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В Приморье глава Надеждинского района лишился своего поста
Дума Надеждинского района Приморского края 15 мая отправила в отставку главу районной администрации Григория ВЕДЕРНИКОВА, являющего фигурантом уголовного дела о крупных махинациях с муниципальными землями.
Депутаты на заседании признали деятельность главы Надеждинского района неудовлетворительной и досрочно прекратили его полномочия.
Парламентарии были недовольны тем, что "на сегодняшний момент глава района не ведет социальную политику, не выстроена работа с населением, отсутствует обратная связь".
Кроме того, депутаты были недовольны действиями администрации по распоряжению муниципальными земельными участками, по исполнению бюджета района и еще по целому ряду пунктов.
По неофициальным данным, на освободившийся пост претендует вице-президент холдинга "Зеленые листья" Анатолий ПРИТЕЕВ, не так давно назначенный первым замом глав Надеждинского района.
Григорий Ведерников подозревается в махинациях с муниципальными землями, по решению суда он помещен под домашний арест. Против чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, в период с июня 2010 по декабрь 2011 года Ведерников незаконно перевел земли сельскохозяйственного назначения в другую категорию - земли промышленного назначения, после чего передал их в аренду юридическому лицу. В результате незаконных действий подозреваемого на данных участках был причинен непоправимый вред почве на сумму около 10 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Только сейчас до вас дошло, что этот г. . . н ни хрена не делает???? Дык он исчо и ворует!!!