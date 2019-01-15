Дерипаска пролетел мимо Владивостока

Олигарх предпочел острову Русскому остров Октябрьский под Калининградом и, похоже, «улетает» из аэропорта Владивосток

Попавший под американские санкции олигарх Олег ДЕРИПАСКА так и не стал спасителем Приморского края – в начале года стало известно, что принадлежащие ему офшорные компании не будут перерегистрированы в Специальном административном районе (САР), созданном на острове Русском во Владивостоке. Кроме того, по данным газеты «Золотой Рог», кипрская Vilamar Ventures вышла из состава акционеров АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ). Таким образом, Дерипаска сегодня контролирует в Приморье только проект Ярославской горнорудной компании, производство которой было законсервировано еще в конце 2013 года.

САР на острове Октябрьском в Калининграде планирует зарегистрировать девять компаний в начале февраля. «Всех интересантов, которые подали документы, а их на сегодня девять, мы планируем зарегистрировать до 5 февраля. Это компании, которые входят в орбиту Олега Дерипаски, имеются и другие известные фамилии, которые тоже с нами работают. Как только процесс регистрации завершится, мы о них сообщим и назовем», - пояснил губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ.

Регистрацию резидентов будет проводить специально созданная местным правительством региональная компания «Корпорация развития Калининградской области».

«Перебежчики»

В САР на острове Октябрьском планирует перейти холдинговая компания En+ Holding Limited, контролирующая «Иркутскэнерго» и «ЕвроСибЭнерго». Та самая, которую ряд приморских СМИ уже успел окрестить будущим резидентом САР на острове Русском.

Досье "Золотого Рога": Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Законопроект, разрабатывавшийся сначала для нужд российских юрлиц, ведущих часть деятельности за рубежом, после введения американских санкций против Олега Дерипаски, Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА и его активов был переработан под редомициляцию иностранных компаний в САР.

Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до недавнего времени базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей, гендиректор – Юрий ГУСЕВ. «Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию. Учредитель компании, директор направления Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян пояснил, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре.

Аэропорт не принял

В июне прошлого года АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ) решило оценить риски от сделки по продаже аэропорта Владивостока консорциуму инвесторов. Ранее озвучивалось, что в консорциум входят структуры попавшего в апреле в «черный список» США «Базового элемента» Олега Дерипаски.

Досье "Золотого Рога": Консорциум в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). Проданные акции были распределены равными долями (по 17,3854%) между сингапурскими компаниями Levanterra Pte.Ltd (100% принадлежит ООО «РФПИ управление инвестициями-8») и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (100% принадлежит Changi Airports International Pte.Ltd), а также кипрской компанией Vilamar Ventures Limited (по акционерному соглашению с АО «МАШ»), структурой «БазЭла». Другими крупными акционерами АО «Международный аэропорт Владивосток» остаются ООО «Аэро-Груз» (18,37% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,63%).

Для анализа последствий сделки «МАШ» нанял американскую юридическую фирму Latham & Watkins, свидетельствуют материалы системы «СПАРК-Маркетинг». «МАШ» просит юристов оценить риски «в части отказа от получения от Vilamar Ventures Limited платежей в погашение задолженности по договору купли-продажи и предъявления требований произвести оплату за акции».

По факту это может означать, что Дерипаска вышел из консорциума.

Кстати, один из бенефициаров АО «МАШ» Аркадий РОТЕНБЕРГ подпал под санкции США еще в марте 2014 года, сразу после присоединения Крыма.

Ярославская консервация

Таким образом, в настоящее время под контролем структур Олега Дерипаски в Приморье находится только ООО «Ярославская горнорудная компания» (ЯрГРК, крупнейший в России производитель флюоритового концентрата, входит в ОК «РусАл»). Учредителем ООО является кипрская «Рунио Холдинг Лимитед».

Напомним, что в мае прошлого года комбинат уже испытал на себе мощь приморской власти – на тот момент врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО в ходе визита в Хорольский район пригрозил владельцам ЯрГРК отзывом лицензии на разработку месторождения, если компания в ближайшее время не представит план возобновления производства.

Предприятие вело деятельность с 1964 года, сырьевую базу составляют крупнейшие в мире запасы флюорита Вознесенского и Пограничного месторождений.

«У нас узконаправленная продукция, которую мы поставляли на два криолитовых завода на Урале. Они были остановлены, технология устарела, цена упала», - пояснял гендиректор ООО «ЯрГРК» Евгений ИСАКОВ.

На фоне проблем с заказами собственник полностью остановил производство на заводе для проведения модернизации в связи с изношенностью основных фондов и низким качеством руды.

Три года назад ЯрГРК сообщила, что ждет решения Внешэкономбанка по запросу на предоставление кредита для перезапуска производства и строительства завода по переработке шпата и получения трифторида алюминия. В случае положительного решения строительство завода вместе с запуском производства займет более двух лет.

Прошло полгода, у ЯрГРК появился кипрский собственник, в крае уже сменился губернатор, а никакой информации о расконсервировании комбината как не было, так и нет. Так может, новому губернатору Примоья хорошо знакомому с правилами ведения частного бизнеса, следует лично наведаться в Хорольский район и сделать властное внушение непонятливым «киприотам»?

Досье "Золотого Рога": «Ярославская горнорудная компания» является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата, необходимого для производства фтористого алюминия, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. ЯрГРК обеспечивала более 60% потребностей «РусАла» в этом виде сырья. Компания владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. ОК «РусАл» в 2012 году стала 100%-ным владельцем «ЯрГРК», докупив 50% у «Русской горнорудной компании».

На фото: Г-н Дерипаска передумал инвестировать в Приморье.

Фото РИА «Новости».