать установлению контактов и ведению экономической деятельности. Но все же нашей основной функцией можно назвать координацию той или иной работы. А работа эта - очень широкого спектра.

ВОПРОС РЕБРОМ

- А работа подразделения МИДа во Владивостоке отличается от работы других территориальных подразделений?

Денис Зарудный: «Владивосток занимает третье место среди регионов РФ по количеству консульских точек иностранных государств. У нас приграничный регионе и стран, граничащих с Приморьем, много, поэтому здесь и консульских учреждений открыто больше. Я считаю, что у нас вообще очень интенсивные связи. Если взять, например, турпоток, то можно увидеть, что он в крае в последнее время возрос больше, чем в других регионах России. Это значит, что иностранных граждан и делегаций во Владивосток прибывает больше, чем в другие города. В крае ежегодно увеличивается география прямых рейсов, что способствует более активным поездкам наших граждан за границу в новых направлениях. И это накладывает свой отпечаток».

На фото: Присутствие представителей российского внешнеполитического ведомства на Дальнем Востоке берет начало в конце XIX века - вскоре после основания Владивостока по приказу императора в генерал-губернаторство был назначен чиновник от Министерства иностранных дел с местом дислокации во Владивостоке

Фото из архива.