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В Приморье со следующего года материнский капитал индексируют на 100 тыс. руб.

14 Декабря 2012, 16:45 | Приморье
«В бюджете 2013 года социально-направленные вопросы стоят в приоритете», - рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат Текиев. По словам депутата, значительные средства будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Законодательно закреплено увеличение региональной выплаты за второго и последующего ребёнка.

Заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павел Серебряков: «Изменения глобальные, за третьего ребёнка в Приморском крае законом предусмотрена выплата в размере 30 тысяч рублей. Со следующего года внесли индексацию на 100 тысяч на третьего ребёнка и последующих детей. Если родится двойня, то за двоих детей тоже даём выплату, это уже внесено в бюджет. С 2014 г.  – 125 тысяч, с 2015 г. – 150 тысяч на третьего и последующих детей, это очень важно», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, сегодня депутаты Законодательного Собрания в третьем чтении утвердили бюджет Приморского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Принятию бюджета предшествовало его обсуждение в профильных комитетах приморского парламента, мнение по поводу отдельных статей высказывали руководители территорий края. В итоге был сформирован документ, получивший поддержку подавляющего большинства депутатов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: материнский капитал  индексация  бюджет 



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