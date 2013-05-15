В Приморье глава Надеждинского района лишился своего поста

Дума Надеждинского района Приморского края 15 мая отправила в отставку главу районной администрации Григория ВЕДЕРНИКОВА, являющего фигурантом уголовного дела о крупных махинациях с муниципальными землями.

Депутаты на заседании признали деятельность главы Надеждинского района неудовлетворительной и досрочно прекратили его полномочия.

Парламентарии были недовольны тем, что "на сегодняшний момент глава района не ведет социальную политику, не выстроена работа с населением, отсутствует обратная связь".

Кроме того, депутаты были недовольны действиями администрации по распоряжению муниципальными земельными участками, по исполнению бюджета района и еще по целому ряду пунктов.

По неофициальным данным, на освободившийся пост претендует вице-президент холдинга "Зеленые листья" Анатолий ПРИТЕЕВ, не так давно назначенный первым замом глав Надеждинского района.

Григорий Ведерников подозревается в махинациях с муниципальными землями, по решению суда он помещен под домашний арест. Против чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в период с июня 2010 по декабрь 2011 года Ведерников незаконно перевел земли сельскохозяйственного назначения в другую категорию - земли промышленного назначения, после чего передал их в аренду юридическому лицу. В результате незаконных действий подозреваемого на данных участках был причинен непоправимый вред почве на сумму около 10 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.