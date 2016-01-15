В январе в Приморье изберут глав еще трех муниципалитетов

До конца января в Приморском крае изберут глав Кировского, Анучинского муниципальных районов и Находкинского городского округа. Отбор кандидатов проведет специальная конкурсная комиссия, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметил вице-губернатор Приморского края Александр РОЛИК, главы муниципалитетов будут избраны представительными органами из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

«Выбор именно такой модели связан с необходимостью повышения профессионализма глав местных администраций, на которых лежат основные обязанности по решению вопросов местного значения в муниципалитетах края», - подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, в 2015 году на конкурсной основе уже избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского, Красноармейского муниципальных районов. В настоящее время проходят конкурсные процедуры в Находке, Анучинском, Кировском, Пожарском районах.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.