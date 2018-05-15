ТОП-менеджмент администрации Тарасенко оказался заметно богаче команды Миклушевского

Врио губернатора края и его заместители отчитались о доходах

Новый топ-менеджмент администрации Приморья оказался заметно богаче команды экс губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, сообщает делова газета «Золотой Рог». После опубликования деклараций приморских чиновников о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера стало ясно, кто из заместителей Андрея ТАРАСЕНКО обошел его по сумме заработка, а кто может составить компанию врио губернатора в прогулке на снегоходах.

Следует оговориться, что для большинства действующих вице-губернаторов Приморья нынешняя декларационная кампания стала первой. А учитывая, что волна ротации в «белом доме» пришлась на конец 2017 года, можно предположить, что основную долю своих доходов новые приморские чиновники получили еще на прежних местах работы.

Итак, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в 2017 году заработал 16,14 млн рублей. Доход супруги губернатора, Светланы Тарасенко, составил 6,11 млн рублей. Глава региона владеет квартирой площадью 190,3 кв.м. и гаражным боксом, а его жена – двумя жилыми домами, один из которых (площадью 225,4 кв.м.) находится в Испании. Кроме того, в собственности у Светланы Тарасенко – два машиноместа в РФ и два земельных участка (в РФ и Испании, 3 тысячи кв.м. и 800 кв.м. соответственно). Также в пользовании у супругов находится «губернаторская» госдача площадью 510 кв.м.

Добавим, что доходы Андрея Тарасенко в 2016 году были несколько меньше – 13,5 млн рублей, однако и в новой, и в старой должности он заметно опередил своего предшественника на посту главы края, Владимира Миклушевского. Заработок семьи экс-губернатора в 2016 году был весьма скромным: глава региона заработал 2,99 млн рублей, а его жена – 450 тысяч рублей.

Помимо семьи Андрея Тарасенко, зарубежной собственностью владеет вице-губернатор по вопросам ЖКХ Гагик ЗАХАРЯН. Наряду с квартирой и долями в нежилых зданиях в России, ему принадлежит квартира в Армении. Жилплощадь в Закавказье есть и супруги вице-губернатора, кроме того, там же находится принадлежащий ей гараж. В пользовании у Захаряна числится квартира площадью 80 кв.м., а у его супруги и двух сыновей – квартира площадью 106,8 кв.м. Обе квартиры расположены в России. Добавим, что по итогам 2017 года Гагик Левонович оказался наиболее финансово успешным заместителем главы региона, заработав 56,9 млн рублей. Причем денег приморского бюджета в этой сумме, скорее всего, нет: к обязанностям в качестве замглавы региона Гагик Захарян приступил лишь в начале декабря.

Вице-губернатор по строительству Алексей НЕМКОВ, ранее работавший замом Андрея Тарасенко в «Росморпорте», также обошел шефа по доходам, задекларировав доход в 31,9 млн рублей. В индивидуальной собственности чиновника – квартира площадью 87,3 кв.м., два жилых дома (853 и 262 кв.м.), гараж и земельный участок площадью более 5 тысяч кв.м. Еще одна квартира, площадью 88,3 кв.м., находится у Немкова в пользовании.

Новый куратор внутренней политики Приморья Дмитрий БРАТЫНЕНКО на паритетных началах с супругой владеет квартирой площадью 145,9 кв.м., кроме того, у «второй половины» вице-губернатора есть квартира площадью 46,4 кв.м. Еще три квартиры находятся у Братыненко в пользовании. Заработок Дмитрия Братыненко по итогам минувшего года составил 1,62 млн рублей. Вице-губернатор Станислав ЕРШОВ, возглавивший в 2017 году представительство Приморья в Москве, указал доход в 6,75 млн рублей. Ершов владеет квартирой в 95 «квадратов» и машиноместом. Другая квартира, в 76,8 кв.м., разделена на доли между чиновником, его супругой и двумя дочерями.

Александр КОСТЕНКО, вернувшийся на пост первого вице-губернатора Приморья в конце 2017 года, получил доход в 8,75 млн рублей. Недвижимости и транспорта в собственности у Костенко не имеется, но в пользовании есть сразу две квартиры – площадью 85,8 кв.м. и 98 кв.м. Другой вернувшийся в АПК вице-губернатор, Валентин ДУБИНИН, в 2017 году получил чуть менее 1,5 млн рублей. В активах чиновника значатся квартира, гаражный бокс и два земельных участка, один из которых занимает площадь 19 тысяч кв.м. Татьяна КАЗАНЦЕВА, ранее занимавшая пост директора департамента финансов Приморского края, заработала в 2017 году 4,93 млн рублей. В индивидуальной собственности вице-губернатора – две квартиры (63,1 и 80,6 кв.м.) и земельный участок в 1,5 тысяч кв.м. Кроме того, Татьяна Казанцева владеет долями еще в двух земельных участках.

Константин МЕЖОНОВ, в 2017 году более шести месяцев исполнявший обязанности главы Владивостока, а затем приглашенный Андреем Тарасенко на работу в краевую администрацию, задекларировал доход в 1,58 млн рублей. Из недвижимости в собственности у политика – доля в квартире площадью 84,8 кв.м., а в пользовании – квартира в 57,4 кв.м., принадлежащая его супруге.

Добавим, что к настоящему времени сведения о доходах и имуществе опубликовали почти все руководители департаментов краевой администрации. Годовой заработок большинства из них составил около 2 млн рублей.

В целом же доходы новых вице-губернаторов Приморья в год их назначения оказались заметно выше, чем у предшественников. Ранее, по итогам 2016 года доход первого вице-губернатора края Василия УСОЛЬЦЕВА составил 3,17 млн рублей, вице-губернатор и глава аппарата «белого дома» Алексей СУХОВ заработал 2,79 млн рублей, курировавший образование и культуру замглавы региона Илья КОВАЛЕВ – 2,7 млн рублей. Павел СЕРЕБРЯКОВ, единственный из оставшихся в пуле вице-губернаторов при новом главе региона, в 2016 году получил доход в 6,64 млн рублей, а его супруга – 7,67 млн рублей. В 2017 году тренд сохранился: заместитель главы региона заработал 3,1 млн рублей, а его жена – 11,95 млн рублей. В собственности у Серебрякова – четыре квартиры и несколько долей в нежилых помещениях.

Несколько слов стоит сказать об автопарке руководителей Приморья. Наиболее популярным «железным конем» оказался Toyota Land Cruiser: на «Крузаках» ездят врио губернатора Андрей Тарасенко, а также вице-губернаторы Валентин Дубинин, Дмитрий Братыненко и Константин Межонов. Зато составить компанию главе региона в прогулках на снегоходах, судя по декларациям, может только один его заместитель – Дмитрий Братыненко. В свою очередь, Гагик Захарян и Алексей Немков предпочитают западных автопроизводителей – Немков владеет "Мерседес-Бенц GLE 400 4MATIC", а Захарян задекларировал Ford Focus и Audi. Отдельного внимания заслуживает парк техники Павла Серебрякова, которому принадлежат Lexus LX 570, Toyota Sequoia Cowboy, три мотоцикла, прицеп и катер. Однако конкуренцию Серебрякову может составить его коллега Константин БОГДАНЕНКО, чья декларация еще не опубликована: будучи депутатом ЗС ПК, один из основателей Группы компаний "ДНС" декларировал внушительный список автомобилей и мотоциклов престижных марок.