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В Приморье со следующего года материнский капитал индексируют на 100 тыс. руб.
Заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павел Серебряков: «Изменения глобальные, за третьего ребёнка в Приморском крае законом предусмотрена выплата в размере 30 тысяч рублей. Со следующего года внесли индексацию на 100 тысяч на третьего ребёнка и последующих детей. Если родится двойня, то за двоих детей тоже даём выплату, это уже внесено в бюджет. С 2014 г. – 125 тысяч, с 2015 г. – 150 тысяч на третьего и последующих детей, это очень важно», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, сегодня депутаты Законодательного Собрания в третьем чтении утвердили бюджет Приморского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Принятию бюджета предшествовало его обсуждение в профильных комитетах приморского парламента, мнение по поводу отдельных статей высказывали руководители территорий края. В итоге был сформирован документ, получивший поддержку подавляющего большинства депутатов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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