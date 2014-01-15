Россиянам вернут право голосовать против всех

Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел в первом чтении и рекомендовал принять законопроект, который возвращает в российское избирательное законодательство графу "Против всех".

Напомним, в 2006 году эта форма голосования исчезла из избирательного законодательства. Следствием такого решения, по мнению экспертов, стало значительное падение явки избирателей на выборах всех уровней. В отсутствии графы "Против всех" способами протестного голосования стали порча бюллетеней или поддержка маргинального кандидата. И даже появление политической партии "Против всех", зарегистрированной Минюстом России.

В конце 2013 года группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект закона о восстановлении графы "Против всех". По мнению парламентариев, введение ее в избирательные бюллетени позволит более полно реализовать установленное Конституцией равенство избирательных прав, а избирателям – выразить свою волю наиболее точно.

"Восстановление графы "Против всех", по моему мнению, расширит возможности избирателей в выражении своей воли на выборах, – отметила Валентина Матвиенко. - Ведь голосование против всех - это реализация в том числе и своего права не поддерживать ни одну из партий, ни одного из кандидатов и публично зафиксировать эту свою позицию". По мнению спикера Совета Федерации, "власти, партиям, обществу это позволит лучше видеть расстановку политических сил в стране, настроение людей".

В случае принятия законопроекта, форма голосования "Против всех" появится в бюллетенях на выборах муниципального, регионального уровня и выборах депутатов Государственной Думы.

"Графу "Против всех" нужно возвращать в избирательное законодательство, - считает депутат Законодательного Собрания Приморского края Павел Ашихмин. – Убрать ее из бюллетеней, на мой взгляд, было неправильным решением. Применение этой графы должно в результате приводить к назначению повторных выборов. Только в этом случае имеет смысл возвращать ее в Избирательный кодекс. С помощью этой графы избиратели, если они не видят достойных кандидатов, могли бы добиться новых выборов".

ZRPRESS.RU, Владивосток.