Приморский край кишит партиями

По количеству зарегистрированных региональных отделений политических партий Приморский край остается лидером на Дальнем Востоке. На конец 2016 года здесь было зарегистрировано 53 партийных отделения.

Прошедший год показал достаточно высокую динамику в деятельности некоммерческих организаций в целом. За 2016 год в Управление Минюста России по Приморскому краю поступило 1030 заявлений некоммерческих организаций о государственной регистрации - это на 20% больше, чем в 2015 году. Всего же на 30 декабря 2016 года в ведомственном реестре значились 3209 некоммерческих организаций, в числе которых, помимо отделений политических партий, 1513 общественных объединений и 326 религиозных организаций. Эти и другие цифры прозвучали на традиционном брифинге начальника Управления Минюста России по Приморскому краю Игоря БАРАННИКА, который подвел итоги работы за прошлый год.

Он заметил, что в рамках контрольных функций специалисты управления провели более 60 плановых и внеплановых проверок деятельности некоммерческих организаций. По их результатам в адрес НКО было вынесено 419 предупреждений. В ряде случаев, когда организации не выполняют законные требования и не предоставляют в государственный орган сведения, предусмотренные законом, приходится применять и более строгие меры. Например, в 2016 году в суды направлено 75 протоколов об административных правонарушениях в отношении некоммерческих организаций. Среди таких нарушителей оказались и региональные отделения нескольких политических партий (ЛДПР, «Гражданская сила», «Партия возрождения села»), религиозные организации, которые осуществляли миссионерскую деятельность и распространение своей литературы без маркировки с указанным наименованием, как того требует закон.

Крайней мерой реагирования по поводу неоднократных нарушений законодательства является ликвидация НКО. За 2016 год управлением было направлено в суды края 23 исковых заявления о ликвидации некоммерческих организаций. В числе ликвидированных НКО Игорь Баранник назвал Приморское краевое отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира». Фонд на протяжении трех лет не представлял отчетность, не вел бухгалтерский учет, использовал более 80 процентов благотворительного пожертвования на другие цели. В результате был оштрафован и впоследствии ликвидирован.

В минувшем году впервые на территории края по инициативе управления суды приостановили деятельность двух региональных отделений политических партий: Российской политической Партии Мира и Единства и Общероссийской политической партии «Народ против коррупции».

Но ликвидация подобных НКО, конечно, не является самоцелью. И специалисты территориального управления проводят большую методическую, просветительскую и разъяснительную работу, например, с представителями казачьих обществ. В результате в прошлом году восемь казачьих обществ, зарегистрированных на территории края, внесены в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в том числе Приморское отдельское казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества. Это важно, поскольку только реестровые казаки могут оказывать помощь органам внутренних дел, МЧС, военкоматам.

Кроме того, руководитель управления рассказал о работе по правовой и антикоррупционной экспертизе региональных и муниципальных правовых актов, о реализации полномочий в сфере контроля над деятельностью адвокатуры, нотариата, органов ЗАГС, деятельности в сфере правового просвещения граждан и оказания бесплатной юридической помощи, координатором которой на территории края является управление. Так, бесплатную правовую помощь в Приморье в прошлом году в том или ином виде получили более 229 тыс. человек.

Анна КУЗНЕЦОВА.