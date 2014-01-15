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Россиянам вернут право голосовать против всех
Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел в первом чтении и рекомендовал принять законопроект, который возвращает в российское избирательное законодательство графу "Против всех".
Напомним, в 2006 году эта форма голосования исчезла из избирательного законодательства. Следствием такого решения, по мнению экспертов, стало значительное падение явки избирателей на выборах всех уровней. В отсутствии графы "Против всех" способами протестного голосования стали порча бюллетеней или поддержка маргинального кандидата. И даже появление политической партии "Против всех", зарегистрированной Минюстом России.
В конце 2013 года группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект закона о восстановлении графы "Против всех". По мнению парламентариев, введение ее в избирательные бюллетени позволит более полно реализовать установленное Конституцией равенство избирательных прав, а избирателям – выразить свою волю наиболее точно.
"Восстановление графы "Против всех", по моему мнению, расширит возможности избирателей в выражении своей воли на выборах, – отметила Валентина Матвиенко. - Ведь голосование против всех - это реализация в том числе и своего права не поддерживать ни одну из партий, ни одного из кандидатов и публично зафиксировать эту свою позицию". По мнению спикера Совета Федерации, "власти, партиям, обществу это позволит лучше видеть расстановку политических сил в стране, настроение людей".
В случае принятия законопроекта, форма голосования "Против всех" появится в бюллетенях на выборах муниципального, регионального уровня и выборах депутатов Государственной Думы.
"Графу "Против всех" нужно возвращать в избирательное законодательство, - считает депутат Законодательного Собрания Приморского края Павел Ашихмин. – Убрать ее из бюллетеней, на мой взгляд, было неправильным решением. Применение этой графы должно в результате приводить к назначению повторных выборов. Только в этом случае имеет смысл возвращать ее в Избирательный кодекс. С помощью этой графы избиратели, если они не видят достойных кандидатов, могли бы добиться новых выборов".
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А что будет, если большая часть населения проголосует ПРОТИВ ВСЕХ???????