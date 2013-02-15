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В Приморье стартовал проект "Исследование рынка жилой недвижимости Приморского края"
Сегодня, 15 февраля, в администрации Приморского края проходит серия фокус-групп с представителями компаний-застройщиков Приморья, городских округов и муниципальных районов Приморья, членами общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем на предмет исследования рынка недвижимости Приморья.
Исследования проходят под руководством Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край, которое возглавляет Андрей Аксенов. По его словам, основанием для реализации данного проекта послужило поручение губернатора Приморского края по итогам совещания «О массовом строительстве жилья эконом-класса, в том числе, на землях, переданных Министерством Обороны РФ».
«Необходимо понимать, как распределяется рынок жилья, каковы потребности жителей края в эконом-жилье, в других категориях жилья. Чтобы привлекать инвестиции, нужно понимать, на какие цели они будут потрачены: какие стройматериалы нужны, какие производства необходимо организовать», - отметил Андрей Аксенов.
В настоящее время проект вступает в активную фазу, которая будет включать два ключевых этапа: проведение фокус-групп с целевыми аудиториями и опрос потребителей жилья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В рамках реализации проекта предполагается изучить вторичную информацию о состоянии рынка жилой недвижимости края, провести опрос жителей с целью выявить востребованность жилья различных категорий среди жителей Приморского края и требования потребителей к качеству жилья, провести фокус-группы с представителями застройщиков, риэлторов, представителей муниципальных образований, экспертным советом по обеспечению качественным жильем.
«Сейчас проходят совещания с экспертными сообществами, риэлторами, представителями муниципальных образований края, представителями общественного экспертного совета, будет учтено и мнений жителей Приморского края по этому вопросу. Наша анкета будет размещена на официальном сайте администрации края, будем надеяться, что жители края с интересом откликнутся на эту инициативу», - рассказал руководитель Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край Андрей Аксенов.
Цель проведения фокус-групп - оценить состояние и тенденции развития рынка жилой недвижимости в Приморском крае, опираясь на индивидуальные экспертные оценки участников исследования, их профессиональные знания и личный опыт.
Опрос потребителей будет проводиться несколькими методами: личный опрос через интервьюеров, опрос через заполнение анкеты, опрос через использование он-лайн панели.
Завершающая стадия проекта - подготовка отчета и презентации по итогам. Отчет будет предоставлен губернатору края. По итогам реализации проекта и его обсуждения материалы исследования будут размещены на сайте администрации Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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