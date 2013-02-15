www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Недвижимость
Распечатать

В Приморье стартовал проект "Исследование рынка жилой недвижимости Приморского края"

15 Февраля 2013, 14:22 | Приморье

Сегодня, 15 февраля, в администрации Приморского края проходит серия фокус-групп с представителями компаний-застройщиков Приморья, городских округов и муниципальных районов Приморья, членами общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем на предмет исследования рынка недвижимости Приморья.

Исследования проходят под руководством Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край, которое возглавляет Андрей Аксенов. По его словам, основанием для реализации данного проекта послужило поручение губернатора Приморского края по итогам совещания «О массовом строительстве жилья эконом-класса, в том числе, на землях, переданных Министерством Обороны РФ».

«Необходимо понимать, как распределяется рынок жилья, каковы потребности жителей края в эконом-жилье, в других категориях жилья. Чтобы привлекать инвестиции, нужно понимать, на какие цели они будут потрачены: какие стройматериалы нужны, какие производства необходимо организовать», - отметил Андрей Аксенов.

В настоящее время проект вступает в активную фазу, которая будет включать два ключевых этапа: проведение фокус-групп с целевыми аудиториями и опрос потребителей жилья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В рамках реализации проекта предполагается изучить вторичную информацию о состоянии рынка жилой недвижимости края, провести опрос жителей с целью выявить востребованность жилья различных категорий среди жителей Приморского края и требования потребителей к качеству жилья, провести фокус-группы с представителями застройщиков, риэлторов, представителей муниципальных образований, экспертным советом по обеспечению качественным жильем.

«Сейчас проходят совещания с экспертными сообществами, риэлторами, представителями муниципальных образований края, представителями общественного экспертного совета, будет учтено и мнений жителей Приморского края по этому вопросу. Наша анкета будет размещена на официальном сайте администрации края, будем надеяться, что жители края с интересом откликнутся на эту инициативу», - рассказал руководитель Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край Андрей Аксенов.

Цель проведения фокус-групп - оценить состояние и тенденции развития рынка жилой недвижимости в Приморском крае, опираясь на индивидуальные экспертные оценки участников исследования, их профессиональные знания и личный опыт.

Опрос потребителей будет проводиться несколькими методами: личный опрос через интервьюеров, опрос через заполнение анкеты, опрос через использование он-лайн панели.

Завершающая стадия проекта - подготовка отчета и презентации по итогам. Отчет будет предоставлен губернатору края. По итогам реализации проекта и его обсуждения материалы исследования будут размещены на сайте администрации Приморского края. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Андрей Аксенов  опрос  недвижимость 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru