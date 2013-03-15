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Непонятный эксперимент над жителями края заставляет депутатов Приморья обратиться в Правительство
Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан заслушали информацию департамента по тарифам Приморского края о введении на территории края с 1 июня пилотного проекта по переходу на социальные нормы потребления электроэнергии, о котором сообщал ZRPRESS.RU.
Из информации, озвученной заместителем директора департамента по тарифам Галиной Костиной, распоряжение Правительства РФ от 10 сентября 2012 года «О комплексе мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в РФ» является основой данной работы. Документ постоянно дополняется регионами - участниками апробации новой методики. Профильный департамент Приморского края также сформулировал и направил свои предложения, учитывающие местную специфику.
Нововведение с 2013 года коснется оплаты электроэнергии, на социальную норму установят относительно низкие цены, на сверхпотребление - дополнительный тариф. С 2015 года данная норма вступит в силу в отношении водоснабжения, в последующие годы - газоснабжения и других услуг ЖКХ. До 15 мая департамент Приморского края должен установить величину социальной нормы для шести групп потребителей: домохозяйств с одним человеком, двумя, тремя и т.д., а также специализированного фонда, где граждане не ведут домохозяйств (общежитий, казарм).
До 1 июня департамент установит размеры тарифа сверхнормативного потребления. При этом Минрегион РФ может ввести федеральный стандарт, по которому высокий тариф не сможет превышать низкий более чем на 50%. Социальную норму будут рассчитывать так, чтобы в нее вписались 65-85 процентов жилищного энергопотребления. Ориентиром будет служить средний объем годового потребления. Министерство также готово обсуждать с регионами меры социальной поддержки при введении социальной нормы потребления коммунальных услуг одиноким пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении не менее десяти лет, многодетным семьям и гражданам, проживающим в аварийном и ветхом жилье.
Но в ходе обсуждения у депутатов сложилось мнение, что участие Приморского края в пилотном проекте по переходу на социальную норму энергопотребления не до конца проработано. Не хватает информации о целях и результатах перехода, не понятен и подход к тарифообразованию при сверхнормативном потреблении.
В связи с вступлением Приморского края в эксперимент, к коллегам из Законодательного Собрания обратились депутаты Думы Кавалеровского района и города Владивостока. Они предложили краевым законодателям отстаивать более высокие социальные нормативы энергопотребления – не менее 200 киловатт-час в месяц на 1 человека и не менее 250 киловатт-час в месяц на одиноких пенсионеров, жителей северных территорий края. Депутаты также обратили внимание на то, что во время отключения горячего водоснабжения в летние месяцы, когда идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, граждане активно пользуются водонагревающими электроприборами, что приводит к дополнительному энергопотреблению и оплате.
Общую озабоченность как краевых, так и муниципальных депутатов в отношении коммунального эксперимента озвучил председатель краевого парламента Виктор Горчаков. О том, что в парламент идет большая почта по этому вопросу, он рассказал на совещании у губернатора Владимира Миклушевского. Глава приморских законодателей отметил, что руководство региона намерено очень серьезно контролировать ситуацию. «Губернатор сказал прямо, что нельзя экспериментировать на простых людях, - рассказывает Виктор Горчаков. – Есть прямое поручение Президента страны о недопущении роста тарифов ЖКХ. Поэтому Владимир Муклушевский поручил всем заинтересованным сторонам тщательнейшим образом проработать участие Приморского края в пилотном проекте».
По мнению заместителя председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павла Серебрякова, в муниципальных образованиях может повториться ситуация, похожая на ту, которая возникла у жителей дома №7 по улице Московской в Партизанске: «Местные органы власти опять ничего не объясняют населению, людей собираются поставить перед фактом возросших начислений за услугу энергоснабжения. Депутаты хотят до принятия решения о размере социальной нормы потребления 2 апреля на комитете заслушать информацию первого вице-губернатора Александра Костенко по данному вопросу. А до 20 апреля – обсудить проект постановления департамента по тарифам Приморского края. А затем встречаться на округах и объяснять».
Депутат от северных территорий края Сергей Слепченко считает, что жители северных территорий, где нет газа, нет альтернативных источников энергии, только электричество, пострадают. «Нашу озабоченность мы готовы донести до Правительства России. Ухудшения условий жизни северян недопустимы».
Депутат Юрий Пошивайло, выступая на комитете, сказал, что вместе с депутатами над вопросом должны работать эксперты. «Когда мы спрашиваем у представителей департамента по тарифам, что можно предложить для снижения стоимости электроэнергии, то не получаем ответа. Необходимо, чтобы специалисты вмешались. Неспроста в Дальнегорске, Кавалерово, Ольге и Лазо люди готовятся выйти на митинг. Надо объяснить, как будет идти компенсация по каждой категории льготников: пенсионерам, ветеранам, сельским педагогам и другим. На практике получается, тарифы энергопотребления считает один департамент, компенсацию льготникам - другой. Пока не разберемся, чем обернется нововведение для каждой категории граждан, окончательного решения принимать нельзя».
