В Приморье материнский капитал теперь смогут получать и усыновители

Жители Приморского края, усыновившие третьего и последующих детей начиная с 1 января 2012 года, уже в текущем году получат региональный (семейный) материнский капитал.

Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан в первом чтении внесли соответствующие изменения в статью 7³ Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края".

"Изначально в законе просматривалась некая социальная несправедливость, которую мы решили исправить, - пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павел Серебряков. - Теперь всё будет выглядеть так: за второго рожденного ребенка – выплачивается материнский капитал из средств федерального бюджета, а за третьего и последующих детей, не важно рожденных или усыновленных, будет выделяться дополнительно еще и региональный семейный капитал из средств краевого бюджета".

Также, согласно изменениям в закон, право на получение маткапитала теперь есть у мужчин Приморского края, усыновивших третьего и последующего ребенка (детей) и являющихся их единственными усыновителями. Ранее мужчина в качестве единственного родителя не был учтен в законе.

Ранее данную законодательную инициативу профильного комитета поддержал губернатор Приморского края.

Напомним, при рождении третьего и последующих детей приморские семьи в 2013 году получат 100 тысяч рублей, в 2014 году – 125 тысяч, а с 2015 года – 150 тысяч рублей. Такой размер регионального материнского капитала установили приморские законодатели на декабрьской сессии Законодательного Собрания в 2012 году. В краевом бюджете на 2013 год на выплату регионального материнского (семейного) капитала предусмотрено 303,9 млн рублей. Потребность средств на 2014 год - 399,9 млн рублей, на 2015 год – 502 млн рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.