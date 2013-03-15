В Приморском крае будет расселено более 500 аварийных домов

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в рамках исполнения Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» разработан комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

В рамках решения вопроса до 31 декабря 2015 года разработаны следующие мероприятия: разработка и корректировка долгосрочных муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение необходимого объема средств местных бюджетов на обязательное софинансирование мероприятий и оплату дополнительной площади; формирование земельных участков для строительства многоквартирных домов; подвод инженерных коммуникаций к земельным участкам под строительство многоквартирных домов; строительство малоэтажных благоустроенных жилых домов.

В реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах планируется участие 29 муниципальных образований края, в том числе 11 городских округов и 18 поселений, расположенных на территории восьми муниципальных районов. Основная доля аварийного фонда приходится на следующие муниципальные образования: городские округа - Уссурийский, Находкинский, Лесозаводский, Дальнегорский, Артемовский, Владивостокский, Арпсеньевский, поселения - Славянское, Смоляниновское и Хасанское, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Учитывая объем лимитов средств Фонда ЖКХ, утвержденных

к предоставлению в 2013-2015 годах, планируется расселение аварийного жилищного фонда следующим образом: 2013 – 36 процентов, 2014 – 51 процент, 2015 – 13 процентов.

Таким образом, основной объем придется на 2013 и 2014 годы, в 2015 году планируется только завершение мероприятий.

В настоящее время формируется адресный перечень аварийных домов на 2013-2015 годы для подачи заявки Приморского края на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2013 году.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.