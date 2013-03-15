Непонятный эксперимент над жителями края заставляет депутатов Приморья обратиться в Правительство

Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан заслушали информацию департамента по тарифам Приморского края о введении на территории края с 1 июня пилотного проекта по переходу на социальные нормы потребления электроэнергии, о котором сообщал ZRPRESS.RU.

Из информации, озвученной заместителем директора департамента по тарифам Галиной Костиной, распоряжение Правительства РФ от 10 сентября 2012 года «О комплексе мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в РФ» является основой данной работы. Документ постоянно дополняется регионами - участниками апробации новой методики. Профильный департамент Приморского края также сформулировал и направил свои предложения, учитывающие местную специфику.

Нововведение с 2013 года коснется оплаты электроэнергии, на социальную норму установят относительно низкие цены, на сверхпотребление - дополнительный тариф. С 2015 года данная норма вступит в силу в отношении водоснабжения, в последующие годы - газоснабжения и других услуг ЖКХ. До 15 мая департамент Приморского края должен установить величину социальной нормы для шести групп потребителей: домохозяйств с одним человеком, двумя, тремя и т.д., а также специализированного фонда, где граждане не ведут домохозяйств (общежитий, казарм).

До 1 июня департамент установит размеры тарифа сверхнормативного потребления. При этом Минрегион РФ может ввести федеральный стандарт, по которому высокий тариф не сможет превышать низкий более чем на 50%. Социальную норму будут рассчитывать так, чтобы в нее вписались 65-85 процентов жилищного энергопотребления. Ориентиром будет служить средний объем годового потребления. Министерство также готово обсуждать с регионами меры социальной поддержки при введении социальной нормы потребления коммунальных услуг одиноким пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении не менее десяти лет, многодетным семьям и гражданам, проживающим в аварийном и ветхом жилье.

Но в ходе обсуждения у депутатов сложилось мнение, что участие Приморского края в пилотном проекте по переходу на социальную норму энергопотребления не до конца проработано. Не хватает информации о целях и результатах перехода, не понятен и подход к тарифообразованию при сверхнормативном потреблении.

В связи с вступлением Приморского края в эксперимент, к коллегам из Законодательного Собрания обратились депутаты Думы Кавалеровского района и города Владивостока. Они предложили краевым законодателям отстаивать более высокие социальные нормативы энергопотребления – не менее 200 киловатт-час в месяц на 1 человека и не менее 250 киловатт-час в месяц на одиноких пенсионеров, жителей северных территорий края. Депутаты также обратили внимание на то, что во время отключения горячего водоснабжения в летние месяцы, когда идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, граждане активно пользуются водонагревающими электроприборами, что приводит к дополнительному энергопотреблению и оплате.

Общую озабоченность как краевых, так и муниципальных депутатов в отношении коммунального эксперимента озвучил председатель краевого парламента Виктор Горчаков. О том, что в парламент идет большая почта по этому вопросу, он рассказал на совещании у губернатора Владимира Миклушевского. Глава приморских законодателей отметил, что руководство региона намерено очень серьезно контролировать ситуацию. «Губернатор сказал прямо, что нельзя экспериментировать на простых людях, - рассказывает Виктор Горчаков. – Есть прямое поручение Президента страны о недопущении роста тарифов ЖКХ. Поэтому Владимир Муклушевский поручил всем заинтересованным сторонам тщательнейшим образом проработать участие Приморского края в пилотном проекте».

По мнению заместителя председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павла Серебрякова, в муниципальных образованиях может повториться ситуация, похожая на ту, которая возникла у жителей дома №7 по улице Московской в Партизанске: «Местные органы власти опять ничего не объясняют населению, людей собираются поставить перед фактом возросших начислений за услугу энергоснабжения. Депутаты хотят до принятия решения о размере социальной нормы потребления 2 апреля на комитете заслушать информацию первого вице-губернатора Александра Костенко по данному вопросу. А до 20 апреля – обсудить проект постановления департамента по тарифам Приморского края. А затем встречаться на округах и объяснять».

Депутат от северных территорий края Сергей Слепченко считает, что жители северных территорий, где нет газа, нет альтернативных источников энергии, только электричество, пострадают. «Нашу озабоченность мы готовы донести до Правительства России. Ухудшения условий жизни северян недопустимы».

Депутат Юрий Пошивайло, выступая на комитете, сказал, что вместе с депутатами над вопросом должны работать эксперты. «Когда мы спрашиваем у представителей департамента по тарифам, что можно предложить для снижения стоимости электроэнергии, то не получаем ответа. Необходимо, чтобы специалисты вмешались. Неспроста в Дальнегорске, Кавалерово, Ольге и Лазо люди готовятся выйти на митинг. Надо объяснить, как будет идти компенсация по каждой категории льготников: пенсионерам, ветеранам, сельским педагогам и другим. На практике получается, тарифы энергопотребления считает один департамент, компенсацию льготникам - другой. Пока не разберемся, чем обернется нововведение для каждой категории граждан, окончательного решения принимать нельзя».

На комитете также прозвучала информация о том, что вопрос, связанный с включением Приморья в пилотный проект по переходу на социальную норму потребления электроэнергии, в ближайшее время по решению губернатора будет вынесен на обсуждение экспертного совета Приморского края по ЖКХ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.