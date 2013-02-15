В Приморском крае заводская газета "Солидарность" обвиняется в экстремизме

Руководство ОАО «ДВЗ «Звезда» ведет борьбу с информационными стендами профорганизации.

Красочные и хлесткие по содержанию информационные листки должны исчезнуть из всех подразделений завода по распоряжению генерального директора.

История с информационными стендами профорганизации ОАО «ДВЗ «Звезда» сродни детективному жанру – профсоюз завода обвиняется ни много, ни мало – в экстремизме, что, как известно, сродни призыву к свержению власти.

Видимо, эту опасность почувствовало руководство завода, прочитав очередной выпуск информационной газеты заводских профсоюзов и центральной профсоюзной газеты «Солидарность».

Вот что по этому поводу говорит председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ДВЗ «Звезда» Ольга СКРИПКО:

- В наших информационных листках размещены цитаты, которые, как мы считаем, отражают отношение и государства, и работодателя к человеку. Может наш «экстремизм» выражается в призыве первичной профсоюзной ячейки к руководству предприятия достойно оплачивать труд своих рабочих? Например, в одной из листков есть такая фраза: «Основные законы России – Конституция и Трудовой кодекс гарантируют гражданам России, что «минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения». Что это означает для простого труженика? Ставка первого разряда должна быть в 2013 году 9 тыс. рублей. На заводе «Звезда» ставка 1-го разряда 4,33тыс. рублей». Вот о чем мы пишем. Кстати, когда мы обратились директору повысить с 1 января 2013 года ставку первого разряда до 5205 рублей – т. е. до размера МРОТ, он ответил – нет.

А возможно, экстремизм усмотрели во фразе - «Главный интерес российского работодателя – получение прибыли любыми путями и распределение ее между нужными людьми».

- Мы проконсультировались у юристов, насколько корректно написаны наши листки, - говорит Ольга Скрипко. - Они не увидели в них намека на экстремизм. Поэтому мы считаем, что руководство завода просто вытесняет профсоюз из помещений завода. У директора есть на это формальное право, эти стенды повесили более двух лет назад при прежнем руководстве завода по устному соглашению. Теперь мы намерены предложить дирекции письменный договор.

19 февраля, планируется заседание комиссии по рассмотрению коллективного договора, в повестку которого мы включили пункт «выделить профсоюзной организации в каждом подразделении завода по 2 кв. м стенки для вывешивания информации».

Надежда Воронцова.