Весь потенциал территории покажет региональная выставка "Улицы Приморского края"

Более 200 мероприятий пройдет в Приморье в честь 80-летия края

В 2018 году праздничные мероприятия в честь 80-летнего юбилея Приморья пройдут во всех муниципалитетах края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.



Как сообщила и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева, проведения мероприятий, посвященных юбилею региона, начнется уже с конца января.



«Весь год будет посвящен 80-летию края: фестивали, конкурсы, концерты, собрания, классные часы, исторические экскурсы и другие мероприятия. Торжественное собрание, посвященное 80-летию Приморья, состоится 20 октября во Владивостоке на сцене Мариинского театра, а затем праздник продолжится на центральной площади города. В остальных муниципалитетах празднования юбилея пройдут 21 октября», – сообщила Анна Гоголева.



Помимо концертной программы 20 октября на парковке администрации Приморского края откроется региональная выставка «Улицы Приморского края», где будут представлены достижения всех муниципалитетов Приморья.



К юбилею региона будут выпущены памятные значки и юбилейные медали, которые вручат приморцам, внесшим большой вклад в развитие края, медали – коллективам крупных предприятий региона.



Кроме того, весь год в регионе будут проходить спортивные мероприятия: чемпионаты по футболу, марафоны по парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ и другие.



Отметим, в 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни Республики Саха (Якутия), посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). В мероприятиях принял участие глава региона Егор Борисов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.