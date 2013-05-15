www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

В Приморье глава Надеждинского района лишился своего поста

15 Мая 2013, 19:52 | Приморье

Дума Надеждинского района Приморского края 15 мая отправила в отставку главу районной администрации Григория ВЕДЕРНИКОВА, являющего фигурантом уголовного дела о крупных махинациях с муниципальными землями.

Депутаты на заседании признали деятельность главы Надеждинского района неудовлетворительной и досрочно прекратили его полномочия.

Парламентарии были недовольны тем, что "на сегодняшний момент глава района не ведет социальную политику, не выстроена работа с населением, отсутствует обратная связь".

Кроме того, депутаты были недовольны действиями администрации по распоряжению муниципальными земельными участками, по исполнению бюджета района и еще по целому ряду пунктов.

По неофициальным данным, на освободившийся пост претендует вице-президент холдинга "Зеленые листья" Анатолий ПРИТЕЕВ, не так давно назначенный первым замом глав Надеждинского района.

Григорий Ведерников подозревается в махинациях с муниципальными землями, по решению суда он помещен под домашний арест. Против чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в период с июня 2010 по декабрь 2011 года Ведерников незаконно перевел земли сельскохозяйственного назначения в другую категорию - земли промышленного назначения, после чего передал их в аренду юридическому лицу. В результате незаконных действий подозреваемого на данных участках был причинен непоправимый вред почве на сумму около 10 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: отставка  Дума  мошенничество 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним21:06, 15.05.2013#

    Только сейчас до вас дошло, что этот г. . . н ни хрена не делает???? Дык он исчо и ворует!!!

  • пмж10:07, 16.05.2013#

    а когда посадки начнуться???

  • markus10:52, 16.05.2013#

    так он себе все земли прибрал вдоль трассы они все его жене принадлежат

  • Нетерпимый11:51, 16.05.2013#

    а в Кавалерово глава строит гараж в водоохранной зоне нерестовой реки на самовольно захваченном земельном участке со муниципальных строительных материалов, и не чего. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru