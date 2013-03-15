В Приморском крае на 277 чиновников стало меньше

Среднемесячная оплата труда работников органов государственной власти и местного самоуправления в Приморье перевалила за 40 тысяч рублей.

В Приморском крае на конец 2012 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 22,9 тыс. человек, штаты были укомплектованы на 91,3%, сообщили ZPRESS.Ru в Приморскстате..

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года их численность стала меньше: на 190 человек – в органах государственной власти, на 87 работников – в органах местного самоуправления. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в 2012 году 41,2 тыс. рублей, что выше среднекраевой в 1,5 раза. Она превышает зарплату работников промышленности в 1,6 раза, образования и здравоохранения – в 2 раза.

В федеральных органах власти в Приморском крае на конец 2012 года было занято 14,7 тыс. человек (71% государственных служащих), в краевых – 3,4 тыс. человек (65,8%). В течение 2012 года им платили за труд ежемесячно 41,7 и 46,3 тыс. рублей, соответственно.

Среднемесячная заработная плата 4,8 тыс. работников (90% муниципальных служащих) местного самоуправления составила 35,7 тыс. рублей. Она дифференцировалась от 20,6 тыс. рублей в Находкинском городском округе до 50,9 тыс. рублей – во Владивостокском ГО.

ZPRESS.Ru.