На комитете также прозвучала информация о том, что вопрос, связанный с включением Приморья в пилотный проект по переходу на социальную норму потребления электроэнергии, в ближайшее время по решению губернатора будет вынесен на обсуждение экспертного совета Приморского края по ЖКХ.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Славентий10:34, 16.03.2013#
Какие нафиг нормы. Ну начнут воровать тогда. Вы сначала предоставьте инфраструктуру, идеально работающую. А не холодные батареи и отсутствие горячей воды. 200 кВт это 2 человека в южной однушке с еле теплыми батареями и то при теплой зиме. А что с северной стороны? Эти нормы должны быть сугубо индивидуальны по регионам. Везде климат разный. Где то газ есть, где то нет. Где то все новое, где то еле работает. К чему это закручивание гаек? Что бы люди быстрее уехали из региона или из страны? На чей опыт смотрим?
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тепло дорого10:41, 16.03.2013#
Мне пришла квитанция по тарифу 67, 13 и поучилось что за свет я должен отдать 10827р в месяц!!!!!!!!!!это разумно вообще???? мы живем тремя братьями. один студент и как жить? Если в месяц за квартиру 20000р приходит!!!! санкционированный митинг нужно организовать и понизить ставку!!!
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Funtom11:42, 16.03.2013#
В ответ на эти эксперименты нашего(капиталистического!!!;-)правительства на собственным народом, предлагаю вынести на утверждение в Высокие кабинеты руководства РФ такое предложениеи от народа Приморского края:" Утвердить заработную плату министрам и иже им подобным в месяц на уровне средней пенсии для простых пенсионеров России ориентировочно 10000 российских рублей , выделить для проживания семьи 30-50 квадратных метров жилой площади, с установленными счетчиками по всем услугам ЖКХ, поставить на налоговый учет все расходы семьи членов правительства", далее обязать их все предлагаемые пилотные проекты которые они хотят применять на народе России, сначала обкатать на себе( и своей семье) в течении минимум одного календарного года, далее предоставить полный отчет по данным пилотным проектам, опробованным на себе, на рассмотрение Премьеру и населению Росcии, со своими предложениями и замечаниями, и далее уже испытав на себе все недостатки так называемых Пилотных проектов, уже несколько раз подумав о своих недальновидных поступках с экспериментами на своем российском народе, принимать хоть какое-либо разумные решения насчет своих откровенно необдуманных(тупых) решений.
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Псевдоним22:11, 17.03.2013#
когда я жил в иркутской области там за электроэнергию платил если в доме газ одну сумму если нет другую на много меньше у нас нет газа и тариф намного больше чем в иркутске у них 1 10 унас 1 69 откуда при том что по темже проводам по 1 50 в китае с китайскими налогами мне друг из китая расказал надо чтоб каждый человек понял как его обманули
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Псевдоним22:24, 17.03.2013#
Москва живет по-столичному: высокая зарплата, минимальная пенсия 12тыс. и бесплатный проезд на городском транспорте, льготные выплаты по ЖКХ, ЕДВ , санаторное лечение, плюс 4200 руб. доплата неработающим пенсионерам и многое-многое. . . Кстати над москвичами нет никаких эксперименов-москвичи платят за ЖКХ 72 или 75 %, всем льготникам выплаты, нет ОДН, поэтому нет расходов на покупку и установку всяких счетчиков, все дома ремонтируют за 5%, десятки тысяч "хрущевок" снесли и предоставили современные квартиры. КАК В СКАЗКЕ-НАМ ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ.
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Псевдоним18:31, 18.03.2013#
Живу в Камне-Рыболове. По инициативе Администрации поселения улицу отрезали от центрального отопления (дорого содерать), в основном у всех теперь электрические котлы, газа нет в принципе - стоят электропечи, воды горячей не было никогда - у всех электротипаны. О какой норме потребления идёт речь?? Господин Путин! Я просто вас ненавижу!!!
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Канди16:59, 26.03.2013#
Не волнуйтесь граждане Россияне! Эта социальная норма вводится для того, чтобы не было диспропорций в оплате коммунальных услуг. А то получается что по сравнению с оплатой за теплоснабжение, стоимость потребленной электроэнергии составляет 10-15% от стоимости тепла. Так в прошлом году объясняла депутатка, вносящая закон на рассмотрение госдумой. Ещё большой плюс - появятся дополнительно рабочие места, надо будет комуто давать справки, собирать эти справки, потом делить норму для тех у кого двухтарифный электросчетчик на дневную норму и ночную норму, а если четырехтарифный электросчетчик, а ещё ОДН !! Ведь Путину нужно выполнять своё обещание создать 25 миллионов новых рабочих мест. Да и в Китай будут перекачивать больше электроэнергии в два раза дешевле за киловатт, как проговорился господин Ишаев, чем платим мы. Да и качество жизни улучшится у мадригалов т. е. жителей Приморского края (так нас обозвали на самите АТЕС). Водонагреватели будете включать раз в неделю, летом можно готовить пищу на костре, кондиционеры не для русских людей, телевизором пользоваться минут по 20 в день, а если у кого плазменный, то хватит и 5 минут. Ну на одну энерго сберегающую тусклую лампочку. В этом тоже плюс - раньше ложиться спать, мозможно и население прибавиться, если молодежь ранше не уедет из этой страны где так заботятся о своем народе. Да что я говорю -земля уже продана и надо её освобождать.
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И опять: какие нормы предлагаются? 200 квт/ч это предлагают отстаивать, т. е. в данный момент еще ниже норма рассматривается. Когда на этих тварей в суд за их опыты подавать станут ( ну или отстреливать).