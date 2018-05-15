Из героев былых времен

Истекает срок приема заявлений от желающих заполнить вакансии в краевом парламенте, а также места в муниципальных думах

Сегодня, 15 мая, заканчивается срок приема заявлений от желающих заполнить две вакансии в краевом парламенте, а также места в муниципальных думах. Прием документов был продлен на неделю в связи с майскими праздниками, объяснили в региональном исполкоме «Единой России». К 11 мая на каждый из округов (№4 и №6) заявилось по семеро претендентов. Общий тренд для двух территорий - это участие в праймериз персон, близких к ведущим политикам края времен Сергея ДАРЬКИНА и Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Изначально больший интерес у соискателей вызывал «уссурийский» одномандатный округ №6, где ранее депутатом являлся политический тяжеловес Александр КОСТЕНКО, полгода назад вернувшийся на привычную должность первого вице-губернатора Приморья. Ближе к окончанию срока приема заявлений на праймериз в списке претендентов появилась член Общественной палаты Приморского края Любовь ТЕРЕНДИНА - на выборах-2016 она соперничала с Александром Костенко за депутатский мандат, набрав около 25% голосов, но впоследствии стала его помощником. Это обстоятельство делает Любовь Терендину одним из фаворитов предварительного голосования в Уссурийске вне зависимости от того, от какой партии она выдвигается - известно, что два года назад женщина-политик выдвигалась в Заксобрание от КПРФ (супруг кандидата - бывший краевой парламентарий Дмитрий МУДРОВ, в отношении которого в 2007 году было возбуждено уголовное дело). Согласно правилам, в праймериз не могут участвовать члены других партий. Но, как уточнили в пресс-службе регионального отделения «ЕР», к настоящему моменту Терендина является беспартийной и не имеет статуса сторонника «Единой России».

Креатурой другого вице-губернатора, только бывшего, считается председатель Общественной палаты Уссурийска Александр СИДОРЕНКО - брат бывшего краевого депутата, а позднее - заместителя губернатора Приморья Сергея СИДОРЕНКО. Представлены на праймериз в округе №6 и люди, которые, как считается, относятся к окружению нынешнего главы администрации Уссурийска Евгения КОРЖА - это бывший замглавы УГО Андрей ГАЛАЕВ, а также генеральный директор управляющей компании «Фреш 25» Юлия МАРЧЕНКО. В особую категорию можно выделить еще трех участников праймериз, чей основной актив - общественные организации: это проректор ДВФУ и член регионального штаба «Народного фронта» Алексей КОШЕЛЬ, депутат гордумы Уссурийска, председатель краевого отделения ДОСААФ, бывший атаман Уссурийского казачьего войска Игорь ДОЦЕНКО, а также молодой политик из Спасска Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ.

На выдвижение от «Единой России» по избирательному округу №4 (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район) к минувшей пятнице изъявили желание семь человек. Пакет документов для участия в праймериз на этой территории подал депутат Думы Владивостока Александр ЩЕРБАКОВ, который еще в 2016 году дал понять, что его амбиции гораздо выше, чем работа на муниципальном уровне - тогда политик вложил немало средств в подготовку к праймериз перед выборами в Госдуму РФ. На тех выборах удача Щербакову не улыбнулась, и лишь в сентябре 2017-го он избрался в Думу Владивостока по округу №9. Интересно, что в этом же округе баллотировался (как полагают некоторые, в роли «технического» кандидата) еще один участник праймериз-2018 - владивостокский предприниматель Иван ЛАБАЗИН.

Добавим, что пойти на повышение попробует еще один владивостокский депутат - Лилия ПОЛОЗОВА, гражданская супруга Олега ВЕЛЬГОДСКОГО, перешедшего в краевой парламент осенью 2016 года. Единственным участником, представляющим «заморскую» часть избирательного округа №4 - Хасанский район - пока является Сергей ОВЧИННИКОВ, возглавлявший этот муниципалитет с 2013 по 2017 годы. Напомним, что вариант перехода Овчинникова в краевой парламент не исключался еще в декабре, когда он ушел в отставку после скандальных выборов главы Славянского городского поселения. Компанию политикам, уже обладающим опытом работы в органах власти, составят общественник Виктор АКУЛИН, предприниматель Павел ЁСИНО и ведущий инженер отдела капстроительства МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО Александр СТАРЖИНСКИЙ. Все трое участвовали в праймериз в прошлые годы.

Напомним, что процедура предварительных партийных выборов в этом году запланирована на 3 июня. Праймериз будут организованы, как и в 2016-2017 годах, по первой модели голосования - она предусматривает возможность проголосовать всем избирателям округа, обладающим избирательным правом.

На фото: На праймериз смогут проголосовать все избиратели, обладающие таким правом.

Фото из архива.