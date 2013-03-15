Глава Дальнегорского ГО Светлана Артемьева готова освободить должность досрочно

В Дальнегорске жители официально высказали свое мнение о способе избрания главы городского округа. Первое, что сделал новый состав Думы Дальнегорска, - рассмотрел на своем заседании поправку в Устав города, которая возвращает права жителей на процедуру прямых выборов. Публичные слушания дали «добро» этому демократичному порядку.



Сейчас глава городского округа - Светлана АРТЕМЬЕВА, она же - председатель местной Думы. В конце марта депутаты должны будут принять поправку. Затем отправят проект измененного Устава в управление Минюста Приморского края. Если там новую редакцию этого важного документа зарегистрируют, то, в лучшем случае, ближайшие выборы главы могут состояться в сентябре этого года. Светлана Артемьева говорит, что легко согласится освободить эту должность досрочно. Однако она категорически против, если при этом надо будет добровольно сложить обязанности нынешним депутатам.



Светлана Артемьева, глава Дальнегорского городского округа, председатель городской Думы: «Я не согласна на роспуск Дальнегорской городской Думы, так как безвластие продлилось полгода - это отражается на экономической и социальной деятельности развития округа».



Сейчас хозяйственными вопросами занимается глава администрации города, или просто - нанятый по контракту сити-менеджер. Пока это временно исполняющий обязанности администратор. Кстати, тоже женщина – Разия КОЗЫРЕВА, профессиональный управленец. Как долго в Дальнегорске продержится нынешняя схема управления, сказать сложно. Поправку в Устав теоретически можно принимать достаточно долго, отправляя ее на доработку с длительными сроками рассмотрения в той или иной инстанции.



Пока же впервые в истории Дальнегорска городом управляют две женщины. Им тяжело, но они справляются. Напомним, что 15 января губернатор Миклушевский на встрече с главой Дальнегорска Светланой Артемьевой заявил, что коррективы в Устав Дальнегорска вносить надо, потому что этих изменений ждут избиратели.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.