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Сергей Дарькин: Электронный вид оказания госуслуг позволит пресекать коррупционные проявления

14 Декабря 2011, 13:26 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. В январе 2012 года чиновники Приморского края должны максимально упростить процедуру предоставления государственных услуг в электронном виде.

"Оказание государственных услуг органами исполнительной власти Приморского края должно быть максимально доступным и не усложняться бюрократическими процедурами", - подчеркнул губернатор в ходе совещания, которое состоялось 13 декабря в администрации Приморского края.

По словам Сергея Дарькина, в целом, такая информатизация позволит значительно сэкономить время прохождения официальных документов, избавиться от бюрократических барьеров, сделает работу исполнительных органов власти более открытой для граждан.

Основное назначение Портала государственных услуг Приморского края – предоставление гражданам и бизнесу информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых в Приморском крае. Сегодня в Приморском крае услуги населению предоставляют 22 органа исполнительной власти. Уже сегодня на портале можно узнать, какие документы необходимы для получения той или иной услуги, какие организации её предоставляют, их график работы и место расположения.

К примеру, через раздел департамента здравоохранения Приморского края на портале госуслуг можно предоставить документы и получить полную информацию о той медицинской помощи, которая предусмотрена законодательством Приморского края, подать заявление на лицензирование фармацевтической деятельности или встать на учет для получения специализированной медицинской помощи.

Такая открытость, по словам губернатора Приморского края, к тому же позволяет пресекать коррупционные проявления. Именно для этого внедряются инновационные технологии государственного управления, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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