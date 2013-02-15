www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

В Приморском крае заводская газета "Солидарность" обвиняется в экстремизме

15 Февраля 2013, 17:13 | Приморье

Руководство ОАО «ДВЗ «Звезда» ведет борьбу с информационными стендами профорганизации.

Красочные и хлесткие по содержанию информационные листки должны исчезнуть из всех подразделений завода по распоряжению генерального директора.

История с информационными стендами профорганизации ОАО «ДВЗ «Звезда» сродни детективному жанру – профсоюз завода обвиняется ни много, ни мало – в экстремизме, что, как известно, сродни призыву к свержению власти.

Видимо, эту опасность почувствовало руководство завода, прочитав очередной выпуск информационной газеты заводских профсоюзов и центральной профсоюзной газеты «Солидарность».

Вот что по этому поводу говорит председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ДВЗ «Звезда» Ольга СКРИПКО:

- В наших информационных листках размещены цитаты, которые, как мы считаем, отражают отношение и государства, и работодателя к человеку. Может наш «экстремизм» выражается в призыве первичной профсоюзной ячейки к руководству предприятия достойно оплачивать труд своих рабочих? Например, в одной из листков есть такая фраза: «Основные законы России – Конституция и Трудовой кодекс гарантируют гражданам России, что «минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения». Что это означает для простого труженика? Ставка первого разряда должна быть в 2013 году 9 тыс. рублей. На заводе «Звезда» ставка 1-го разряда 4,33тыс. рублей». Вот о чем мы пишем. Кстати, когда мы обратились директору повысить с 1 января 2013 года ставку первого разряда до 5205 рублей – т. е. до размера МРОТ, он ответил – нет.

А возможно, экстремизм усмотрели во фразе - «Главный интерес российского работодателя – получение прибыли любыми путями и распределение ее между нужными людьми».

- Мы проконсультировались у юристов, насколько корректно написаны наши листки, - говорит Ольга Скрипко. - Они не увидели в них намека на экстремизм. Поэтому мы считаем, что руководство завода просто вытесняет профсоюз из помещений завода. У директора есть на это формальное право, эти стенды повесили более двух лет назад при прежнем руководстве завода по устному соглашению. Теперь мы намерены предложить дирекции письменный договор.

19 февраля, планируется заседание комиссии по рассмотрению коллективного договора, в повестку которого мы включили пункт «выделить профсоюзной организации в каждом подразделении завода по 2 кв. м стенки для вывешивания информации».

Надежда Воронцова.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: экстремизм  профсоюзы  Солидарность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • maks18:04, 15.02.2013#

    правильно если вам добавить так что платить в бюджет

  • Псевдоним18:20, 15.02.2013#

    а директор это кто, местный бандит прибравший предприятие за копейки !зачем ему платить людям он лучше в карман к себе положит -пусть батрачат!

  • Трудяга завода19:14, 15.02.2013#

    Директор, ставленник Пукина. . . . с Камчатки. Был не раз замечен бухающим и спящим в рабочее время у себя в кабинете. А прежний директор получил условный срок за хищение 29млн. только доказанных судом.

  • Псевдоним18:50, 15.02.2013#

    обратились в инспекцию по труду, хоть польза была бы, . . . возможно

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru