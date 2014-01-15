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Россиянам вернут право голосовать против всех

15 Января 2014, 11:25 | Приморье

Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел в первом чтении и рекомендовал принять законопроект, который возвращает в российское избирательное законодательство графу "Против всех".

Напомним, в 2006 году эта форма голосования исчезла из избирательного законодательства. Следствием такого решения, по мнению экспертов, стало значительное падение явки избирателей на выборах всех уровней. В отсутствии графы "Против всех" способами протестного голосования стали порча бюллетеней или поддержка маргинального кандидата. И даже появление политической партии "Против всех", зарегистрированной Минюстом России.

В конце 2013 года группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект закона о восстановлении графы "Против всех". По мнению парламентариев, введение ее в избирательные бюллетени позволит более полно реализовать установленное Конституцией равенство избирательных прав, а избирателям – выразить свою волю наиболее точно.

"Восстановление графы "Против всех", по моему мнению, расширит возможности избирателей в выражении своей воли на выборах, – отметила Валентина Матвиенко. - Ведь голосование против всех - это реализация в том числе и своего права не поддерживать ни одну из партий, ни одного из кандидатов и публично зафиксировать эту свою позицию". По мнению спикера Совета Федерации, "власти, партиям, обществу это позволит лучше видеть расстановку политических сил в стране, настроение людей".

В случае принятия законопроекта, форма голосования "Против всех" появится в бюллетенях на выборах муниципального, регионального уровня и выборах депутатов Государственной Думы.

"Графу "Против всех" нужно возвращать в избирательное законодательство, - считает депутат Законодательного Собрания Приморского края Павел Ашихмин. – Убрать ее из бюллетеней, на мой взгляд, было неправильным решением. Применение этой графы должно в результате приводить к назначению повторных выборов. Только в этом случае имеет смысл возвращать ее в Избирательный кодекс. С помощью этой графы избиратели, если они не видят достойных кандидатов, могли бы добиться новых выборов".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: законодательство  права  выборы  депутаты 



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Комментарии

  • Псевдоним14:06, 15.01.2014#

    А что будет, если большая часть населения проголосует ПРОТИВ ВСЕХ???????

  • KIA14:26, 15.01.2014#

    Новые выборы с другими кандидатами. (Это в идеале, а в реале новые выборы и таже . . . опа)

  • Kommander14:26, 15.01.2014#

    Тогда в следующем бюллетене будет только одна графа - "Против всех"!

  • Неедрос14:41, 15.01.2014#

    Вот страна едрилловская. . . . Крутят-вертят правами граждан, как хотят. . . Как же не люблю я ЭТОТ режим.

  • Фuu15:33, 15.01.2014#

    Какая разница против или за:) Один уй. . на ваши пуки. . в галочках туалетных бумажек формата А4 всем насрать!!!!!!!!! ВЫБОР уже давно известен на 5-10 лет вперед. . только Вас забыли предупредить хе. . хе. . . :)

  • Псевдоним15:45, 15.01.2014#

    А вас не забыли?

  • поздно17:13, 15.01.2014#

    оставьте эти игрушки в выборы на свою потеху

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