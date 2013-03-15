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В Приморском отделении партии "Яблоко" грядет кардинальная смена руководства

15 Марта 2013, 13:56 | Приморье

Известный приморский политик Николай МАРКОВЦЕВ встретится в начале апреля с лидером партии «Яблоко» Сергеем МИТРОХИНЫМ. Этот факт свидетельствует, что обращения старого актива регионального отделения партии «Яблока» о его рейдерском захвате остались без внимания. Федеральное руководство партии по прежнему делает ставку на Николая Марковцева.

— Я получил приглашение сделать доклад о проблемах миграции в Приморье в рамках международной конференции «Миграция: международный опыт и российские проблемы». Ее проводит Движение «Альянс демократов и либералов» за Европу. В работе примут участие депутаты Европарламента, министр миграции Финляндии, а также лидер «Яблока» Сергей Митрохин и основатель партии Григорий ЯВЛИНСКИЙ, — сообщил «ЗР» Николай Марковцев. — Впрочем, для меня важнее то, что в рамках поездки запланирована моя личная встреча с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, на которой я расскажу ему о проблемах в региональном отделении и о подготовке региональной конференции.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», федеральное руководство партии «Яблоко» поручило провести региональную партконференцию не секретарю Приморского регионального отделения партии «Яблоко» Владимиру НИКИФОРОВУ, а известному приморскому политику Николаю Марковцеву.

Старый актив обратился в Москву с заявлением о рейдерском захвате регионального отделения. Но лидеры партии, судя по всему, проигнорировали их обращение и продолжают делать ставку на Николая Марковцева.

Делегаты региональной партконференции изберут секретаря и других руководителей организации. В первичках уже начались собрания по выдвижению делегатов. К апрелю работу планируется завершить. Сама партконференция намечена на середину апреля 2013 года.

Причем готовит партийный форум Николай Марковцев, но проведет его, к слову, впервые, лично лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который с этой целью прибудет во Владивосток. На конференции ожидается острая борьба старого и нового активов. Ведь по Уставу партии выдвинуть кандидатов в руководство может любой. Но стоит отметить, что после перерегистрации в отделении осталось всего 80 человек, причем даже многие из них готовы поддержать Николая Марковцева. А ведь он привел с собой около 193 новых членов. Поэтому у «старой гвардии» шансов удержать свои посты мало. И можно с уверенностью говорить о грядущем кардинальном обновлении руководящего состава Приморского отделения партии «Яблоко».

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Жунусов
Теги: кадровые перестановки  политика  Митрохин  Никифоров  партии  кадры  миграция  Марковцев 



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Комментарии

  • Псевдоним19:04, 15.03.2013#

    Невозможно понять, что происходит в региональных отделениях, особенно на расстоянии. В том, что проблем хватает у всех, сомневаться не приходится. Остается надеяться на всесторонний анализ ситуации и на мудрость "третейского судьи".

  • Жора20:11, 15.03.2013#

    Надо признать, что отделение Яблока в Приморье в последние годы особенными успехами не отличилось. Так что приход Марковцева - однозначно плюс.

  • Володя23:21, 15.03.2013#

    Тут всё понятно, надо избавляться от мёртвых душ, ничемсебя не проявивших. Давно надо было их заменить.

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