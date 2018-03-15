Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
В воскресенье, 18 марта Приморский край примет участие в online-марафоне «Ночь выборов 2018 – LIVE», в рамках которого будут подведены итоги выборов Президента РФ в Приморском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Под одной крышей соберётся политическая элита региона, журналисты, представители общественности и экспертного сообщества. По словам организаторов, в рамках акции эксперты подведут итоги прошедшей избирательной кампании, а представители штабов расскажут о своих впечатлениях от проделанной работе на уровне региона. Всё время будет вестись онлайн-трансляция в социальные сети, открыто и без цензуры.
Мероприятие будет проходить в рамках общероссийской акции «Ночь выборов 2018 – LIVE», в связи с чем планируется ряд прямых включений с организаторами акции из Москвы.
В числе приглашенных на мероприятие врио губернатора Приморского края А.В. Тарасенко, вице-губернатор Приморского края Д.Ф. Братыненко, депутаты ГД РФ С.А. Сопчук, В.М. Новиков, А.В. Андрейченко, глава Владивостока В.В. Веркеенко, представители штабов кандидатов в президенты В.В. Путина, В.В. Жириновского, П.Н. Грудинина, Б.Ю. Титова.
Организаторами online-марафона являются: Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет по политическим технологиям РАСО и «Национальный общественный мониторинг». Региональными операторами акции выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и консалтинговый центр Expert Group.
Прямая трансляция акции будет запущена на странице модератора мероприятия в Фейсбук, политического обозревателя Ольги Кишаковской в 20.00 часов 18 марта.
Новости тематики
- В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
- "Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
- Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением
- Один за всех и все за одного
- Явись передо мной
- Педиатр под прикрытием
- Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- Владивосток далеко. Очень далеко...
- Депутаты Владивостока еще не покорились губернатору края
Новости раздела
- В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
- "Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
- Глава Приморья предложил корейским инвесторам строить в крае жилье
- Глава Минвостокразвития посетит Приморский край
- Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
- "Мы замахнулись на край"
- России нужна "информационная гигиена"
- Валентин Пак собрал друзей на Восточный Новый год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Дольщики бьются за Снеговую падь
- Cтавка ипотеки упадет до 8%