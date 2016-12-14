Приморский край попал в анти-рейтинг

На заседании Коллегии Счетной Палаты аудиторы совместно со специалистами Росавтодора рассмотрели анти-рейтинг субъектов РФ по количеству неиспользованных средств дорожных фондов. В 2016 году в федеральном дорожном фонде в качестве субсидий и межбюджетных трансфертов для регионов было предусмотрено 136 млрд рублей. Однако часть субъектов в настоящее время отстает по показателям освоения средств. В список «отстающих» попали Пермский край, Самарская область, Ростовская область, Приморский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика и др.

Основными причинами сложившейся ситуации является длительность внутренних межведомственных согласовательных процедур и несвоевременное заключение госконтрактов с подрядчиками.

Те субъекты, которые без объективных обстоятельств не смогут выполнить свои бюджетные обязательства по освоению федеральных субсидий и трансфертов попадут в зону риска. Это связано с тем, что с этого года предусмотрена возможность возвращать в бюджет государства все средства, направленные из дорожного фонда страны в регионы и оставшиеся без освоения. В этом случае достраивать начатые объекты местным администрациям придется за свой счет.

«Ожидаемые показатели освоения бюджетных средств в целом по стране по сравнению с прошлым годом значительно улучшатся. Большинство работ завершены и оплачены осенью. Часть субъектов находятся в стадии приемки объектов и расчётов с подрядчиками. В этой группе 18 регионов, которые должны поправить свои показатели до конца декабря», - отметил Дмитрий Прончатов.

В качестве эталонного образца в Росавтодоре назвали работу с освоением средств от системы «Платон». Первые ее сборы в размере 10,85 млрд рублей были направлены из дорожного фонда России на неотложный ремонт самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. В результате уже в ноябре все субъекты отчитались о том, что успешно выполнили свои программы работ и отремонтировали более 1000 километров дорог.

В ходе совещания со Счетной Палатой перед аудиторами отчитались и сами представители Росавтодора. Оставшиеся после распределения трансфертов регионам средства были направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание федеральной дорожной сети - в общем объеме 316 млрд рублей. В настоящее время реализация программ дорожных работ на федеральных дорогах, находящихся в управлении Росавтодора, в целом завершена. В IV квартале года традиционно осуществляется сдача-приемка значительного объема выполненных работ на федеральных стройках. Поэтому именно в ноябре и декабре ведутся крупные расчеты с подрядчиками. Кроме того, часть средств предусмотрена в качестве различных компенсаций, связанных с отводом земельных участков и переустройством инженерных коммуникаций. Сроки их выплат, как правило, зависят от решений суда и достижения соглашений с собственниками, поэтому не могут быть ускорены, сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Сейчас речь идет о завершении юридических процедур, а не фактическом строительстве. Работы завершены. Все расчеты с подрядными организациями осуществляются по факту приемки объектов в эксплуатацию. Средства для этого предусмотрены в дорожном фонде и будут предоставлены в соответствии с графиком госконтрактов до конца года», - пояснил замглавы Росавтодора.

Всего по итогам года за счет средств дорожного фонда страны построено свыше 300 новых километров федеральных трасс (с учетом объектов ГК «Автодор»), пятая часть из которых расположена на территории Московского транспортного узла. Из особо значимых объектов также стоит отметить открытие к 100-летию Мурманска новой подъездной дороги к городу. Кроме того, до четырех полос расширен участок трассы «Россия» в районе Торжка. Реконструирована трассы «Скандинавия» на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Республике Алтай запущено движение на обновленном участке трассы «Чуйский тракт». Помимо этого, за счет ремонта удалось увеличить общую протяженность действующих федеральных трасс в нормативном состоянии до 71% (почти на 10% за год).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.