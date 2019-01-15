Невиноватый я!

Точку в эпохе экс-губернатора Владимира Миклушевского ставят приморские судьи

Говорят, что любая война не окончена до тех пор, пока не похоронен ее последний солдат. По аналогии с этим можно сказать, что любая политическая эпоха в Приморье заканчивается только с завершением судебных процессов над ее «героями». Однако предварительные итоги декриминализации (реальной, а не декларативной), накрывшей край в 2016-2017 годах, подвести уже можно. Несмотря на довольно серьезные обвинения, практически никто из соратников экс-главы Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО не был приговорен к реальному сроку, пишет газета "Золотой Рог".

Несложно провести параллели с прежней зачисткой «белого дома», проведенной в 2007-2008 годах. Тогда фигурантами уголовных дел стали девять вице-губернаторов Приморского края, однако в итоге в тюрьму отправились единицы. Губернатор Сергей ДАРЬКИН, которому летом 2008-го прочили отставку и арест, проработал в этой должности до февраля 2012 года, после чего трудился в Минрегионе РФ, а затем вернулся в реальный сектор экономики.

«Газанули» без губернатора

Большинство судебных процессов в отношении бывших топ-менеджеров краевой администрации были завершены минувшей осенью или близятся к завершению в настоящее время. В первые дни наступившего 2019 года стало известно о переквалификации обвинения бывшему вице-губернатору Евгению ВИШНЯКОВУ, задержанному летом 2017-го и почти год просидевшего в СИЗО.

Как следует из комментария адвоката экс-чиновника РИА PrimaMedia, вместо превышения должностных полномочий Вишнякову теперь вменяют организацию преступления, совершенного другими лицами - главой Уссурийска Евгением КОРЖЕМ и директором одного из муниципальных учреждений города Сергеем ГЕГАЛЬЧИМ. Напомним, что суд в ходе разбирательств должен установить, давал ли Вишняков указание Коржу обеспечить увеличение цены муниципального контракта на создание инфраструктуры для газоснабжения микрорайона «Радужный» на 53,2 млн рублей.

Стучите, и воздастся вам?..

Тем временем мэр Уссурийска Евгений Корж 24 декабря 2018 года опубликовал на официальном сайте горадминистрации заявление, из которого следует, что подрядчик строительства объектов не приступил к выполнению работ в оговоренные контрактом сроки, а затем обратился в Арбитражный суд Приморья с иском о его расторжении по соглашению сторон. Корж утверждает, что в июле 2015 года, после его личного обращения к губернатору Владимиру Миклушевскому, последний поддержал предложение добиваться исполнения подрядчиком условий заключенного контракта, а в случае отказа от его исполнения выразил намерение добиться внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

«Дальнейший контроль за исполнением муниципальной программы был возложен главой региона лично на вице-губернатора, курировавшего вопросы энергетики края, - Евгений Корж нигде не называет фамилии вице-губернатора, но несколько раз подчеркивает – в необходимости пойти на нарушение закона его убедил именно заместитель главы региона. – В сентябре 2015 года в мой адрес от вице-губернатора… поступила информация о том, что подрядчик направил в Арбитражный суд Приморского края новое исковое заявление с требованием обязать Заказчика увеличить стоимость муниципального контракта на сумму 53,2 млн рублей. По информации, поступившей мне от вице-губернатора, курировавшего указанные вопросы… нельзя было допустить расторжения контракта с подрядчиком, в связи с чем в срочном порядке надлежало удовлетворить требования подрядчика об увеличении стоимости контракта. Будучи убежденным вице-губернатором в том, что вышеуказанные решения согласованы с юридическими подразделениями администрации Приморского края и не противоречат закону, в октябре 2015 года я дал директору МКУ «СЕЗЗ» Гегальчему С.А. указание заключить от имени указанного учреждения соглашение с подрядчиком об увеличении цены контракта».

Корж добавил, что в последующем ему стало известно: мировое соглашение противоречит нормам действующего законодательства, а решение о его заключении не согласовывалось ни с губернатором, ни с юристами администрации Приморского края. Также глава Уссурийска признал, что не убедился в достоверности полученной от вице-губернатора информации и «вышел за пределы своих полномочий, не дал надлежащую оценку требованиям вышестоящего должностного лица, не смог предвидеть возможные негативные последствия своих действий для населения и бюджета округа».

Фемида снисходительна

Евгений Вишняков - едва ли ни единственный высокопоставленный чиновник эпохи Миклушевского, в отношении которого еще не завершено судебное разбирательство. Ранее осужденные соратники экс-губернатора в большинстве своем избежали реальных тюремных сроков. Обвинявшийся в превышении должностных полномочий экс-заместитель главы региона Сергей СИДОРЕНКО получил 2,5 года условно с испытательным сроком три года и запретом занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет. Обвиняемая по аналогичной статье бывший руководитель КГУП «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА отделалась небольшим штрафом. А вот руководителю другого краевого предприятия («Примводоканал») Алексею ОСИЮКУ повезло меньше – осенью 2018 года его приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию УСОЛЬЦЕВУ накануне Нового года было назначено наказание в виде штрафа в 6,3 млн рублей и запрета занимать ряд должностей в течение 2 лет 10 месяцев. Важно, что Усольцева осудили не по особо тяжкой ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере) – изначально «главной» считалась именно она), а по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Другой заместитель главы края, Олег ЕЖОВ, обвинявшийся по делу о недостроенном пожарном депо в Красноармейском районе, был приговорен к крупному штрафу, но освобожден от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. Отметим, Ежов дольше остальных находился в следственном изоляторе – без малого полтора года прошло между его задержанием и переводом под домашний арест. Остальным перечисленным чиновникам меру пресечения смягчали гораздо быстрее.

Входивший в ближайшее окружение экс-губернатора бывший председатель Союза горнопромышленников Приморского края Алексей АВЕРШИН был приговорен к трем годам лишения свободы условно за пособничество политтехнологу и директору ХК «Адмирал» Илье СПОКОЙНОВУ и его супруге (дело против них передано в суд только в ноябре 2018 года) в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение оборудования для спортивных площадок. Авершин полностью признал свою вину и добровольно вернул в бюджет около 10 млн рублей, в связи с чем его дело было рассмотрено в особом порядке, а с арестованного имущества (вертолета, яхты и денежных средств) был снят арест.

ЦИТАТА

"Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить команду. Я его подписал"

Владимир Миклушевский об уголовном деле против Сергея Сидоренко, декабрь 2016 года.

К фото: Арестованные члены команды экс-губернатора Владимира Миклушевского отделались условными сроками, а сам он покинул Приморье, так и оставшись, видимо, по велению свыше, за скобками уголовных дел.

Фото из архива.